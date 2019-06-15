Не спешите "радоваться" за Медведчука

У него не все так "радужно" и инвестирование в медиаресурс ‒ не от хорошей жизни

В кремле горит подковерный конфликт за то, кто будет реализовывать "стратегию примирения" с Украиной.

В связи с тем, что Сурков дал неправильные прогнозы и его карты не сыграли, по инфопространству поползли слухи о его низложении, которые бросился опровергать его говорящий пёсик Чеснаков.