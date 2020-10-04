Мимолетности. Гастроль поверхностного самолюбования. Александр Блок, Андрей Белый и Киев

Каким увидели Киев в октябре 1907 года русские гастролеры и каким он был на самом деле

4 (17) октября 1907 г. в Киев для участия в тематическом вечере “Hовое искусство” приехал Александр Блок (1880-1921). В письме к маминьке Александре Андреевне 26-летний петербуржский поэт отчитался следующим образом:

- Приехал в Киев 4-го утром. На вокзале встретили, усадили в коляску и примчали в лучшую гостиницу, потом накормили...

- Маркиз, ну, вылитый маркиз галантного века, – как когда-то, всплеснув руками, пришла в восторг русская переводчица и мемуаристка Анна Николаевна Энгельгардт (1838-1903).

Поселили столичного гастролера в киевской гостинице “Эрмитаж” на улице Фундуклеевской (нынче – ул. Богдана Хмельницкого, 26). В этом красивом пятиэтажном доме в стиле киевского ренессанса (архитектор Андрей Краусс) раньше уже разместились прибывшие накануне из Санкт-Петербурга и Москвы поэт Андрей Белый (собственно: Борис Бугаев; 1880-1934,), поэт, литературный критик, главный редактор издательства символистов “Гриф”, основатель журнала “Золотое руно” Сергей Кречетов (настоящая фамилия: Соколов; 1878-1936), его супруга, поэтесса и новеллистка Нина Петровская (1879-1928), в недавнем прошлом – муза Валерия Брюсова, которую Андрей Белый называл литературной Настасьей Филипповной.

Александр Блок, Андрей Белый, Сергей Кречетов и Нина Петровская

Изначально планировалось – литературную антрепризу от символизма усилит прозаик Иван Алексеевич Бунин (1870-1953), однако в последний момент в агитбригаде модерна господина Бунина, решившего остаться в Москве с 25-летней молодой супругой Верой Муромцевой и “кочевать из гостей в рестораны”, заменили Андреем Белым.

Творческая ротация могла закончиться плачевно. У двух “младших символистов”, Бориса Бугаева и Александра Блока, были напряженные отношения. Летом 1906 г. Андрей Белый приревновал общую в литературе Прекрасную даму (Любашу Менделееву), ну, Офелию из Тараканово, – иными словами, приревновал супругу – к… мужу! И даже по-гусарски позвал Александра Блока на дуэль. Спустя год молчаливой и гордой вражды именно радушный Киев примирил… двух ярких поэтов Серебряного века.

Александр Блок и Андрей Белый (Борис Бугаев)

* * *

Итак, на интеллектуальный вечер “нового искусства”, устроенного в пользу малообеспеченных студентов, цвет символизма позвала редакция киевского журнала “В мире искусств”; редактор – украинский композитор, дирижер, педагог и теоретик музыки Борис Яновский (1876-1933), издатели – отставной титулярный советник, музыковед и пианист Иосиф Михайлович Миклашевский (1882-1959) и журналист Александр Иванович Филиппов (1882-1942). Между двумя революциями выходил в Киеве такой иллюстрированный художественный альманах. Целью своей издание ставило популяризировать именно современное искусство, весь спектр – от модерна в целом до символизма в частности. С двухнедельником “В мире искусств” в 1907-1910 гг. сотрудничали Леонид Андреев, Николай Рерих, Николай Гумилёв, Анна Горенко (еще не Анна Ахматова), Илья Эренбург и другие.

В мире искусства киевский журнал логично продолжил принципы петербургского “Мира искусства”, который в 1898-1904 гг. издавал С.П.Дягилев, а после него отказался редактировать Антон Чехов, заявив: “В журнале, как в картине или поэме, должно быть одно лицо и должна чувствоваться одна воля. Это и было до сих пор в “Мире искусства”, и это было хорошо. И надо бы держаться этого”.

