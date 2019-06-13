Двухпалатный парламент в Украине – возможен и может быть полезен

Но нужно ли все это народу и элите?

Двухпалатный парламент возможен, если будет жесткое разграничение функций палат.

Например, нижняя будет отвечать исключительно за законодательный процесс. Верхняя – получит контрольные и кадровые функции.

Верхней палате будет подчинена Счетная палата, исключительно из состава условного Сената будут формироваться специальные следственные комиссии. Он будет контролировать СБУ, Армию, разведку.

Все кандидатуры в центральных органах власти от ВР будут назначаться верхней палатой. Кандидатуры на должности в армии, СБУ, назначаемые президентом, должны будут проходить согласование в комитетах сената. Перед верхней палатой должны будут отчитываться генпрокурор и директора НАБУ и ДБР. Сенат начинает процесс импичмента. Вместе с тем, он должен быть лишен законодательной инициативы.

Нижняя палата пишет законы, вносит предложения по изменению Конституции, формирует правительство, составляет бюджет. Роль верхней палаты тут должна быть существенно ограничена.

Не стоит нагнетать, связывая двухпалатный парламент с федеративным устройством Украины. Сенаторов могут избирать по тем же округам, что сегодня мажоритарщиков. И по тем же правилам. В мире есть масса унитарных государств с двухпалатными парламентами.

Сенат может существенно ограничить как роль президента, так и роль партий (избавив от квотного принципа в формировании органов центральной власти). Но – и усложнит принятие радикальных решений.

Нужно ли все это народу и элите? Вот в чем вопрос!

Євген Якунов

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