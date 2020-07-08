Политические тенденции июня 2020 года

Новый всплеск эпидемии стал прямым следствием поспешного выхода из весеннего антикоронавирусного карантина

НОВЫЙ ВСПЛЕСК ЭПИДЕМИИ COVID-19 В ИЮНЕ

В июне проявилось парадоксальное сочетание, казалось бы, противоположных тенденций – дальнейшее смягчение карантина (прежде всего в первой половине июня) и новый, причем значительный всплеск эпидемии COVID-19. Но парадоксальность здесь лишь на первый взгляд. На самом деле, новый всплеск эпидемии стал прямым следствием несколько поспешного выхода из весеннего антикоронавирусного карантина и наплевательским отношением многих наших сограждан к мерам личной безопасности для противодействия эпидемии COVID-19.

Но обо всем по порядку.

В июне произошло сразу несколько поэтапных сокращений и смягчений различных карантинных ограничений – 1, 10 и 15 июня. Но стихийно, не особенно обращая внимание на сохранившиеся ограничения, стали себя выводить из карантина и сами украинцы. Этому способствовала и июньская жара. Всех потянуло на природу и в места массового отдыха.



Последствия не заставили себя ждать.

В июне существенно возросло ежедневное число лабораторно подтвержденных случаев заболевания на COVID-19. С 10 июня оно стабильно стало превышать 500 случаев новых заражений за сутки. 26 июня был достигнут новый рекорд по числу новых заболеваний на COVID-19 – 1109. Соответственно был преодолен символический психологический барьер в 1000 лабораторно подтвержденных заболеваний за сутки. При этом в течение месяца рекорд по числу новых заболеваний обновлялся 9 раз. 17 июня был установлен печальный рекорд по числу смертных случаев за одни сутки в связи с заболеванием на COVID-19 – 31. Общее число зараженных (и переболевших) на COVID-19 увеличилось с 1 июня по 1 июля 2020 г. почти в два раза – с 24 тыс. до почти 45 тыс. (для сравнения, в мае этот показатель увеличился в 2,5 раза). Общее число умерших от COVID-19 за июнь увеличилось в 1,6 раза – с 718 до 1173 (для сравнения, в мае этот показатель увеличился в 2,5 раза). Необходимо отметить и восходящую динамику эпидемии. В региональном измерении лидером стала Львовская область, которая по общему числу заболевших (5578 на 1 июля) обогнала в июне и Киев, и Черновицкую область.

Июньский всплеск эпидемии COVID-19 по своим масштабам не катастрофичен, но, естественно, вызывает обеспокоенность.

17 июля премьер-министр Д.Шмыгаль на заседании правительства заявил о продлении режима адаптивного карантина до 31 июля. В правительстве уточнили, что продление адаптивного карантина означает запрет на нахождение в общественных помещениях, зданиях и транспорте без средств индивидуальной защиты. А в транспорте будет запрещено перевозить пассажиров больше, чем мест для сидения. Также Кабмин обновил механизмы, по которым в регионах со значительным распространением COVID-19 может происходить усиление карантина (запрет проведения мероприятий, работы транспорта, и прочее): "Регионом со значительным распространением COVID-19 будет считаться регион, в котором есть один из следующих признаков: загруженность коек составляет более 50%; среднее количество ПЦР и ИФА-тестов составляет менее 24 на 100 тыс. населения в течение последних 7 дней; коэффициент выявления случаев инфицирования COVID-19 более 11%; показатель динамики роста случаев инфицирования COVID-19 более чем 8 случаев на 100 тыс. населения".

В конце июня к ослаблению карантина не были готовы 13 регионов страны (Киев и 12 областей). Более того, и мэр Киева и руководители отдельных регионов заговорили о возможности возобновления отдельных карантинных ограничений. Но вот будут ли их исполнять летом? Проблема карантинной дисциплины в конце июня вновь стала актуальной. Также очевидно, что в тактике противодействия эпидемии COVID-19 необходимы гибкость и точечные действия. Возврат к полноценному жесткому карантину будет вряд ли возможен, в том числе и по экономическим причинам.