Когда в Северной столице желающих не нашлось, и альманах, казалось, похоронен, за дело взялась третья столица. Как и предшественник в Северной Пальмире, киевский “В мире искусств” печатал теоретические статьи, обзоры по видам искусства, рецензии на новинки, портреты ярких личностей, репродукции произведений искусства, художественную прозу, подборки стихов.

* * *

Полдня в Киеве гости выстраивали и уточняли программу вечера. После обеда они побывали на площадке и перед выступлением, как бы мы теперь сказали, сделали sound-check (звуковой прогон, попробовали аппарат). Александр Блок записал:

- Сейчас же пошли пробовать голоса, так как вечер был в Оперном театре, размером почти с Мариинский, – на 3500 человек.

Киевский городской театр (ныне - Национальный академический театр оперы и балета Украины им. Т.Г. Шевченко)

Думаете, за теплый прием заезжие остряки платили искренней благодарностью? Оставаясь в своей компании, с привычным снобизмом пафосные гастролеры из Орды хихикали над… провинциальной безвкусицей принимающей стороны. Их развеселил рисунок на афише, изображавший лохматого фавна (favere – “быть благосклонным”). По их мнению, козлоногий добряк, эдакий “добрый демон”, “бог предсказаний” только в римской мифологии почитался как родоначальник песни, тогда как у декадентов в лаптях он превратился в циничного козла отпущения. В среде российских обывателей в то время даже ходила страшилка, мол-де, черный маг Валерий Брюсов “ест засахаренные фиалки, по ночам рыскает по кладбищенским склепам, а днем, как фавн, играет с козами на несуществующих московских пастбищах”.

Между тем, ни Блок, ни Белый даже не заметили, что киевские гостиницы – “Северная”, что находились напротив входа в Оперный театр (угол Владимирской и Фундуклеевской), и “Эрмитаж” – принадлежали “кирпичному королю”, члену Киевской городской думы Якову Николаевичу Бернеру (1837-1914). Тот властный еврейский купец сам выбрал (!!!) место для строительства Киевского политехнического института, а одно время хотел даже закрыть Бессарабский рынок, потому как последний торчал перед окнами его особняка на Бибиковском бульваре, 1 (теперь – бульвар Шевченко).

Александр Блок на балконе гостиницы «Эрмитаж» в Киеве, 1907

Так что вопросов к обслуге в гостинице “Эрмитаж” никогда не возникало: вышкол есть вышкол. Постояльцев здесь буквально носили на руках и пылинки сдували. В советское время гостиница “Эрмитаж” получила название “Интурист”, в ней проживали артисты Александр Вертинский и Жерар Филипп, художник Павел Корин, писатель Джон Сейнбек, ученый Норберт Винер, прочие знаменитости.

…За полночь возвращаясь в гостиницу “Эрмитаж” на Фундуклеевской, мнительный Андрей Белый ворочался в номере, не мог заснуть, накручивал себя в ожидании симптомов холеры. К литературному коллеге участливо заходил Александр Блок и всячески успокаивал. Ну, там, компресс поменять, комнату проветрить, одеяло поправить, а при случае что-то из новенького невольному слушателю почитать:

- Милый брат! Завечерело. / Чуть слышны колокола. / Над равниной побелело – / Сонноокая прошла. / Проплыла она – и стала, / Незаметная, близка. / И опять нам, как бывало, / Ноша тяжкая легка.

