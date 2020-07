Бруно Лете, старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла США

Но геополитический контекст сильно изменился: Россия сейчас страна агрессор, она вторглась к соседям, в том числе, в Грузию, в том числе и в Украину. Вполне очевидно, что НАТО очень обеспокоено этим поведением России и намерением усилить его.

НАТО уже базируется в Прибалтике, у нее уже есть войска в Польше. США и Польша договаривались о таком шаге уже несколько лет. Это будет двусторонняя договоренность, не в рамках НАТО, а двусторонняя - между Варшавой и Вашингтоном. Я думаю, что это хороший вариант для безопасности в Европе.

Очевидно, что Россия рассматривает НАТО как недружественную организацию, Россия использует НАТО как средство, чтобы представить Альянс угрозой для нас.

Теперь, конечно, Россия не будет довольна этим (базированием военного контингента в Польше — ред), потому что Москва хочет влияния там, где она считает, что это бывший Советский Союз. Россия не будет уважать суверенный выбор стран: хочет ли страна больше отношений с США или с Европой. И потому Россия не будет этим довольна. Кремль уже пригрозил, что, если этот шаг будет сделан, то РФ может усилить позиции Калининграда, может увеличить количество войск там. Я думаю, что очень важно, чтобы НАТО вели диалог с Россией, давая понять, что это - не угроза.

Но и мы не можем поддаться угрозам Москве, России. Это право Польши, право США сотрудничать и размещать войска на суверенной территории Польши.

НЕ МНОГИЕ СТРАНЫ МИРА ИМЕЮТ ТАКИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С АЛЬЯНСОМ, КАК УКРАИНА

- Что дает Украине решение о включении Киева в Программу расширенных возможностей НАТО, которое было принято 12 июня?

- Это означает, что Украина является специальным партнером Альянса. Если подумать, это имеет значение в двух аспектах - в политическом и военном.

Политически это довольно много. Я думаю, что получение Украиной такого статуса действительно показывает: НАТО ценит прогресс, достигнутый Украиной после революции Майдана в 2014 году - в модернизации вооруженных сил и проведении сложных реформ, а также в том, чтобы показать, что Украина является очень важной страной для НАТО. С политической точки зрения это очень важно, чтобы Украина получила такой специальный статус.

С военной точки зрения это также может дать Украине лучший доступ к программам НАТО, направленным на обучение, образование, оказание финансовой поддержки. Украина присоединяется к особому статусу, который ранее имели только 5 стран - Австралия, Грузия, Финляндия, Швеция и Иордания. Это действительно огромный шаг, важный шаг для отношений между НАТО и Украиной.

- Как вы думаете, может ли рассчитывать Украина на получение статуса Основного партнера вне Альянса (Major non-NATO Ally)? Украина с 2014 года является кандидатом на получение этого статуса. Когда, по-вашему, мы сможем его получить и что для этого необходимо?

- Я думаю, что вы уже там, если посмотреть, насколько интенсивны отношения Украины с НАТО. Я не думаю, что многие страны мира имеют такие отношения с Альянсом. Буквально на прошлой неделе вице-премьер-министр Украины по евроатлантической интеграции (Ольга Стефанишина – ред.) снова была в Брюсселе. Осуществляются регулярные визиты официальных лиц Украины в Брюссель и наоборот - многие представители НАТО посещают Украину. Существует также специальный комитет НАТО по Украине, который регулярно встречается, чтобы поддерживать друг друга, обмениваться информацией, а также обсуждать последние события, например, на востоке Украины, в регионе Донбасса. Украинские чиновники и чиновники НАТО могут согласовывать то, что нужно Украине. Украина также оказала большую поддержку НАТО. Не забывайте, что Украина не только нуждается в безопасности, но и обеспечивает безопасность. Украина очень помогла в авиаподдержке во время COVID. Таким образом, отношения очень интенсивные, и Украина принадлежит сегодня к одному из особых партнеров НАТО.

- В Палате представителей США неделю назад прошло заседание комитета по международным делам, целиком посвященное России. Враждебными были названы действия России в Сирии, Ливии, Абхазии, Южной Осетии и в Украине. Внесли в список и поддержу талибов в Афганистане. Американцы пришли к выводу, что вот такой России им нужно противостоять и противодействовать?

- Важно, что, несмотря на то, что мы иногда слышим о президенте Трампе и России, мы должны понимать, что в Соединенных Штатах все еще существует массовая поддержка Украины - как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Американский конгресс очень хорошо знает, что происходит в Украине. На самом деле мы видим, что поддержка Украины со стороны США растет. Мы определенно можем ожидать политической поддержки.

Я не могу сказать, что войска США или европейские войска, или войска НАТО будут введены на Донбасс. Но то, что Украина может ожидать от Запада, от США - это политическая поддержка. Не забывайте о санкциях против России.

Также есть финансовая поддержка, обучение, образование. Я думаю, что Украина может считать США и европейские страны своими партнерами. Мы не забываем, что Россия агрессивна против Украины.

P.S. Международная неправительственная организация «Германский фонд Маршалла Соединенных Штатов» (The German Marshall Fund of the United States, GMF) является аналитическим центром, цель которого развитие сотрудничества и взаимопонимания между Северной Америкой и Европой. Он основан в 1972 году по инициативе занимавшего пост канцлера ФРГ Вилли Брандта (Willy Brandt), в честь 25-й годовщины американского Плана Маршалла. Эксперты Фонда исследуют и анализируют трансатлантические и глобальные проблемы так же предоставляют возможности обмена для новых американских и европейских лидеров; и поддерживают инициативы по укреплению демократии. В марте 2018 года Министерство юстиции РФ внесло "Германский фонд Маршалла в список "нежелательных организаций".

P.P.S. В 2010 году был заключен Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) США. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением, Москва и Вашингтон должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700 единиц. Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском (в результате которого погибли 5 сотрудников «Росатома» в августе 2019) произошел в процессе испытания прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой Владимир Путин рассказывал ранее в послании Федеральному Собранию.

Телеканал «Дом»