ПРИОРИТЕТЫ И ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ

Главным приоритетом в активности Президента Зеленского в июне по-прежнему оставалось противодействие эпидемии COVID-19. Продолжились селекторные совещания по противодействию эпидемии коронавируса, но теперь на них все чаще стали обсуждаться вопросы постепенного выхода из карантина (с сохранением правил эпидемиологической безопасности) и восстановления экономического развития. Однако с середины июня тема противодействия эпидемии ковид-19 вновь вышла на первый план в деятельности Президента Украины в связи с новым всплеском этой эпидемии.

Вторым главным приоритетом в активности Президента Зеленского в июне стала экономическая политика – противодействие рискам экономического кризиса и восстановление экономического роста.

Важные кадровые и организационные решения были приняты главой государства в сфере обороны и национальной безопасности. 5 июня Президент Зеленский назначил Валерия Кондратюка новым главой Службы внешней разведки Украины. 11 июня глава государства назначил контр-адмирала Алексея Неижпапу командующим Военно-морскими силами Вооруженных сил Украины. 17 июня указом Президента был создан Комитет по вопросам разведки для выполнения задач по координации, руководству и контролю за деятельностью разведывательных органов Украины и других субъектов разведывательного сообщества. 25 июня глава государства провел его первое заседание. В данном случае отмечу, что такой Комитет создавался еще при Президенте Порошенко, но затем был реорганизован и, в итоге, канул в Лету.

В июне основное внимание Президента Зеленского было обращено на вопросы внутренней политики, но и его внешнеполитическая активность была значимой. Глава украинского государства провел в июне телефонные переговоры с канцлером ФРГ Ангелой Меркель (о переформатировании Трехсторонней контактно группы), с Его Святейшеством Папой Франциском (о кризисной ситуации, вызванной пандемией COVID-19, и гуманитарных вызовах, которые встали перед миром, а также о мирном урегулировании конфликта на Донбассе), с Премьер-министром Швеции Стефаном Лёвеном (об актуальных вопросах двусторонних отношений, о подготовке видеоконференции лидеров Восточного партнерства ЕС), с Премьер-министром Канады Джастином Трюдо (об упрощении визового режима между Украиной и Канадой), с Президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом (об актуальных вопросах двусторонних отношений, в том числе о возобновлении авиационного сообщения между странами, начиная с июля 2020 г.). 18 июня Президент Зеленский принял участие в видеоконференции лидеров Восточного партнерства ЕС. Выступая на этой видеоконференции, глава украинского государства заявил, что ЕС и участники Восточного партнерства должны сосредоточиться на возобновлении деловых контактов и выводе экономики из кризиса после COVID-19. Он отметил, что эффективным шагом стало бы распространение программ экономического восстановления ЕС на членов Восточного партнерства. Президент Украины Владимир Зеленский также поддержал разработку дорожной карты дальнейшего развития инициативы Восточного партнерства.

В начале июня Президент возобновил поездки по регионам. Состоялись рабочие поездки в Хмельницкую и Черниговскую области. В конце июня глава государства посетил Ивано-Франковскую и Херсонскую области. В этих поездках проявился свой формат: приоритетный контроль за выполнением программы "Большое строительство", встречи с предпринимателями, посещение высших учебных заведений. В июне Президент Украины принял ряд кадровых решений в сфере региональной политики. Были назначены новые руководители Винницкой, Запорожской и Киевской областной государственных администраций, а также уволен глава Кировоградской областной государственной администрации (в связи с задержанием и предъявлением обвинения за вымогательство крупной взятки).

12 июня Президент Зеленский перешел на особый режим работы в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены. Это первый такой прецедент, вызванный эпидемией ковид-19. В этой связи отмечу необходимость законодательного урегулирования подобных ситуаций (и в Конституции Украины, и через принятие специального закона о Президенте Украины).

В конце июня приоритетное внимание Президент Украины стал уделять вопросам, связанным с негативными последствиями наводнения в западных регионах Украины. 25 июня Президент прибыл с рабочей поездкой в Ивано-Франковскую область, в районы, пострадавшие от наводнения.