* * *

Инициировали киевскую гастроль и содействовали организации вечера “нового искусства” известный историк литературы, приват-доцент Киевского университета Фердинанд Георгиевич Де-Ла-Барт (1870-1915) и публицист, со-издатель альманаха, а чуть позже – редактор “В мире искусств” Александр Иванович Филиппов. Прокол, насколько мне известно, у них был один. Почему-то лишь после завершения всей программы пребывания устроители в газетной заметке “Вечер нового искусства” двухнедельника “В мире искусств” (№№17-18), почему-то за анонимной подписью “Мойтон” объясняли читателям, какова была общая идея общения киевской публики с московскими и петербургскими писателями:

- С ними можно не соглашаться, можно усматривать в их произведениях (как это теперь делается) проявление некоторой болезненности в чувствованиях, восприятиях, передаче этих восприятий, но не считаться с ними, игнорировать их – нельзя. Это значило бы пройти мимо целого отдела интеллектуальной жизни, не заглянув даже в него, это значило бы оставлять без внимания большую главу духовной современной жизни.

При всем при этом пребывание в Киеве Александр Блок назвал… “пиром во время чумы”. Некие основания имелись – к городу как раз подобралась эпидемия холеры. Забегая наперед скажу, опасения оказались крайне преувеличенными. Шестая волна холеры (1830, 1848, 1854, 1855, 1866, 1907) поднялась в начале июля 1907 г. в Самаре, Среднее Поволжье, а не на Украине, и унесла жизнь… 389 киевлян, тогда как по всей Российской империи была зарегистрирована 6421 смерть.

Как всё это напоминало смачный украинский анекдот:

- Жінко, хто в хаті всрався?

Хотя массовые скопления народа и публичные собрания действительно вызывали опасения, в зале Киевского Городского театра (ныне – Национальная опера Украины) 6 (19) октября 1907 г. был аншлаг; все 3500 билетов были распроданы, а перед входом толпились желающие попасть на встречу с любимыми поэтами. Опасаясь громкого провала, 26-летние Александр Блок и Андрей Белый ужасно волновались. Вечер “нового искусства” удался на славу.

В 19:30 кулиса взлетела вверх, а вечер на три отделения – неожиданно даже для самих организаторов – затянулся за полночь.

* * *

Фердинанд Георгиевич Де-Ла-Барт

В своем выступлении историк литературы, автор книги “Импрессионизм, символизм и декадентство во Франции” (1903), аристократ, лауреат Пушкинской премии Фердинанд Де-Ла-Барт дал публике четкие ориентиры:

- Наше время в лице так называемых декадентов, модернистов, импрессионистов имеет представителей совершенно своеобразного рода творчества, и вечер, посвященный «новому искусству», видел, прежде всего, свою цель в том, чтобы познакомить публику с этим отделом творчества. Сочувствие, встреченное устроителями вечера не только со стороны современных поэтов, согласившихся лично приехать в Киев, но также и со стороны публики, разобравшей в течение нескольких дней задолго еще до вечера все имеющиеся в продаже билеты, вполне искупило трудности и хлопоты, связанные с устройством вечера.

Уже тогда киевские антрепренеры понимали, что внимание публики долго не удержать, пусть даже из Санкт-Петербурга и из Москвы приедут модные поэты и литераторы. Нужна полноценная программа, и такая была отстроена.

В переливах фанфар вечер, вместо увертюры, начал Андрей Белый. Раззадорившись, он не ограничился стихами, а зачитал реферат “Об итогах развития нового искусства”. Затем киевские актеры декламировали стихи Константина Бальмонта. За ними на бой за “новое искусство” выступили музыканты: оркестр исполнил произведения Николая Римского-Корсакова, Яна Сибелиуса и киевского композитора, редактора журнала “В мире искусств” Бориса Яновского, а также фортепианный дуэт – пьесу “Кошмар” самобытного композитора и пианиста Владимира Ребикова. В программу были также включены отдельными номерами оперный певец (бас-кантанте), “второй Шаляпин”, солист Киевского Городского театра Платон Цесевич, актриса киевского драматического театра “Соловцов” Анна Пасхалова-Чегодаева и др.

Сергей Кречетов зычно декламировал, почти пел свое знаменитое стихотворение “Дровосек”, что больше всего понравилось киевской публике, а Нина Петровская прочла свой рассказ. В авторском исполнении Александра Блока прозвучало недавно написанное стихотворение “Утихает светлый вечер...”

