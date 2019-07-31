"Слуги народа" в курортном Трускавце. Чему научат парламентариев?

С 29 июля по 4 августа здесь проходят обучение около 250 нардепов, избранных от партии «Слуга народа»

В Трускавце курортный 5-звездочный комплекс «Риксос-Прикарпатье» (Rixos) с 29 июля по 4 августа принимает немного необычных гостей – здесь проходят обучающую программу одновременно около 250 будущих народных депутатов Украины, избранных от партии «Слуга народа» как по партийным спискам, так и по мажоритарным округам.

Это очень красивый, ухоженный комплекс в парковой зоне, общая площадь помещений которого достигает более 50 тыс. кв. метров, а территория растянулась на 12 гектаров. Есть открытая аква-зона (350 кв. м.) с водными горками и дорожками для плавания, детским бассейном и джакузи, шезлонгами и зонтиками. Конечно, здесь есть фитнес-центр с закрытым бассейном, тренажерным залом, саунами и даже своим собственным бюветом с лечебной водой «Нафтуся».

На въезде на территорию комплекса, который находится на окраине города, есть охрана и установлен шлагбаум. Но машину, в которой я ехала, пропустили вообще без вопросов, узнав, что направляюсь на партийное мероприятие. Внутри комплекса, в одном из больших конференц-залов, где идет само обучение, также никаких ограничений в моем передвижении не было. Смогла заглянуть, посмотреть, как все происходит без каких-либо вопросов и проблем. Атмосфера везде царила спокойная, деловая, немного суетная, но все совершенно без пафоса, или каких-нибудь заморочек. В холе стояли диваны, столики – и маленькие, и барные, а у стены – аппараты с чаем и кофе, а также вазочки с пирожными. Все, как бывает обычно.

В большом же конференц-зале на противоположных стенах светились два экрана, а за круглыми столами сидели и что-то тихо, монотонно обсуждали кандидаты, которые проходят обучение. Бросалось в глаза, что среди большого количества присутствующих были в массе своей молодые лица. Здесь же по залу ходил лидер партии Дмитрий Разумков, в белых брюках и белой футболке. Его постоянно кто-то занимал вопросами, беседами, разговорами. Создавалось впечатление, что люди занимаются здесь давно – привычным для них, и казалось со стороны, даже немного скучным делом.

Мне удалось поговорить в холе с Тимофеем Миловановым, почетным президентом Киевской школы экономики, которая и организовала это обучение для будущих депутатов партии «Слуга народа» в курортном Трускавце.

- Расскажите, что это за обучение и каковы его формы?

- У нас бизнес-контракт с партией «Слуга народа», и я координирую его выполнение. Данный контракт – это интенсивная образовательная программа на 7 дней. Эту программу мы разрабатывали вместе с партией, она вышла с инициативой, объяснила, что им необходимо образование определенного типа. И мы пытаемся это осуществить.

Данная интенсивная образовательная программа – это постоянный интерактив, то есть, кто-то дает немного материала, а люди делают какие-то упражнения, решают задачи, практикуются, и так далее.

Все обучающиеся кандидаты разбиты на 30 групп по 8-9 человек, задание дается одно для всех, но все по-разному его выполняют. Идет обсуждение в группах, потом защита своих идей, то есть, здесь – совмещение теории и практики. Это очень аккуратно разработано, чтобы у них проявились определенные навыки. Задача тех, кого мы обучаем, сдать 4 документа – стратегию, предложение публичной политики, законопроект и план внедрения этой публичной политики, анализ.

Ну, например, сегодня они обсуждали вопрос – «Что важнее для депутата: специализация, или публичность». То есть, должны были дать и обосновать свой ответ – важно, чтобы депутат был публично известным, или чтобы он был профессионалом в одной определенной относительно узкой области.

Я бы, конечно, на этот вопрос ответил, что важнее специализация. Хотя мое личное мнение не имеет в данном случае значения, но я считаю, что специализация важнее, потому что публичность придет, если будет качество работы, а если наоборот – публичность есть, но специализации нет, то публичность не удержать.

Тимофей Милованов / Фото: Наталья Кравчук/НВ

- Почему выбран Трускавец?

- Выбор Трускавца – это инфраструктурное решение. Просто за две недели, за неделю найти место, которое может принять 250 человек, плюс весь админ, преподаватели, всего где-то 300 человек – это сложно.

