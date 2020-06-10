Ключевое условие мира – возврат Украине контроля над границей и выведение российских войск из Донбасса

Ключевое условие мира – возврат Украине контроля над границей и выведение российских войск из Донбасса

Юрий Бутусов Юрий Бутусов
Укринформ
Это требование должно оставаться неизменным. Украина своей независимостью и своей землей поступаться не будет

Продолжение переговоров с Россией с участием жителей Донбасса Дениса Казанского и Сергея Гармаша, а также заявление участника Трехсторонней контактной группы Алексея Резникова о необходимости вести переговоры с опорой на Будапештский меморандум, а не на Минские соглашения – это первая системная инициатива Зеленского на переговорах с Россией за год президентства, которая не ослабляет, а укрепляет Украину в отношениях с РФ.

Украина выполняет Минские соглашения – и делегирует в переговорную группу жителей Донбасса, настоящих представителей гражданского общества. Все, Россия обязана их принять. Ведь это и есть требование Минских соглашений, которые РФ постоянно нарушает.

Впервые переговорная позиция Украины направлена не на угодливость и не на уступки суверенитета. Впервые при Зеленском мы видим, как Украина делает попытку показать себя субъектом переговоров, а не объектом.

Теперь все эти сигналы и заявления надо облечь в форму политической стратегии. Разумеется, основой переговоров может быть только вывод российских войск и вооружений, а также направление наших войск на границу.

Это и будет реальный вклад президента Зеленского в переговорный процесс. Власть меняется, а требование вернуть контроль над границей и вывести российские войска должно оставаться неизменным. Это ключевое условие мира – Путин должен понимать, что как бы власть в Киеве ни менялась, каким бы слабым ни было наше государство, но внешняя политика по Донбассу и Крыму остается неизменной. А значит, российскую политику надо менять, Украина своей независимостью и своей землей поступаться не будет.

Юрий Бутусов
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