Не знаю, какие должны последовать извинения после «детей очень низкого качества»...

«Когда мы демографически даём такие средства, которые используются семьей,

и рождение ребёнка происходит не для того, чтобы дать ему равные права

и образование, а рожают ребёнка, чтоб получить материальную помощь,

то я скажу жестко – мы получаем детей очень низкого качества,

и это приводит к тому, что они тоже садятся на публичные средства».

(Галина Третьякова)

Дети низкого качества… Это ж не просто скабрезность, которая вырвалась у разомлевших на солнце мужиков. Это философия одной из слуг. У которой в CV – и руководство институтом гражданских свобод, и экспертиза в РПР. Интересно, а она исследовала «качество детей», появившихся на свет в 2006-2008 годах, на этот период (насколько я помню) припали решения о выплатах? Сравнивала их с «качеством» других детей? Или нет, априори известно – у бедных дети совсем не те?.. Что взять с детей рабочих специальностей... И вообще с тех, чьи родители взяли пособие... И осмелились рожать, не имея на счетах денег.

Когда в период премьерства Тимошенко серьезно подняли выплаты по рождаемости, то сначала многие экономисты не поняли (ах, зачем, так рождаемость не поднять, нужны специальные меры, информкампании). Но потом социологи пришли к выводу: таки-да, работает. Рождаемость выросла, оказывается – люди были очень бедны. И зачем, спрашивается, были нужны эти дети, если их рентабельность неизвестна. Впрочем, вон есть примеры стерилизации. Галина Третьякова – дама из комитета соцполитики гнезда украинской демократии – в курсе.

Кабинетные ученые, чьи работы набирают по сто просмотров только среди своих, едва ли претендуют на просветительскую роль и серьезное влияние на общество. Но кабинетные либералы, кормившиеся с грантов и не вылазящие из уютной скорлупы, просто, чтоб посмотреть мир, обзаведясь депутатским мандатом – превращаются в ходячий политический скандал. Слуга народа, которая не дает шанса детям народа. Не знаю, какие должны последовать извинения...

Лана Самохвалова

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