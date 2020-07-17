Бруно Лете, старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла США

В мае стало известно о решении США выйти из Договора об открытом небе (ДОН). В Белом доме такое намерение объяснили нарушениями со стороны Москвы. Якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента.
Договор об открытом небе дает право государствам-участницам совершать определенное количество инспекционных полетов над другими странами на самолетах-разведчиках. Но Москва ввела ограничения на полеты над Калининградской областью и над границей России с Грузией - и, соответственно, над Абхазией и Южной Осетией. Договор об открытом небе позволяет инспекторам из одной страны-участницы "подсаживаться" в самолет другой страны - и инспектировать третью страну совместно. Таким образом, ДОН дает полезные инструменты на случай кризиса в том или ином регионе. Например, на востоке Украины.
О коллективной безопасности, о дальнейшей судьбе таких важных для мира соглашений, ведущая программы телеканала «Дом» «На самом деле: Мир» Татьяна Попова побеседовала со старшим научным сотрудником Германского Фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете.
РОССИЯ ЯВНО НАРУШАЕТ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ
- Бруно, как вам видится будущее России и США без Договора об открытом небе? Или технологии настолько развились, что облеты не нужны и достаточно съёмки со спутников?
- Прежде всего, важно понять, с какого момента начинается Договор об открытом небе. На самом деле, это один из последних пунктов, который нам нужен для создания доверия между западными странами и Россией.
Сразу после «холодной войны» 35 стран согласились подписать этот договор, и это было, действительно, правильно - возобновить доверие, чтобы знать, что мы делаем в принципе. Потому что Россия не знает, что делает Запад, а Запад - что делает Россия.
Этот договор является важным инструментом для укрепления взаимного доверия. Это также юридический механизм, обязательный при создании такого договора. Если договора больше нет, это означает, что больше нет никаких законных средств сообщать о нарушениях, или чтобы правительства заявляли, что они не соблюдают пункты договора.
Конечно, сегодня у нас есть технология для наблюдения со спутников в космосе. Есть все средства, которые действительно позволят помочь нам понять действия российских военных. Но тут речь идет о шпионаже. А значит, если есть нарушения, то без договора у нас нет законных средств сказать России и ее правительству, что она нарушает условия, прописанные в договоре.
- Но, несмотря на действующий договор, это не мешало российской военной технике свободно заезжать на территорию Донбасса с 2014 года или производить артобстрелы украинской территории с территории России. Почему это настолько беспрепятственно происходило? Тогда не было облетов?
- Конечно, этот договор существует, но, несомненно, одна из причин (выхода из договора -ред) та, что договор заканчивается, а другая - что Россия нарушала этот договор. Это - одна из главных причин, почему Соединенные Штаты, президент Дональд Трамп объявил в мае, что Соединенные Штаты хотят выйти из этого договора.
Россия явно нарушает условия Договора об открытом небе, но мы видим, что это - лишь один договор, который, в основном, не активен из-за российских нарушений. Договор об открытом небе был частью договоров о безопасности в 1990-х годах, которые регулировали европейскую безопасность. Вспомните о договоре о Европе, о баллистическом договоре... «Открытое небо» было частью инфраструктуры, созданной между западными странами и Россией для обеспечения безопасности в Европе.
Мы видим, что в последние годы Россия постоянно нарушала множество этих договоров. На данный момент баллистический договор закончился. И теперь договор об открытом небе является последним объектом этих постоянных нарушений, совершаемых Кремлем.
Да, к сожалению, мы теряем «открытое небо», но нет смысла удерживать договор, в котором одна сторона - западные страны, Украина ему подчиняются, а Россия не подчиняется. Это не имеет смысла.
- Еще один договор, судьба которого под большим вопросом, - о стратегическом наступательном вооружении. Пентагон предложил включить все новое оружие России в свежий договор о Стратегическом Наступательном Вооружении. Россия же отказывается и требует продлить старый договор без каких-либо оговорок.
- Я могу прокомментировать ситуацию в целом. Сегодня мы видим, что весь режим контроля над вооружениями рушится. Уже не модно говорить о контроле над вооружениями.