Отмечу одну примечательную тенденцию – в июне стало заметно меньше видеообращений Президента Зеленского. До 21 июня их не было вообще. Всего в первый месяц лета было лишь два видеообращения главы государства – по случаю Дня медицинского работника (21 июня) и Дня Конституции Украины (28 июня). Возможно, это было связано с выходом страны из карантина, возобновлением региональных поездок Президента, а затем и с особым режимом работы Президента в связи с выявлением COVID-19 у его супруги Елены. Но не исключено, что команда Президента Зеленского решила несколько поменять тактику публичной коммуникации главы государства.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КАБИНЕТА МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

С точки зрения политических тенденций, в деятельности Кабинета министров Украины в июне было две главных темы – заполнение кадровых вакансий в составе правительства и утверждение в парламенте программы Кабмина.

4 июня Верховная Рада утвердила назначение Александра Ткаченко на должность министра культуры и информационной политики и поменяла вице-премьера по европейской и евроатлантической интеграции Украины (вместо Вадима Пристайко на эту должность была назначена Ольга Стефанишина). Планировалось также назначить и министра охраны окружающей среды и природных ресурсов, но из-за технических проблем с декларацией кандидата на эту должность, соответствующее решение было отложено. 19 июня на эту должность был назначен Роман Абрамовский, ранее работавший заместителем министра энергетики и охраны окружающей среды. Планировалось также назначить на должность министра образования Сергея Шкарлета, ректора Черниговского государственного технологического университета, но профильный комитет парламента не поддержал его кандидатуру. Тем не менее, Кабмин назначил С.Шкарлета исполняющим обязанности (и.о.) министра.

На начало июля в составе Кабмина остались незаполненными две вакансии – министра энергетики и министра образования. И если у С.Шкарлета есть определенные шансы на назначение (Кабмин намерен предпринять еще одну попытку утверждения его кандидатуры в парламенте), то и.о. министра энергетики Ольга Буславец может повторить судьбу Ульяны Супрун и стать "долгоиграющим" и.о. министра. Голосов за ее назначение в парламенте нет. В статусе и.о. министра она работает уже более двух месяцев и Кабмин даже не предпринимал попыток еще раз утвердить ее на должность министра решением Верховной Рады.

Периодические перетасовки в составе правительства и несколько министров в статусе и.о. говорят об определенной нестабильности Кабмина Д.Шмыгаля. Эту тенденцию подтвердил и провал с утверждением программы правительства.

Уже в мае было очевидно, что с утверждением программы правительства есть проблемы. И хотя содержательно программа деятельности Кабмина была существенно доработана и расширена, достаточного количества голосов за ее утверждение так и не нашлось. Ни содержание, ни качество программы правительства не имели прямого отношения к результатам голосования. Сработали сугубо политические факторы. Правительству Д.Шмыгаля так и не удалось стать своим для абсолютного большинства депутатов пропрезидентской фракции. А получать политическую поддержку парламента только через Офис Президента Украины сейчас явно недостаточно. У тех депутатов фракции "Слуга народа", которые не поддержали программу правительства, были самые разные мотивы. Но был, наверное, и общий мотив – восприятие этого правительства как недостаточно сильного и эффективного. Правительство Д.Шмыгаля воспринимают как временное. Именно поэтому не хотели давать ему годичный иммунитет от отставки.

Неутверждение в парламенте программы деятельности Кабмина Д.Шмыгаля не имеет каких-то прямых юридических последствий. Это правительство не должно уходить в отставку, и продолжит свою работу. Но работать оно будет в подвешенном состоянии. Степень его зависимости от Президента и парламента существенно возросла. Усилилось и ощущение временности и нестабильности этого правительства.

ПОЛИТИЧЕСКИЕ ТЕНДЕНЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЕРХОВНОЙ РАДЫ УКРАИНЫ

В июне Верховная Рада впервые за последние четыре месяца работала в нормальном режиме.

Наибольший политический резонанс в июне вызвали кадровые решения парламента (о назначении новых членов правительства), а также неутверждение программы правительства. Среди принятых в июне законопроектов наибольшее внимание вызвали изменения в Избирательном кодексе и проект закона о народовластии через всеукраинский референдум. Но оба эти законопроекта приняты только в первом чтении.

Из политических событий в парламенте в июне главное внимание привлекло решение Святослава Вакарчука о сложении полномочий народного депутата. Это единственный прецедент в истории украинского парламентаризма, когда народный депутат дважды уходил из Верховной Рады (в 2008 г. и в 2020 г), к тому же не проработав в ней и одного года. Пожалуй, только этим казусом С.Вакарчук и останется в анналах украинского парламентаризма.

