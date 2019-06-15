Не спешите "радоваться" за Медведчука
В кремле горит подковерный конфликт за то, кто будет реализовывать "стратегию примирения" с Украиной.
В связи с тем, что Сурков дал неправильные прогнозы и его карты не сыграли, по инфопространству поползли слухи о его низложении, которые бросился опровергать его говорящий пёсик Чеснаков.
После увольнения Бабича с поста посла в Беларуси, его пророчили на место Суркова. В т. нз. ЛДНР поднялся галдеж и шторм, а Пушилин летал в Москву как на работу, каждый день.
Тот самый Бабич, которого Москва продавливала на пост посла в Украине после Зурабова, от чего мы не без труда отбились, может заменить Суркова на украинском направлении.
Говорят, что на столе у Путина одновременно лежат два документа: заявление об уходе по собственному желанию Суркова, и указ о назначении Бабича. Ждут своего часа.
Не забываем и о господине Козаке, который формально является "куратором" Крыма, Молдовы и ПМР, и неофициально ЛДНР, осуществляя бизнес-проекты через Курченко, о контактах которого с Коломойским мы, конечно же, ничего не знаем.
На фоне всего этого великолепия достижения Медведчука смотрятся не очень масштабно. Просто Путин привык ставить на беспрекословно лояльных людей. И те факты, что пока что проекты "Не так!", "Украинский прибор", да, и всё, что делал Медведчук, включая его туры с Глазьевым по Украине, оказалось пшиком, не являются основанием дальше с ним не работать.
При этом, Сурков получил последний шанс на оперативное и эффективное сооружение своей новой стратегии по Украине и старается всех собак прошлых неудач навесить на Медведчука. В том числе, активизация переговоров по обмену "всех на всех" это попытка показать, что позиция брокера-спекулянта человеческими жизнями может обслуживаться не только Медведчуком. То же самое и по обновлению состава минских групп.
Задача Медведчука - зайти в Раду с максимальным количеством мандатов. Это заставит всех считается с ним. Но, не смотря на объединительные реляции оппоплатформы и оппоблока, другие акционеры имеют отличные от Медведчука цели. А Сурков, при этом, будет делать все, чтобы доказать свою уникальность, как куратора украинского направления.
Дмитрий Золотухин