В конце программы интеллектуального вечера “нового искусства”, так сказать, на сон грядущий киевлянам были показаны новомодные в двух столицах “живые картины”, жанр сегодня совершенно забытый. Это – нечто среднее между позерством, пантомимой и оживающими скульптурами. В начале XX в. известной исполнительницей в этом жанре была бывшая натурщица, а теперь прусская танцовщица, новатор хореографии Ольга Десмонд (Olga Antonie Sellin; 1890-1964); её “Ассоциация идеальной культуры” организовывала “вечера красоты”, на которых обнаженная прима выступала в виде ожившей статуи Венеры и т.п. В России их постановкой занимались художники Константин Маковский, Валерий Якоби и другие; в быту “живыми картинками” увлекался Максим Горький.

* * *

Естественно, что изящным гвоздем вечера “нового искусства” стало стихотворение “Hезнакомка”, прочитанное автором с мраморным лицом:

- По вечерам над ресторанами / Горячий воздух дик и глух, / И правит окриками пьяными / Весенний и тлетворный дух. / Вдали, над пылью переулочной, / Над скукой загородных дач, / Чуть золотится крендель булочной, / И раздается детский плач. / И каждый вечер, за шлагбаумами, / Заламывая котелки, / Среди канав гуляют с дамами / Испытанные остряки. / Над озером скрипят уключины / И раздается женский визг, / А в небе, ко всему приученный, / Бессмысленно кривится диск. / И каждый вечер друг единственный / В моем стакане отражен / И влагой терпкой и таинственной / Как я, смирен и оглушен. / А рядом у соседних столиков / Лакеи сонные торчат, / И пьяницы с глазами кроликов / “In vino veritas!” кричат. / И каждый вечер, в час назначенный / (Иль это только снится мне?), / Девичий стан, шелками схваченный, / В туманном движется окне. / И медленно, пройдя меж пьяными, / Всегда без спутников, одна, / Дыша духами и туманами, / Она садится у окна. / И веют древними поверьями / Ее упругие шелка, / И шляпа с траурными перьями, / И в кольцах узкая рука. / И странной близостью закованный, / Смотрю за темную вуаль, / И вижу берег очарованный / И очарованную даль. / Глухие тайны мне поручены, / Мне чье-то солнце вручено, / И все души моей излучины / Пронзило терпкое вино. / И перья страуса склоненные / В моем качаются мозгу, / И очи синие бездонные / Цветут на дальнем берегу. / В моей душе лежит сокровище, / И ключ поручен только мне! / Ты право, пьяное чудовище! / Я знаю: истина в вине.

Судя по всему, рассудительный Александр Блок остался выступлением доволен:

- Вечер сошёл очень хорошо. Приходилось читать на высокой эстраде, на месте дирижера, среди оркестра, но акустика недурная. Успех был изрядный, на следующий день газеты подробно ругали и хвалили. После вечера повезли нас на раут в ресторан, где все участвующие пили, ели и произносили тосты. Я не произносил, впрочем.

* * *

На следующий день, 5 (18) октября 1907 г. гости принимали поздравления в гостинице “Эрмитаж” на Фундуклеевской – к ним не заканчивалась вереница благодарных почитателей. Затем они сытно пообедали в дорогом ресторане, осматривали достопримечательности, посещали рауты, нанесли несколько визитов немногочисленным знакомым, встречались с литературно-музыкальной молодежью: басы, тенора, студенты, журналисты.

Здание Троицкого народного дома, в котором действовал театр Николая Садовского. 1900-е годы. Ныне - Киевский национальный академический театр оперетты.

Нигде гастролерам не позволяли достать кошелек: радушные хозяева платили за все. По-моему, от украинского гостеприимства пошел фразеологический оборот «кататься как сыр в масле».

