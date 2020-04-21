Укрощение огня: третья неделя противостояния

Жить, работать и питаться огнеборцам приходится в походных условиях

Спасатели и военнослужащие Национальной гвардии продолжают третью неделю бороться с огнём в Киевской и Житомирской областях.

Работа спасителей организована по способу ротации, так как организму человека сложно психологические и физически выдерживать нагрузку, возникающую при тушении лесных пожаров.

Жить, работать и питаться приходится в походных условиях.

Организация поставок продовольствия для питания спасателей в зоне ЧАЭС возложена на Агентство по управлению зоной отчуждения. В Житомирской области организация поставок продовольствия для спасателей возложена на местные органы государственной власти.

Непосредственно питание осуществляется с использованием полевых кухонь. По-другому в условиях постоянно меняющейся дислокации отрядов спасателей это было бы трудно организовать.

Последнее время в социальных сетях распространяется информация о недостаточности снабжения и питания спасателей и нацгвардейцев с призывом обеспечить подвоз продуктов.

На сегодня такой необходимости нет.

О том, как организовано питание спасателей в зоне ЧАЭС, вы можете посмотреть на фото и видео.

Затраты на тушение лесных пожаров в Украине несёт служба по чрезвычайным ситуациям. А в случае недостатка средств, они выделяются из резервного фонда Кабмина.

Так на тушение пожаров в зоне ЧАЭС решением КМУ было выделено 100 миллионов гривен.

В тоже время в Беларуси управления лесного хозяйства оплачивают все затраты спасателей на ликвидацию лесных пожаров: топливо, питание, командировочные, ремонт техники и так далее.

Логика простая – лесхозы получают доход от продажи леса и его производных. Значит, они же должны заботиться о сохранении леса, оберегать его от уничижения лесными пожарами, а не только получать доходы.

Такая политика стимулирует лесхозы вкладывать средства в предупреждение лесных пожаров, а не в последующую многомиллионную оплату тяжелого и опасного труда спасателей.

Мы изучаем опыт Беларуси в деле организации противопожарных мероприятий в лесах и будем предлагать перенимать его в той части, которая будет полезна для Украины.

Антон Геращенко

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