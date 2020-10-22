Кого выбирать? И за что? Ведь есть мечты и есть реальность

Разнообразие, генерируемое крупным городом, – главный источник экономического роста

Еду по Киеву и смотрю на рекламные плакаты кандидатов. Что я могу сказать. Я всегда считал, что главный наш враг – это мы сами, вернее та часть общества, которая навсегда застряла в средневековье и в силу инфантильности и необразованности – не может и не хочет развиваться.

Крепкие хозяйственники, гарантирующие надёжную и безальтернативную жопу. Луддиты, игнорирующие прогресс. Шароварные воры, признающиеся в любви к Украине и ворующие из неё. Идиоты, свято уверовавшие в неизменность мира. Жлобы, демонстрирующие на каждом шагу нарочито избыточное богатство и пошлое дурновкусие. Пролетарии, считающие, что любое решение в современной цивилизации должно быть лёгким и простым.

И где-то в углу этого цирка ужасов сидит и командует глава какого-нибудь очередного Коммунального Підприємства, явно крепкий хозяйственник, ничего красивее базара в Турции не видевший, и не понимающий, что так в современном городе жить нельзя. И даже у себя на раёне так жить – моветон.

Я не согласен с общепринятым тезисом, что в эпоху глобализации место жизни не имеет значения. В мире полно людей, которые не могут реализовать свой потенциал, потому что города не могут предоставить нужные им для достижения успеха возможности и условия для жизни. В какой-то степени, засрать город МАФами и ржавыми желтыми “Богданами”, петляющими по убитым дорогам без разметки – означает в значительной мере ограничить возможности для самовыражения его жителей, потому что каким бы ярким оно не было – задником к нему всегда будет являться тот самый МАФ или ржавый желтый “Богдан”. Это конечно метафора, но ведь большинство наших признаний в любви к своему городу – метафоричны.

Если 20 век был эрой государств, то 21 век – это эра городов. Крупные мегаполисы трансформируются в центры инноваций и креативности, переходя из статуса скопления домов и улиц – в статус мегаполисов, умеющих обеспечивать безопасную, высококачественную жизнь своих жителей. Люди быстрее развиваются там, где рядом живут близкие им по духу, заселяя себе подобными целые городские кварталы, создавая таким образом концентрацию людей с едиными нормами поведения и отношения к жизни.

Таким образом, благодаря объединению близких по духу людей, крупные города со временем превращаются в географически организованные системы производства и рынки, формирующие социально-экономические преимущества.

Разнообразие любого рода, генерируемое крупным городом, основывается на том факте, что в городе собрано воедино великое множество людей с разнообразными вкусами, навыками, потребностями, возможностями и причудами. Это разнообразие – и есть главный источник экономического роста. Чем больше город – тем больше его ВВП, чем больше он привлекает творческих людей – тем быстрее растёт и т.д.

Но это всё, к сожалению, пока что про какую-то другую реальность, не про нашу. В нашей реальности были, есть и ещё долго будут присутствовать все эти плакатные герои, каждый из которых может только тезисно обещать, что при нём будет лучше. И что именно он всегда стоит на страже общих интересов, потому что обладает врожденной способностью добывать и справедливо распределять. Соблюдая коллективный статус кво.

Кого выбирать? И за что? Ведь есть мечты и есть реальность. В мечтах нас всех при любом раскладе ждёт невероятный прогресс. В реальности мы опять будем играть в рулетку.

А потом настанет день выборов. И кто-то станет мэром. А потом наступит утро следующего дня. И мы опять словим себя на мысли, что наш город, каким бы запущенным он не был, всё равно – наш дом.

Дом, в котором живут наши родные, дети, друзья. В котором много чужих. Но также и много таких же, как мы – близких по духу, хоть и с разными судьбами. И, в сущности, вместе у нас наверняка хватит сил, чтобы пережить ещё одного плакатного героя – кем бы он ни был. Чтобы камень за камнем построить то общее будущее, которое принято в наших краях называть Европой.

Илья Кенигштейн

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