Почему недобросовестным заемщикам не стоит обольщаться «кредитными каникулами»

Постановление НБУ №160 о «кредитных каникулах» не должно касаться недобросовестных заемщиков

Принятое постановление правления Национального банка Украины №160 «Об утверждении Правил работы банков Украины в связи с установлением карантина и введением ограничительных противоэпидемических мероприятий в целях предотвращения распространения коронавирусной болезни COVID-19 и внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» фактически вводит «кредитные каникулы» для предпринимателей и физлиц, которые имеют кредиты в банках.

Несмотря на то, что данное постановление направлено смягчить влияние кризиса на финансовое состояние заемщиков и минимизировать риски потери банками капитала, некоторые недобросовестные заемщики могут использовать его в качестве инструмента для невозврата кредитов.

Для проведения реструктуризации заемщики-юрлица должны предоставить подтверждение фактов снижения доходов или остановки работы, а каждый банк проверит достоверность предоставленных данных.

А иначе и быть не может. Кредитуя, банк распоряжается средствами своих вкладчиков, перед которыми несет ответственность за сохранность и приумножение их вложений. А потому очень внимательно изучаются все документы заемщика: и когда принимается решение о выдаче кредита, и когда требуется реструктуризация долга.

Если кому-то пришла в голову мысль просто воспользоваться ситуацией и не вернуть долг – то так не получится. У банков есть возможность оспорить неправомерные решения в суде и принудить нерадивого заемщика к погашению долга. Однако добросовестные заемщики могут полностью рассчитывать на взаимовыгодное сотрудничество с банками.

Справка. 21 декабря 2020-го года Национальный банк Украины принял комплекс антикризисных мер по поддержке банковского сектора и экономики на время введенных ограничительных мер, в частности, рекомендовал банкам провести реструктуризацию кредитов для физических лиц (до 30 апреля 2021 года) и для юридических лиц (до 31 мая 2021 года), у которых возникли финансовые затруднения в связи с карантином. Постановление обнародовано на сайте регулятора и вступило в силу с 22 декабря 2020 года.

Игорь Згуров, глава наблюдательного совета «МТБ БАНКа»