Мы видим, что, есть нежелание (конечно, как со стороны России, так и со строны Франции и Соединенных Штатов) вести переговоры о новом режиме контроля над вооружениями. Европа в этом смысле имеет несколько иные перспективы.
Но мы видим позицию Москвы, которая не заинтересована в контроле над вооружениями, потому что Москва предпочитает действовать в тени, она не хочет иметь этот контроль. Поэтому Россия не пойдет на переговоры, ей это не интересно.
Но у Соединенных Штатов есть смысл озвучить (сомнения - ред): Россия не хочет вести переговоры, почему мы должны быть частью договора?
Таким образом, мы видим, что будет очень трудно достичь соглашения, когда два крупнейших игрока - Вашингтон и Москва - не заинтересованы данным режимом, контролирующим оружие. Это плохой сигнал для Европы. Потому что из истории мы видим - когда Вашингтон и Москва не договариваются о контроле над вооружениями, это оружие чаще всего направлено на Европу, включая Украину. А это ставит в очень сложные политические условия.
ПЕРЕБРОСКА ВОЕННОГО КОНТИНГЕНТА США В ПОЛЬШУ — ЭТО ХОРОШИЙ ВАРИНТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ
- Относительно действий США в Европе. Мы слышим о выводе или переброске по решению Трампа части военного контингента США из Германии в Польшу. По вашему мнению, зачем это делается? Выборы президента Польши как-то на это повлияли? Ведь мы знаем, что президент Польши Дуда был первым иностранным лидером, который встретился с Трапом лично после карантина.
- Прежде всего, нужно пояснить, что на данный момент Вашингтон только сообщил Берлину, что рассматривает вопрос о сокращении войск. Это еще не официально. Берлин только был проинформирован. И это не тот случай, когда речь идет о нарушении (договоренностей- ред.).Вашингтон рассматривает вопрос сокращения численности войск в Японии, в Южной Корее. Мы действительно видим, что Пентагон ограничивает присутствие войск.
Когда мы говорим о сокращении войск В Германии, то, я думаю, это не повлияет на первичную безопасность ФРГ. Именно Вашингтон почувствует главный эффект от этого. Германия служит важной базой для поддержки операций США в регионе. Франция и Германия также проводят много операций в Африке, на Ближнем Востоке. Сокращение войск в Германии повлияет на операции США. Это не такая большая проблема для Германии - сокращение войск. Я думаю, что больше всего почувствуют последствия Соединенные Штаты.
Войдут ли войска в Польшу? Мы видим, что НАТО и США уже находятся в центральной Европе. Во время холодной войны, когда была договоренность, что НАТО не будет вводить войска в Центральную Европу, это было неформальное соглашение с Россией.
Но геополитический контекст сильно изменился: Россия сейчас страна агрессор, она вторглась к соседям, в том числе, в Грузию, в том числе и в Украину. Вполне очевидно, что НАТО очень обеспокоено этим поведением России и намерением усилить его.
НАТО уже базируется в Прибалтике, у нее уже есть войска в Польше. США и Польша договаривались о таком шаге уже несколько лет. Это будет двусторонняя договоренность, не в рамках НАТО, а двусторонняя - между Варшавой и Вашингтоном. Я думаю, что это хороший вариант для безопасности в Европе.
Очевидно, что Россия рассматривает НАТО как недружественную организацию, Россия использует НАТО как средство, чтобы представить Альянс угрозой для нас.
Теперь, конечно, Россия не будет довольна этим (базированием военного контингента в Польше — ред), потому что Москва хочет влияния там, где она считает, что это бывший Советский Союз. Россия не будет уважать суверенный выбор стран: хочет ли страна больше отношений с США или с Европой. И потому Россия не будет этим довольна. Кремль уже пригрозил, что, если этот шаг будет сделан, то РФ может усилить позиции Калининграда, может увеличить количество войск там. Я думаю, что очень важно, чтобы НАТО вели диалог с Россией, давая понять, что это - не угроза.
Но и мы не можем поддаться угрозам Москве, России. Это право Польши, право США сотрудничать и размещать войска на суверенной территории Польши.