Сбой с утверждением программы правительства в очередной раз вызвал волну комментариев о развале "монобольшинства". Но статистика голосований в июне и парламента в целом и фракции "Слуга народа" не подтверждает такие оценки. Собственно, неутверждение программы правительства стало единственным сбоем в парламентской "машине голосований" в июне. По всем остальным кадровым вопросам, законопроектам, проектам парламентских постановлений проблем не было. Был еще сбой с продвижением кандидатуры С.Шкарлета на должность министра образования, но он произошел на уровне профильного парламентского комитета, а не при голосовании на пленарном заседании.

Неутверждение программы правительства Д.Шмыгаля в парламенте стало достаточно закономерным событием. Проблемы с ее утверждением возникли еще в мае, и Кабмину так и не удалось наладить в полной мере конструктивные отношения с ключевыми парламентскими игроками и разными группами влияния, в том числе во фракции "Слуга народа". Но сбою с утверждением программы правительства способствовало и сочетание ряда ситуативных факторов. Произошло совпадение интересов сразу нескольких групп внутри президентской фракции, которые по разным причинам не хотели поддержать программу Кабмина Д.Шмыгаля. Против, естественно, были депутаты, ориентированные на И.Коломойского. Но против нынешнего правительства оказались и депутаты, хотя бы косвенно ориентированные на В.Пинчука. И связано это с той политикой, которую Кабмин Д.Шмыгаля проводит в энергетической сфере. Свой показательный демарш осуществили и несколько депутатов, ориентированных на А.Богдана и застройщика А.Вавриша. Наконец, надо учитывать, что в "Слуге народа" было немало депутатов, которым просто не нравилось и это правительство и его программа. Однако решающую роль сыграло то обстоятельство, что Президент Зеленский хотя и призвал поддержать программу правительства, но сделал это в "дистанционном режиме", общаясь не столько с депутатами, сколько с руководством парламента и фракции. И по земельной реформе, и по "антиколомойскому закону" и по ряду других проблемных вопросов в недавнем прошлом у Президента был непростой, но продуктивный диалог с депутатами своей фракции, что помогало консолидации голосов фракции. Сейчас такого диалога "глаза в глаза" не было и это также повлияло на снижение уровня поддержки президентской фракцией программы правительства.

Неутверждение программы правительства породило слухи о возможном роспуске парламента. На мой взгляд, роспуск парламента был бы грубейшей ошибкой Президента. В случае досрочных парламентских выборов он потерял бы контроль и над парламентом и над правительством. Поэтому данный сценарий пока является относительно маловероятным. Но, по некоторым данным, дискуссии на эту тему в окружении Президента Зеленского время от времени возникают.

ПРАВООХРАНИТЕЛИ ПРИОТКРЫЛИ "ЯЩИК ПАНДОРЫ"

Обвинения, предъявленные правоохранителями в июне активисту С.Стерненко и экс-президенту П.Порошенко вызвали достаточно массовые и шумные протестные акции. Образно говоря, правоохранители приоткрыли политический "ящик Пандоры", из которого выглянули "духи Майдана". Правоохранительные органы отчасти пошли на попятную и попытались прикрыть этот "ящик". Но вот удалось ли закрыть его надежно, это вопрос открытый. В очередной раз подтвердились старые истины: "благими намерениями вымощена дорога в ад" или, вспоминая В.Черномырдина, "хотели как лучше, а получилось как всегда".

В июне также проявилась крайняя противоречивость дальнейших перспектив по многочисленным "делам" (криминальным производствам) против экс-президента П.Порошенко. С одной стороны, есть массовый общественный запрос на криминальное наказание Петра Порошенко (51% респондентов придерживаются такой позиции, согласно опросу КМИС в конце июня). Есть также около двух десятков криминальных производств, открытых по разным искам (в большинстве случаев не по инициативе правоохранителей) относительно Петра Порошенко. Несколько таких дел уже закрыто, но по большинству все-таки придется проводить расследование. Однако наша следственная система работает не быстро и, увы, во многих случаях, не очень эффективно. А судебные процессы зачастую идут еще медленнее, чем следствие. И в этой связи выскажу предположение, что, если какие-то из криминальных производств по П.Порошенко и дойдут до суда, то судебные приговоры по этим делам мы, возможно, услышим в лучшем случае через несколько лет, когда эта тема в значительной мере утратит свою актуальность. И все дела и расследования по Порошенко будут неизбежно политизированы, и не потому что против экс-президента осуществляются какие-то репрессии (если бы были реальные репрессии, то Петр Алексеевич давно был бы в тюрьме), а потому, что речь идет о бывшем Президенте Украины. К тому же это дело максимально политизируется, в том числе через уличные протесты, командой самого П.Порошенко. И это, как показывает наша практика, очень эффективная линия защиты.