- Кто преподает, кто спикеры?

- В числе спикеров-преподавателей есть профессора, три вице-президента Киевской школы экономики, но кто именно – это коммерческая тайна, мы ее не открываем. Это профессора не только экономики, но и публичной политики, бизнеса, разные. Все отечественные, но с западным образованием. Я, например, имею докторскую степень. Всего здесь 4-5 профессоров, докторов наук с западными степенями, которые защитились и даже работали там. Есть пару человек уровня консультанта, партнеров McKinsey, есть люди, которые работали в Силиконовой долине, в стартапах.

Иностранцев не приглашали, потому что мы в Киевской школе экономики даже где-то лучше.

Это бизнеспроект по обучению большого числа людей. И это очень сложно. Все преподаватели, с которыми мы общались, говорили нам, что готовы учить 30 человек, а надо 250. Хотя у меня лично есть опыт преподавания для 250 – 400 людей.

Программа обучения на 7 дней расписана по минутам – кто выступает, что обсуждается. У нас – один модератор на три группы обучающихся. Все 15 модераторов – от Киевской школы экономики.

- Какие у вас ожидания?

- Ожидания у меня такие, что это будет хорошая команда, они научатся. Да, люди восприимчивы к обучению, они хорошие, простые люди.

Конечно, нужны преподаватели, и это прежде всего вопрос их профессионализма. Сегодня хорошее преподавание – это вопрос профессионализма, вопрос возможности, объема, масштаба, способности.

У нас сейчас пока не все идет хорошо, есть определенные проблемы. Например, электронная система, которую мы запустили, сбоит, подвисает в процессе, поэтому домашнее задание люди не могут выполнить. Так они могли бы и с телефона сдать, например, написать от руки, фотку сделать и скинуть.

Вообще, занятия проходят с 9.00 до 22.00, и так будет все 7 дней. В целом, какая длительность обучения – это решает заказчик. Но это все сложно – и для преподавателей, и для тех, кто обучается. Вот я, например, очень устал за день, пиджак мокрый, хотя даже не сидел и не писал. Новые вещи и преподавать, и изучать очень сложно. Но мы это сделаем.

- В новинку ли для вас обучение будущих нардепов?

- Я первый раз сталкиваюсь с таким фактом – обучением будущих народных депутатов. Но думаю – что-то изменилось, я надеюсь. Скажу вам, что я голосовал за Порошенко, но смотрю на них – и надеюсь, что у них все получится. Пока вижу только позитив.

- Если вы голосовали за Порошенко, не было ли у вас изначально антагонизма?

- Нет, никакого антагонизма не было, я профессионал и это отсекаю. Я долго преподавал и в США, и здесь, и знаю, что точки зрения разные, и люди всегда не правы, все. Я даже про себя знаю, что обычно я бываю не прав. Поэтому есть тренинги. И нужно над собой работать, чтобы предвзятость свою убирать. Я отношусь к этим людям не как к политикам, а как к моему клиенту, который меня попросил предоставить сервис. Может быть, в этом и есть наша сила, что мы с ними разговариваем на равных. Кто-то из партии «Слуга народа» знал, что я голосовал за Порошенко, но их это совершенно не напугало. Кто-то даже меня тролит, подкалывает. На первой встрече с партийным руководством мы это обсуждали, но это детали. Это и не должно играть какую-то роль, это ведь не про политику, а про обучение.

Мы просто предоставляем свой продукт – качественно, быстро и лучше, чем другие.

- Вы не знаете, рассматривали ли они другие варианты, кроме вас для заключения этого образовательного бизнес-контракта?

- Думаю, у них были варианты пригласить других людей для обучения. Знаю, что некоторые международные университеты, иностранные и топовые, хотели у них преподавать, но не смогли выполнить такой объем и с такой скоростью. Сегодня мы можем предоставить программу, которую хочет заказчик, а большинство университетов – программу, которая у них есть, – в этом и разница. Это жесткая конкуренция. Данный продукт у нас индивидуальный, сделанный под клиента.

- У вас не поменялись политические взгляды после общения с кандидатами «Слуги народа»?

- А мои политические взгляды, я считаю, вообще не имеют значения. Потому что не имеет значения, что о политике думает врач или полицейский, их задача – защищать всех.

Я поддерживаю желание учиться. Думаю, что кандидаты будут продолжать учиться и потом. И это важно.

- Чем завершится это обучение в Трускавце?

