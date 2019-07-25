Об Алексее Данилове и луганской мафии

Еще в 1990-х у меня сложилось стойкое впечатление, что Данилов не был связан с местной мафией, Ефремовым и прочими

С новоиспеченным заместителем секретаря СНБОУ, а по тем временам мэром Луганска я познакомился в марте 1997 года при весьма трагических обстоятельствах.

Загадочным образом был убит собственный корреспондент газеты "Киевские ведомости" по Луганской области Петр Шевченко. Я как главный редактор и двое ведущих журналистов газеты – Александр Ильченко и Александр Корчинский срочно выехали в Луганск, на похороны нашего товарища...

Вот там мэр Луганска Алексей Данилов и попросил меня о личной встрече.

Мы с ним говорили в номере гостиницы в центре Луганска с глазу на глаз и он назвал имена возможных заказчиков убийства журналиста... Нет даже не назвал, а молча показал их портреты в одном из захваченных с собою буклетов.

Он не рискнул назвать их имена вслух! Мэр Луганска боялся, что его со мной разговор в городе, где он возглавляет горсовет, прослушивают!

Не скажу, что Данилов тогда мне очень понравился. Он показался ужасно напуганным и повторял, что следующим после Петра Шевченко убьют его самого...

Дело в том, что последние в своей жизни две статьи Шевченко посвятил конфликту мэрии с луганской мафией, которую курировал один влиятельный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам финансовой и банковской деятельности.

Под крышей благотворительного фонда ветеранов войны в Афганистане дельцы завозили в качестве гуманитарной помощи (!) из-за границы в Луганск и продавали необлагаемую таможенным сбором водку. Причем в огромных количествах.

На сессии Луганского горсовета несколько раз выносился вопрос о пресечении водочной схемы. Но проблема была в том, что, по версии местных журналистов, ее крышевала областная СБУ. Ее прослушек и боялся Данилов. И обратился за помощью к газете.

Я был в курсе этих публикаций, Шевченко со мною их согласовывал. Было чувство, что это очень опасно, луганская мафия была скорой на расправу. Но Петя по телефону пообещал, что последний раз берется за эту тему. Увы...

Вечером после похорон Пети Шевченко, Ильченко с Корчинским прямо из луганской гостиницы связались по телефону с председателем СБУ Украины Владимиром Радченко и обратились с просьбой организовать встречу с начальником Луганского СБУ. Встреча состоялась ночью в кабинете этого самого начальника, генерал-майора СБУ.

И мы спросили напрямик: не стоит ли за смертью Петра Шевченко СБУ? Генерал-майор отверг подозрения, хотя признал тот факт, что его подчиненным по силам инсценировать самоубийство, если так будет поставлена задача...

Был ли он искренним? Не знаю. Загадка гибели Пети Шевченко, журналиста и талантливого поэта, который писал стихи под псевдонимом Петро Билывода, так и осталась загадкой.

...У меня тогда сложилось стойкое впечатление, что Данилов был не связан с местной мафией, Ефремовым и прочими, в чем его сегодня пытаются обвинить, а пытался бороться с ней.

Хотя, судя по его поведению, чувствовал себя тогда одиночкой, и шансов у него, по правде говоря, было мало...

Євгений Якунов

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