Поэтому по криминальным производствам относительно П.Порошенко уже сейчас складывается фактически патовая ситуация. И нас по этой теме ожидает многолетний политико-правовой марафон.

ИЮНЬСКИЙ ВСПЛЕСК ПРОТЕСТНЫХ АКЦИЙ

Примечательная тенденция июня – всплеск уличных протестных акций в Киеве. В середине июня прошли акции в защиту активиста С.Стерненко и экс-президента П.Порошенко, а в перерыве между ними – демонстративная (в прямом и переносном смысле) акция сторонников партии Шария. В регионах такого всплеска протестной активности не наблюдалось.

Июньский всплеск протестных акций был обусловлен совпадением политических поводов и функциональных интересов отдельных политических сил (именно по Киеву, где проходили суды по Стерненко и Порошенко, в том числе для максимального информационного эффекта) с политико-психологической усталостью от карантина. Посткарантинный всплеск протестной активности наблюдается в целом ряде стран мира, особенно в США. Но у нас, традиционно, главный сезон протестной активности – осень.

В ПРЕДДВЕРИИ МЕСТНЫХ ВЫБОРОВ

В июне все ощутимее проявлялось приближение избирательной кампании по местным выборам.

Произошел всплеск активности потенциальных кандидатов в борьбе за пост мэра Киева, в том числе целого ряда претендентов от "Слуги народа". Активную рекламную кампанию по Киеву начал народный депутат от "Слуги народа" Николай Тищенко. А вот его основный конкурент в борьбе за право стать кандидатом в мэры Киева от президентской партии – Александр Ткаченко – вроде бы сошел с дистанции, став министром культуры и информационной политики. Но конкуренция в борьбе за это право только усилилась. О своих амбициях стать кандидатом в мэры Киева от президентской партии заявили Ирина Верещук, Александр Дубинский и Александр Качура. При этом активно циркулировали слухи о том, что Президент Зеленский поддерживает кандидатуру Виктора Ляшко, главного санитарного врача Украины. Однако никакого официального и публичного подтверждения эта информация пока не получила, ни со стороны Президента Зеленского, ни со стороны Виктора Ляшко. Появились слухи о возможном выдвижении на мэра Киева одной из звезд "95-го квартала" Елены Кравец. Но сама Елена эти слухи опровергла.

Официальной информации о формуле (порядке проведения) партийных "праймериз" по определению кандидата от "Слуги народа" на мэра Киева пока нет. Но, по неофициальным данным, решение будет принимать парламентская фракция "Слуги народа". При этом будут учитываться данные социологических опросов по Киеву и позиция Президента Зеленского. Исходя из политтехнологических расчетов "Слуге народа" желательно выдвигать в Киеве такого кандидата, который сможет консолидировать в первом туре преобладающую часть партийного электората в столице Украины, а во втором туре привлечь на свою сторону тех избирателей, которые критично относятся к действующему мэру Виталию Кличко. С этой точки зрения больше шансов у кандидатов, которые не вызывают негатива и отторжения ни у киевских сторонников Владимира Зеленского, ни у противников Виталия Кличко. В этом плане лучше выглядят позиции Виктора Ляшко и Александра Качуры. Виктор Ляшко во время эпидемии коронавируса стал известен всей стране, имеет неплохие рейтинги доверия (правда, и с периодической критикой в свой адрес за некоторые заявления). Однако как кандидат в мэры Киева пока не раскручен. Похожая проблема и у Александра Качуры. Но это один из немногих кандидатов от "Слуги народа" без видимых политических изъянов, напротив с хорошей профессиональной репутацией, к тому же является одним из руководителей парламентского комитета по местному самоуправлению. Решающее слово при определении кандидата в мэры Киева от "Слуги народа" наверняка будет за Президентом Зеленским.

