О продажной Европе и «зрадниках» в ПАСЕ. Как нам идти дальше?

Вот зайдет путинская РФ в зал заседаний – надо подумать, как приготовить ей веселенькую встречу

Наши политики любят повторять слова одного виконта о том, что не бывает вечных союзников, а есть лишь вечные интересы. И когда это оправдывает наши действия, нам это нравится, а когда – действия наших союзников, – мы вопием, что они продались...

От того, что мы лишний раз назовем Германию, Францию, а с ними и Британию "зрадниками", – нам станет легче? От того, что наша делегация демонстративно покинет ПАРЕ, рашанцев удар хватит?

Они, великие страны, действуют в своих интересах. А поскольку "мы" – еще не входим в общность "они", нам надо проглотить эту обиду – и начинать думать, как действовать в новых для себя обстоятельствах.

Привычка жить в парадигме виртуальных побед, ничем не обоснованная убежденность, что весь мир нам что-то должен, – и вгоняет нас каждый раз при наименьшей неудаче в эсхатологический пессимизм.

А надо бы помнить ответ одного самурая на вопрос: как не бояться смерти? "Очень просто, – сказал самурай, – представь себе, что ты уже умер".

Поражение так поражение... Поставим засечку в истории, снимем с себя крест печальной неотвратимости, ибо то плохое, чего ожидали, случилось – и с легкой душой идем дальше.

Вот зайдет путинская РФ в зал заседаний. Надо подумать, как приготовить ей веселенькую встречу.

Евгений Якунов

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