А вот киевские газетчики спуску столичным модернистам не дали. Репортер “Киевлянина” Н.Николаев в отчете “Театральные заметки”, опубликованном 6 (19) октября 1907 г. иронически писал:

- Наш известный поэт г. Александр Блок явил образцы своего искусства... Что это были за образцы! Перескакивая через все знаки препинания, с неподвижно застывшим выражением лица, он лепетал что-то вроде:

- Я иду по пыли уличной / (Entre nous по мостовой) / И вдруг вижу крендель булочный / Светит в небе золотой... – И дальше так же... Длинно, длинно, невразумительно и чинно, покуда г.Александр Блок не постигнул, что истина заключается в вине... Гм-м, и г.Блок, человек последовательный, раз постигнув истину, он от нее и не уклоняется. Я видел потом в театральном буфете, что это далеко не поэтическое отвлечение, а, так сказать, хорошо усвоенный принцип.

Дальше других в творческой хлесткости ушел журналист либеральной “Киевской мысли”, знаменитый киевский сатирик Всеволод Чаговец, представив в большой рецензии на событие – “На вечере “Нового искусства”, фельетон на “Незнакомку” в стихах, оговорившись для успокоения совести: “Большевик* Александр Блок сказал приблизительно следующее”:

- Под вечер под ресторанами / Я гуляю вместе с пьяными, / Вдыхаю их желтый дух. / Они оскорбляют мой слух. / А под булочной висит калач / И где-то слышен детский плач. / А там далеко за шлагбаумами, / Заломивши котелки, / Весело гуляют с дамами / Записные остряки. / Их синий мозг давно иссох / И мысли в нем последний вздох... / Они идут / И околесицу несут. / И, чуждые мещанских браков, / Они под окнами торчат, / А пьяницы с глазами, как у раков, / “In vino veritas” кричат. / И вижу я преображение: / На дне стакана моего / Себя самого отражение, / И больше ровно ничего. / Не знаю я, куда пришел, / Зачем пришел и что нашел, / Не знаю я, чего хочу, / “In vino veritas”.

* В данном контексте определение “большевик” никакого отношения к РСДРП(б), а тем более – и к Ильичу не имело. Фельетонист заимствовал неологизм из прослушанного теоретического реферата “Об итогах развития нового искусства” Андрея Белого, который разделил символистов на “петербуржцев-большевиков” и “москвичей-меньшевиков”.

* * *

Что гастролеры увезли из третьей столицы, как до Октябрьского переворота называли златоверхий Киев? Море впечатлений со вкусом высокомерия. В письме к матери в Санкт-Петербург от 9 (22) октября 1907 г. А.А.Блок расписался в том, что “берег очарованный / И очарованную даль” он не увидел:

- На следующий день (7 октября) приходили визитеры, толпилась всякая киевская литературно-музыкальная “знать” – басы, тенора, студенты, журналисты, и все мы (четверо) делали некоторые визиты. Неотступно водили нас по городу и не позволяли купить даже ветчины, а сейчас же вели в ресторан; вообще заплатили по всем счетам и за проезд. Лучше всего в Киеве – Днепр – гоголевский, огромный, обмелевший, чужой и заражённый холерой (пока мы были в Киеве – в день заболевало до 100 человек – “пир во время чумы”). Но Малороссия – чужая. Пески и степи, жёлтые листья крутятся за вагоном, пирамидальные тополя облетают, хотя в октябре стоит почти лето. Ещё великолепен Киев издали: можно стоять в сумерки на высокой горе: по одну сторону – загородная тюрьма, окопанная рвом. Красная луна встаёт, и часовые ходят. А впереди – высокий бурьян (в нем иногда находят трупы убитых – в это глухое место заводят и убивают). За бурьяном – весь Киев амфитеатром – белый и золотой от церквей, пока на него не хлынули сумерки. А позже – Киев весь в огнях, и далеко за ним – моря железнодорожного электричества и синяя мгла. – Зато внутри – Киев скучный, плоский, несмотря на гористость, хорош только Подол, спадающий в Днепр, и бесконечные железнодорожные мосты, и пароходы. Мы почти не спали: днём не отставали люди, а по ночам говорили с Борей. 6-го октября была его лекция (“Искусство будущего”). Накануне ночью он разбудил меня в нервном припадке, и все ночные часы мы просидели вдвоём, ожидая холеры с часу на час. К утру прибежали редакторы, вызвали докторов, решено было, что я один прочту лекцию, так как недостаточные курсистки уже собрали 800 рублей и отменить нельзя. Но к вечеру Боря поправился и великолепно прочёл лекцию сам, а мы с ним (Соколовы уехали раньше), провожаемые восторженными взорами курсисток, расхватавших все мои и его туберозы, умчались на вокзал и проспали до двух часов следующего дня. С двух до девяти совершенно незаметно просидели в вагоне-ресторане, а вчера утром уже были здесь.