19 июня в Киеве состоялась презентация партии "Пропозиція", основанной мэром Днепра Б.Филатовым, а также мэрами еще нескольких городов Украины. Но полноценной партией мэров эта политическая сила так и не стала. Большинство украинских "градоначальников" к ней не присоединились. В итоге и сами основатели "Пропозиції" стали открещиваться от бренда "партия мэров". Но претензию на защиту интересов местного самоуправления они заявляют. И это идеологическая позиция именно к местным выборам. Но не только. Амбиции некоторых из основателей этой партии (в частности, Г.Корбана, политического и бизнес-партнера Б.Филатова) явно направлены и на будущие парламентские выборы.

В мае-июне произошла активизация партии Шария. 17 июня эта партия провела шумную акцию в Киеве, в том числе и под Офисом Президента Украины. С одной стороны, эта акция явно была направлена на демонстрацию своего уличного потенциала (что не только националисты и бывшие активисты Майдана могут проводить массовые уличные акции). С другой стороны, Партия Шария таким образом привлекала к себе медийное внимание. И это ей удалось. В день этой акции произошел существенный всплеск поисковых запросов в Гугл по поводу партии Шария. Ее активизация носит явно предвыборный характер. Но активизировались, по неофициальной информации, и различные группы влияния вокруг этой партии. Поскольку партия Шария имеет шансы провести своих депутатов в целом ряде русскоязычных регионов Украины, началась торговля (в прямом и переносном смысле) франшизой этой партии на местном уровне.

Приближение местных выборов стимулирует не только активность отдельных политических сил, но и противоречия внутри некоторых из них. В частности, такие противоречия проявились в ОПЗЖ. Поскольку эта партия представляет собой политическое акционерное общество с несколькими конкурирующими стейкхолдерами, противоречия между соперничающими группами (прежде всего между группой Медведчука и группой Бойко-Левочкина) стали проявляться в целом ряде регионов. Борьба идет за контроль над формированием партийных списков в местные советы и выдвижением "своих" кандидатов в мэры.

Отмечу одну парадоксальную закономерность – "Слуга народа", ОПЗЖ и другие парламентские партии (за исключением "Голоса") имеют хорошие проходные рейтинги в отдельных регионах страны ("Слуга народа" – во всех регионах), но при этом не имеют сильных кандидатов в мэры крупных городов. В свою очередь, мэры большинства крупных городов, которые не принадлежат к парламентским партиям, могут переизбраться (хотя и не гарантированно), но вряд ли будут иметь абсолютное большинство в своих городских советах. С высокой вероятностью в абсолютном большинстве городов и регионов не будет и одного абсолютного победителя при выборах по партийным спискам. Поэтому на предстоящих местных выборах большое значение будет иметь борьба за конфигурацию потенциального большинства в областных, городских и других местных советах.

И хотя приближение местных выборов ощущается все сильнее, пока не наблюдается повышенной активности у большинства ведущих игроков. Все потенциальные участники местных выборов ждут окончательного принятия поправок к Избирательному кодексу, которые финализируют правила участия в выборах. Активность многих потенциальных кандидатов в мэры и депутаты сдерживают и слухи о возможном переносе даты местных выборов (по причине эпидемии Covid-19). Ждать осталось недолго – в середине июля Верховная Рада должна назначить дату местных выборов (которая, на самом деле известна и определена Конституцией Украины – последнее воскресенье октября) и зафиксировать новые правила их проведения.

ТЕНДЕНЦИИ ОБЩЕСТВЕННОГО МНЕНИЯ

Главная тенденция июня в политическом измерении общественного мнения – снижение рейтингов Президента Зеленского. Причем это произошло в течение месяца – с мая по конец июня – и в существенных масштабах. Например, по данным опросов Киевского международного института социологии (КМИС) одобрение действий и заявлений Президента Зеленского снизилось с мая по конец июня на 9% (с 47% до 38%). И если в мае относительное большинство украинцев одобряло действия и заявления Президента, то в конце июня уже наоборот.

