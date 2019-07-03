О Клюеве, Шарие и... идиотской ситуации

О Клюеве, Шарие и... идиотской ситуации

Евгений Якунов Евгений Якунов
Укринформ
Относительно идиотской ситуации – а считать ли проживание в оккупированном Донецке проживанием в Украине?

Дело не в ЦИК и не в Верховном Суде. Проблема – в нашем ментальном нежелании учитывать детали. Мы любим – широкими мазками: ЗРАДА, ПЕРЕМОГА!

Но приходит время – и детали выпирают.

Вот уже пять лет мы как бы воюем – и как бы нет, как бы торгуем с Россией – и как бы у нас блокада, Донецк как бы наш – и как бы чужой. И это нас до последнего времени устраивало.

Но когда возник вопрос: а считать ли проживание в оккупированном Донецке проживанием в Украине, мы все, включая ЦИК и ВСУ, оказались в идиотской ситуации.

Или – справка Погранслужбы о том, что Шарий не пересекал границы Украины... Как будто нельзя поехать в Крым (территория Украины) – и потом без всякого разрешения погранцов отправиться в Москву. И формально – ты никуда не выезжал.

И никогда никого это особо не волновало. Потому что мы привыкли жить в состоянии неопределенности. И многим это даже нравится.

И за 5 лет никому в голову не пришло что-то поправить в законах.

И если по Клюеву и Шарию что-то придумают, чтобы успокоить народ, то так и будем жить дальше. С юридической разрухой в головах.

Андрей Клев, Анатолий Шарий
Андрей Клев, Анатолий Шарий

И самое смешное в этой ситуации (смех этот – злой и со слезами), что если Клюеву и Шарию все-таки откажут в регистрации кандидатами в депутаты, то не потому, что они нанесли вред Украине, работали на врага или оказались обыкновенными преступниками. Нет, вовсе не поэтому.

А просто потому, что они, какая печаль, – не жили все это время рядом с нами...

Вот если бы жили (как Медведчук, к примеру), то никаких бы вопросов к этим товарищам не было бы...

Евгений Якунов
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