- В конце нашего обучения они должны сдать портфель своих документов, каждая группа. Мы дадим результаты и свой комментарий по каждой работе. Это будет конструктивная оценка. А уже озвучить ее для них или нет – решает заказчик.

Последнее занятие – в воскресенье, 4 августа. Окошек для отдыха очень мало. И в курортный город кандидаты приехали, чтобы и отвлечься, и погрузиться в обучение.

Фото: rixos.ua

* * *

Пока я разговаривала с Миловановым, закончился один из образовательных блоков, и у кандидатов наступил короткий перерыв. Все показались мне немного уставшими и не расположенными к беседе. Многие выходили на улицу на перекур.

И все-же некоторые поделились впечатлением от своей учебы.

Так, победившая своих конкурентов по округу № 189 в Хмельницкой области адвокат Алена Копанчук сказала, что ей все нравится здесь.

Фото: Facebook

- Впечатление прекрасное. Молодцы, что организовали нас, это дает возможность нам ближе раззнакомиться, возобновить навыки. Мы изучаем, слушаем мнения кандидатов от разных округов, их проблемы. Это очень важно. Мы узнаем проблематику Украины, чтобы потом решать эти вопросы. Все здорово. Мы хорошо сработаемся, потому что все люди позитивные, приятные, добрые. Мы все уже с образованием, довольно таки взрослые, состоятельные, самостоятельные. Это же не экспериментальный проект, люди понимают, что это большая работа, ответственность. За округ свой, например, каждый мажоритарщик отвечает перед избирателями. Людям нужны изменения – и нам надо над этим работать.

Более кратко высказался кандидат Юрий Корявченков, актер «Квартала 95», который выиграл выборы в Днепропетровской области в ОВК № 33.

- Это обучение очень полезно. Всегда узнавать что-то новое полезно. Я вообще ожидаю улучшения для Украины.

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На диване в холе сидел глава Государственной таможенной службы Максим Нефедов и что-то набирал в своем смартфоне. Но он не отказал в комментарии и тоже ответил, зачем и почему он здесь.

- Я выступал как один из спикеров перед новоизбранными депутатами. Это программа адаптации избранных депутатов к их новой работе, это абсолютно нормально – дать практические советы, рассказать, с чем они столкнутся, какие проблемы их могут ожидать. Это действительно очень полезно.

Такие же мероприятия проводил и «Фронт змин» в свое время, также, я точно знаю, проводила «Самопомощь». Поэтому, возможно, размах этого обучения необычный, но в общем эта идея, мягко говоря, не нова. Просто здесь большая численность депутатов.

Я приехал на одно выступление, и моя цель — это, собственно, поделиться тем опытом, который у меня есть, а это 4 года работы в правительстве. Я советовал им максимально фокусировать свою деятельность, советовал больше доверять друг другу и не распыляться в режиме переговоров «все со всеми». Считаю, что лучше достичь по одному направлению 90% успеха, чем по 100 направлениям 10%. Если депутаты будут работать эффективнее, лучше будет не только всей стране и налогоплательщикам, но и мне реформу таможни будет проводить значительно легче.

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Почти в конце дня удалось спросить об ожиданиях от этого обучения и у главы партии «Слуга народа» Дмитрия Разумкова.

Фото: Слуга Народу, Facebook

- Это обучение. Я думаю, что ожидания у нас понятные – мы хотим дать дополнительные знания, информацию нашим будущим депутатам. Им предстоит непростая работа в парламенте.

Понятно уже, что у всех есть определенные знания, понимания, свой какой-то бекграунд, но дополнительные знания никогда не были лишними. Я думаю, что получить определенный багаж информации, который можно будет в дальнейшем использовать, – это тоже плюс.

Рассадили мы людей за круглые столы изначально по направлениям, возможным комитетам, в которых будут работать наши депутаты. Но, скорее всего, у нас будет ротация, чтобы как можно больше людей охватить, для знакомства, для более тесного налаживания коммуникаций. А знания получают все одинаково.

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Да, у меня тоже сложилось мнение и от увиденного, и от общения – что такое организованное обучение призвано, прежде всего, объединить однопартийцев, познакомить их друг с другом и наладить взаимную дружелюбную коммуникацию. Это для работы в парламенте им, конечно, пригодится.

Елена Колгушева, Трускавец

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Перше фото: Слуга Народу, Facebook