Результаты выборов: Как избежать неприятных сюрпризов?

Информация с мест о результатах выборов требует тщательной проверки

Подсчет голосов по местным выборам явно затягивается.

Формально это можно объяснить новой избирательной системой, при которой можно было голосовать не только за партию, но и за конкретного кандидата в партийном списке. Определение победителей среди кандидатов по партийным спискам действительно затягивает подсчет голосов.

Но такой проблемы нет при подсчете голосов на выборах мэров городов. Однако и здесь нет даже предварительных результатов. Почему?

Есть у меня большое подозрение, что вокруг процесса подсчета голосов идет большая, но скрытая борьба (возня, сомнительные манипуляции, называйте как хотите), возможно торги между местными «стейкхолдерами». Я бы советовал сейчас всем партийным руководителям (из разных партий – и правящей и оппозиционных), особенно в Киеве, обратить на эту ситуацию особое внимание и не верить на слово информации с мест, а тщательно ее перепроверять. А то могут быть неприятные сюрпризы.

Владимир Фесенко

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