НЕ МНОГИЕ СТРАНЫ МИРА ИМЕЮТ ТАКИЕ ИНТЕНСИВНЫЕ ОТНОШЕНИЯ С АЛЬЯНСОМ, КАК УКРАИНА
- Что дает Украине решение о включении Киева в Программу расширенных возможностей НАТО, которое было принято 12 июня?
- Это означает, что Украина является специальным партнером Альянса. Если подумать, это имеет значение в двух аспектах - в политическом и военном.
Политически это довольно много. Я думаю, что получение Украиной такого статуса действительно показывает: НАТО ценит прогресс, достигнутый Украиной после революции Майдана в 2014 году - в модернизации вооруженных сил и проведении сложных реформ, а также в том, чтобы показать, что Украина является очень важной страной для НАТО. С политической точки зрения это очень важно, чтобы Украина получила такой специальный статус.
С военной точки зрения это также может дать Украине лучший доступ к программам НАТО, направленным на обучение, образование, оказание финансовой поддержки. Украина присоединяется к особому статусу, который ранее имели только 5 стран - Австралия, Грузия, Финляндия, Швеция и Иордания. Это действительно огромный шаг, важный шаг для отношений между НАТО и Украиной.
- Как вы думаете, может ли рассчитывать Украина на получение статуса Основного партнера вне Альянса (Major non-NATO Ally)? Украина с 2014 года является кандидатом на получение этого статуса. Когда, по-вашему, мы сможем его получить и что для этого необходимо?
- Я думаю, что вы уже там, если посмотреть, насколько интенсивны отношения Украины с НАТО. Я не думаю, что многие страны мира имеют такие отношения с Альянсом. Буквально на прошлой неделе вице-премьер-министр Украины по евроатлантической интеграции (Ольга Стефанишина – ред.) снова была в Брюсселе. Осуществляются регулярные визиты официальных лиц Украины в Брюссель и наоборот - многие представители НАТО посещают Украину. Существует также специальный комитет НАТО по Украине, который регулярно встречается, чтобы поддерживать друг друга, обмениваться информацией, а также обсуждать последние события, например, на востоке Украины, в регионе Донбасса. Украинские чиновники и чиновники НАТО могут согласовывать то, что нужно Украине. Украина также оказала большую поддержку НАТО. Не забывайте, что Украина не только нуждается в безопасности, но и обеспечивает безопасность. Украина очень помогла в авиаподдержке во время COVID. Таким образом, отношения очень интенсивные, и Украина принадлежит сегодня к одному из особых партнеров НАТО.
- В Палате представителей США неделю назад прошло заседание комитета по международным делам, целиком посвященное России. Враждебными были названы действия России в Сирии, Ливии, Абхазии, Южной Осетии и в Украине. Внесли в список и поддержу талибов в Афганистане. Американцы пришли к выводу, что вот такой России им нужно противостоять и противодействовать?
- Важно, что, несмотря на то, что мы иногда слышим о президенте Трампе и России, мы должны понимать, что в Соединенных Штатах все еще существует массовая поддержка Украины - как со стороны республиканцев, так и со стороны демократов. Американский конгресс очень хорошо знает, что происходит в Украине. На самом деле мы видим, что поддержка Украины со стороны США растет. Мы определенно можем ожидать политической поддержки.
Я не могу сказать, что войска США или европейские войска, или войска НАТО будут введены на Донбасс. Но то, что Украина может ожидать от Запада, от США - это политическая поддержка. Не забывайте о санкциях против России.
Также есть финансовая поддержка, обучение, образование. Я думаю, что Украина может считать США и европейские страны своими партнерами. Мы не забываем, что Россия агрессивна против Украины.
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P.P.S. В 2010 году был заключен Договор между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-III) США. Срок его действия истекает в феврале 2021 года. В соответствии с соглашением, Москва и Вашингтон должны сократить ядерные боевые заряды до 1550 единиц, а количество межконтинентальных ракет на подводных лодках и тяжелых бомбардировщиках - до 700 единиц. Президент США Дональд Трамп заявил, что взрыв под Северодвинском (в результате которого погибли 5 сотрудников «Росатома» в августе 2019) произошел в процессе испытания прототипа гиперзвуковой крылатой ракеты с ядерной установкой "Буревестник", о которой Владимир Путин рассказывал ранее в послании Федеральному Собранию.
Телеканал «Дом»