Закон об игорном бизнесе: Отложить нельзя принять

На этой неделе Верховная Рада будет голосовать законопроект №2285-д о регулировании игорного бизнеса. Каковы причины и последствия проволочек с ним?

Работа над законопроектом в разных форматах рабочей группы ведётся уже с июля 2019 года. Такой длительный срок в целом свидетельствует о сложности процесса, поскольку фактически 11 лет азартные игры находились под запретом и отсутствуют какая-либо практика и рынок в целом.

При этом есть твердая убежденность – как в Парламенте, так и в офисе Президента – в необходимости принятия этого закона как единственного способа вывести игорный бизнес в законное и контролируемое русло.

Среди целей его принятия можно выделить следующие:

положить конец нерегулируемому чёрному рынку, а также «серому рынку», то есть организации азартных игр под видом лотерей;

защита игроков – это социальная цель, поскольку необходимо предоставить государству инструменты регулирования данного рынка с целью защиты игроков от потенциального негативного влияния азартных игр, в том числе борьбу с лудоманией;

наполнить бюджет путём создания прозрачной системы налогообложения игорного бизнеса;

дать рынку стимулы для развития экономики в целом, строительства отелей, социальной инфраструктуры, а также стимула для развития отдельных регионов, в частности путём создания отдельных игровых зон.

Возвращаясь к вопросу времени работы над законопроектом, стоит отметить, что с самого начала работы над проектом было ясно, что работа легкой не будет, так как проект находится на пересечении сложных и запутанных экономических интересов. В частности, столкновение интересов как в Парламенте, так и за его стенами является одним из факторов, затянувшим принятие закона уже почти на год.

Изначально планировалось достаточно быстро принять законопроект и уже с начала 2020 года выдавать лицензии, создать легальный регулируемый рынок и собирать налоги и лицензионные платежи. Сейчас уже очевидно, что это возможно только с 3, а может и 4 квартала 2020 года.

Также важным фактором, затягивающим процесс принятия закона, является необходимость принятия изменений в налоговый кодекс по налогообложению для игорного бизнеса и наличие нескольких концепций по этому поводу. Среди этих концепций условно можно выделить 3:

Низкая стоимость лицензий с налогообложением основных видов игр на основе GGR (gross gaming revenue) с первого дня. На этом принципе построено налогообложение большинства развитых игорных юрисдикций, но для начинающих эта система полна коррупционных рисков из-за манипулирования информацией о GGR и системой онлайн мониторинга.

Высокая стоимость лицензий, но без GGR. Очевидным преимуществом является простота в администрировании и прозрачность системы, которые позволят зайти в Украину ведущим мировым операторам. Обычно все страны, которые создают регулирование азартных игр, идут по этому пути.

Комбинированная система, при которой система высоких фиксированных платежей за лицензии перейдёт в налогообложение на основе GGR после запуска системы онлайн мониторинга, которая фактически будет являться системой фискализации данного налога.

На данный момент выглядит, что законодатель пойдёт по третьему пути. Сейчас такой подход, очевидно, рассматривается как основной, что подтверждается законопроектом 2285Д (Проект Закона о государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр – ред.), переходными положениями которого предусмотрена тройная плата за лицензии до введения в эксплуатацию государственной системы онлайн мониторинга.

После введения в эксплуатацию системы онлайн мониторинга будут все инструменты для контроля и расчета GGR, однако очевидно, что данный процесс потребует времени, поскольку создание такой системы – достаточно сложный процесс.

В заключение можно сказать, что была проделана огромная работа над законопроектом с целью разработки оптимальной модели рынка и его регулирования, и время, потраченное на такую работу, может быть весьма оправданным, поскольку результатом принятия данного закона, а также взвешенной налоговой политики в отношении азартных игр станет открытие огромного по объему рынка, который сможет привлечь сотни миллионов долларов инвестиций в экономику Украины, увеличить налоговые поступления в бюджет, а также создать новые рабочие места и обеспечить надлежащий контроль за азартными играми.

Андрей Астапов, управляющий партнер юридической компании Eterna Law