* * *

В этом эпистолярной периоде важно, по-моему, вот что.

Александр Блок не ездил по России. Он, как Антон Чехов, не бывал на Дальнем Востоке, в Сибири или на Урале – интеллигенция его круга экзотике России предпочитала экзотику обжитой Европы: Италия, Франция, Испания, Германия, хотя в Данию не поехал – скучно.

Блок не бывал ни в Крыму, ни на Кавказе, а Волгу видел только в отрочестве. Скажу больше, на Александра Блока в скором времени не произвели впечатления Версаль с Лувром; правда, вид с вершины Монмартра на город поэтов он все же оценит...

К тому же певец Прекрасной дамы приехал на “вечер искусств” в составе агитбригады декадентов, а вовсе не Киево-Печерскую лавру с монастырями посмотреть...

Чего его потянуло в Киев? Обычный московский чёс: приехать, рубликов настричь – и умчать в сиянии славы? Для справки: киевские курсистки Андрею Белому на лекцию “Будущее искусства”, прочитанную 6 (19) октября 1907 г. в зале Коммерческого собрания “в пользу недостаточных студентов”, всем миром… гонорар гастролеру насобирали в размере 800 рубликов. Для понимания порядка цифр: в ту пору корова стоила 5 рублей.

По-моему, в оценках оказался весьма точен литературный критик, организатор литературной жизни эпохи Серебряного века, известный как создатель теории мистического анархизма, Георгий Чулков (1879-1939). Рецензируя новую книгу “Земная ось” (1907) Валерия Брюсова, он написал:

- Московское декадентство все еще живет поверхностным самолюбованием, в то время, когда русская литература приближается к музыке, становится событием, “нечаянной радостью”.

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Казимир Малевич

Не Санкт-Петербург и, тем более, не Москву, а именно Киев начала ХХ века назвал столицей “модерности” украинский художник-авангардист польского происхождения Казимир Малевич (Kazimierz Malewicz; 1878-1935), более того, сам неологизм придумал. Вот его впечатления:

- Я имел сильное тяготение к городу Киеву. Замечательным остался в моем ощущении Киев. Дома, построенные из цветных кирпичей, гористые места, Днепр, далекий горизонт, пароходы. Вся его жизнь на меня больше и больше воздействовала.

Столица “модерности” – было ли это передергивание фактов?

Нет, конечно. Извольте кое-какие факты – чисто номинативно.

Здесь возникло и действовало “Религиозно-философское общество, ярко проявлялась философская деятельность знаковых мыслителей ХХ в., киевлян Николая Бердяева, Льва Шестова, Александра Закржевского.

В местном Художественной училище учились будущие гении Александр Архипенко, Александр Богомазов, Алексардра Экстер, Вадим Фалилеев, Абрам Маневич, Софья Левицкая.