Падение рейтингов Президента Зеленского зафиксировали четыре разных социологических центра, проводивших опросы общественного мнения в июне (Центр "Социальный мониторинг", КМИС, Центр Разумкова и соцгруппа "Рейтинг").

Показатели доверия Президенту, одобрения его действий и заявлений, удовлетворенности его деятельностью (разные центры используют разные показатели) снизились до уровня в диапазоне от 36% до 41%. До 34,6% (по сравнению с 39,3% в середине мая) снизился президентский рейтинг В.Зеленского (по данным соцгруппы "Рейтинг"). При этом он по-прежнему втрое опережает ближайших преследователей (П.Порошенко и Ю.Бойко).

Чем объяснить такое довольно существенное снижение рейтингов Президента Зеленского именно в июне?

Последний раз такое же резкое снижение рейтингов главы государства происходило зимой (в феврале 2020 г. по сравнению с декабрем 2019 г.). Однако во время эпидемии коронавируса и карантина снижение рейтингов Президента Зеленского прекратилось (либо происходило очень медленно). Но, как только страна начала выходить из карантина, обвалились и рейтинги главы государства. Отмечу, что нечто подобное произошло не только в Украине. Существенно снизились рейтинги президентов США и Франции, целого ряда других зарубежных лидеров. У политологов даже новый термин появился – "постковидная" или "посткарантинная" политика, отражающая всплеск протестных и негативных настроений в обществе после эпидемии и карантина. Отмечу, в качестве гипотезы, еще один фактор, который также мог, хотя бы косвенно, повлиять на рейтинговую ситуацию Президента Зеленского – почти месяц (до 21 июня) не было его знаменитых видеообращений. А они, как мы знаем, все-таки влияют на аудиторию сторонников Зеленского.

Несомненно, одной из главных и прямых причин снижения рейтингов Президента Зеленского является и общее ухудшение социально-экономической ситуации в стране вследствие эпидемии, карантина и глобального экономического кризиса. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг", проведенного в конце июня, ухудшение экономического положения собственной семьи за последние полгода отметила половина опрошенных.

Следует учитывать и психологический фактор. Прошел год правления В.Зеленского. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" в мае 2019 г. (сразу после президентских выборов) абсолютное большинство сторонников нового Президента готовы были ожидать позитивных изменений не более года. Преодоление этого символического рубежа также могло повлиять на настроения части украинцев, которые колеблются в своем отношении к Президенту Зеленскому. По данным опроса соцгруппы "Рейтинг" в конце июня 2020 г. среди эмоций, которые лучше всего отражают психологическое состояние украинцев, наибольшими оказались разочарование (41%) и надежда (30%). Владимир Зеленский в прошлом году выиграл выборы именно как "президент надежды". И немалая часть его сторонников, как видим, надежду все еще сохраняет. А неизбежное нарастание настроений разочарования – это, увы, железная закономерность (какой-то горький фатум) украинской политики. С этой проблемой сталкивались все украинские президенты без исключения.

НЕОДНОЗНАЧНОЕ РАЗВИТИЕ ПЕРЕГОВОРНОГО ПРОЦЕССА ПО ДОНБАССУ

В первой половине июня существенно возросла переговорная активность украинской стороны в Нормандском формате.

2 июня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с большой и представительной украинской делегацией (вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, министр обороны Андрей Таран, а также заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко) совершили рабочий визит в Германию. В рамках визита состоялись встречи членов украинской делегации с федеральным министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр, министром иностранных дел Хайко Маасом, внешнеполитическим советником канцлера Яном Хекером и советником канцлера по экономическим вопросам Ларсом-Хендриком Рёллером. В ходе переговоров стороны обсудили состояние выполнения договоренностей, заключенных по результатам саммита "Нормандской четверки" в Париже в декабре 2019 года. В Берлине Андрей Ермак заявил, что "Украину категорически не устраивает медленный темп продвижения вперед в Минском формате".

5 июня Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. В ходе беседы лидеры двух государств обсудили вопросы восстановления мира на Донбассе и, в частности, итоги рабочего визита украинской делегации в Германию 2 июня. В ходе беседы Канцлер Ангела Меркель заявила о поддержке изменений в работе Трехсторонней контактной группы, инициированных Украиной.