Здание бывшего Городского училища имени Николы Терещенко. (Позже - Украинская государственная академия искусств. Позже - Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого)

Именно в третьей столице впервые состоялись самобытные выставки предавангарда в живописи, позже названного “левым искусством” или “русским футуризмом”: “Ланка” (“Звено”; 1908, 1909; сорок новых имен) и “Салоны Владимира Издебского” (1909, Одесса; 1910, Киев; только русская секция включала работы 120 художников). Первые открыли Владимира и Давида Бурлюков, Александра Богомазова, Михаила Ларионова, Наталью Гончарову, Александру Экстер, Наталью Давыдову; вторые открыли Василия Кандинского, Алексея Явленского, Марианну Веревкину, Игоря Грабаря.

Владимир Маяковский (слева) и Давид Бурлюк (справа) в Киеве в 1911 году.

Из Парижа киевлянка Александра Экстер первой в Российскую империю (естественно, в Киев) привезла снимок с картины Пабло Пикассо; с художником они лично познакомилась во Франции. Зимой 1909 г. фотка плохого качества попала в украинское имение Бурлюков. Тогда в морозную холодрыгу интеллектуальный Киев перебрался в Таврическую губернию, где в имении графа Мордвинова Черная долина (с.Чернянка Херсонской области) братья и сестра Бурлюки с компанией “гилейцев” идеологически оформили так называемый “русский футуризм”, источник которого следует искать в Киеве и в Украине.

Кстати, в 1912 г. Александра Экстер привезла в Град на семи холмах и первую книжку духовного лидера движения итальянских футуристов, писателя и поэта Филиппо Маринетти, обещавшего “воспеть любовь к опасности, привычку к энергии и бесстрашию”.

* * *

Николай Бердяев

Третий взгляд на Киев, как на Град на семи холмах (примерно того же периода), представил в книге “Самопознание (опыт философской автобиографии)” (1949) один из крупнейших христианских мыслителей ХХ в., профессор Московского университета, киевлян Николай Александрович Бердяев (1874-1948):

- Киев – один из самых красивых городов не только России, но и Европы. Он весь на горах, на берегу Днепра, с необыкновенно широким видом, с чудесным Царским садом, с Софийским собором, одной из лучших церквей России. К Печерску примыкали Липки, тоже в верхней части Киева. Это дворянско-аристократическая и чиновничья часть города, состоящая из особняков с садами… У меня на всю жизнь сохранилась особенная любовь к садам. Но я чувствовал себя родившимся в лесу и более всего любил лес. Все мое детство и отрочество связано с Липками. Это уже был мир несколько иной, чем Печерск, мир дворянский и чиновничий, более тронутый современной цивилизацией, мир склонный к веселью, которого Печерск не допускал. По другую сторону Крещатика, главной улицы с магазинами между двумя горами, жила буржуазия. Совсем внизу около Днепра был Подол, где жили, главным образом, евреи, но была и Киевская духовная академия… В Киеве всегда чувствовалось общение с Западной Европой.

* * *

Чтобы дать возможность высказаться всем петербургским поэтам, процитирую и впечатления Андрея Белого о гастроли в Град на семи холмах, которыми с матушкой Александрой Дмитриевной он поделился в письме сразу по возвращению в Москву:

- В Киеве нас встретил целый кордон из людей, возили, угощали, водили в театр, по Киеву, по ресторанам. Вечер был в громадном театре. Театр был переполнен; после я вдруг заболел. От переутомления сделался припадок: дурнота и все прочее. Я был убежден, что это – холера. Мы с Блоком всю ночь просидели, не спали. Потом на другой день у меня лекция. Билеты распроданы, курсистки ждут, а я читать не могу. Пришлось звать доктора – сначала одного, потом другого. Прочел – и сразу на поезд.

Александр Рудяченко

На заглавном фото - Больница скорой помощи в Киеве на ул. Владимирской, 33. Открытка 1907 года. На станции работали лучшие врачи Университета Св. Владимира.