12 июня руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак в составе украинской делегации осуществил однодневный рабочий визит во Францию. Делегацию возглавил вице-премьер-министр Украины – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников. В ее состав вошли министр обороны Андрей Таран, министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, заместитель руководителя Офиса Главы государства Игорь Жовква и советник Президента Украины Руслан Демченко. На встрече в Париже руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак и внешнеполитический советник Президента Франции Эммануэль Бонн подробно обсудили состояние выполнения договоренностей декабрьского Парижского саммита в Нормандском формате в контексте подготовки к следующей встрече в Берлине и сошлись во мнении о необходимости ее скорейшего проведения.

Активизация переговоров в Нормандском формате по инициативе украинской стороны в итоге привела к договоренностям о проведении встречи помощников лидеров стран Нормандского формата, которая состоялась в начале июля в Берлине. О результатах и последствиях этой встречи – в июльском обзоре политических тенденций.

Следует отметить, что продолжилась тенденция, отмеченная в майском обзоре политических тенденций. Переговоры в Нормандском формате проводились с украинской стороны большими делегациями, в которых участвовали представители правительства Украины и Офиса Украины, в том числе профессиональные дипломаты.

В июне была реализована инициатива Президента Зеленского об участии в переговорах Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителей ОРДЛО, не связанных с сепаратистами. 9 июня к работе политической подгруппы ТКГ были привлечены: от Донецкой области – известные журналисты Сергей Гармаш и Денис Казанский, от Луганской области – врач Константин Либстер и юрист, руководитель Международной общественной организации "Луганское землячество" Вадим Горан.

10 июня состоялось очередное заседание Трехсторонней контактной группы. После этого по предложению специального представителя действующего председателя ОБСЕ Хайди Грау объявлен перерыв в переговорах по техническим причинам до понедельника, 15 июня. Заседание ТКГ было продолжено 15 июня. 25 июня состоялось еще одно заседание ТКГ. На этих заседаниях продолжилась тактическая борьба украинской и российской делегаций относительно логики выполнения Минских соглашений и разрешения актуальных проблем конфликта на Донбассе. Но, как и раньше, существенного продвижения вперед не было достигнуто. Тем не менее, представитель ОБСЕ посол Хайди Грау положительно оценила активизацию работы украинской стороны, отметив, что это внесло конструктив в работу всех подгрупп ТКГ.

ВОЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СИТУАЦИЯ В ЗОНЕ КОНФЛИКТА НА ДОНБАССЕ

Военная ситуация в зоне конфликта в июне существенно не изменилась. Военная мобилизация боевиков сепаратистов, проведенная в конце мая, оказалась, как и предполагалось, не более чем политической показухой.

Украинские власти в июне стали постепенно смягчать ограничения на КПВВ (контрольных пунктах въезда-выезда) в зоне конфликта на Донбассе. Власти сепаратистских республик, напротив, создавали проблемы и даже организовывали провокации, которые должны были помешать нормальной работе КПВВ и пересечению жителями региона линии соприкосновения в зоне конфликта.

В июне на оккупированных территориях Донбасса продолжала расширяться эпидемия COVID-19. Так, в первой декаде июня на оккупированных территориях Донецкой области количество выявленных случаев этого заболевания увеличилось на 44%, а смертность – на 75%. На оккупированной территории Луганской области при этом наблюдались манипуляции со статистикой об этой эпидемии, а то и умалчивание такой статистики.

Главным событием июня на оккупированных территориях Донбасса стала забастовка шахтеров в так называемой "ЛНР" (на шахте "Комсомольская" в Антрацитовском районе). Это конфликт власти "ЛНР" пытались замалчивать, даже ввели в этом районе карантин, но, в итоге, вынуждены были пойти на уступки шахтерам. Само возникновение этого конфликта стало индикатором нарастания экономических проблем и социального напряжения в ОРДЛО.

В июне вновь проявилась тенденция ползучей и неофициальной интеграции ОРДЛО в состав РФ. Жителей ОРДЛО массово привлекали к участию в голосовании за путинские изменения в Конституции РФ. Таким образом, на словах российская сторона настаивает на неукоснительном выполнении Минских соглашений, а на практике грубо их нарушает.

Владимир Фесенко

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Опубликовано с разрешения автора