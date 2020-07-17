Бруно Лете, старший научный сотрудник Германского Фонда Маршалла США

В мае стало известно о решении США выйти из Договора об открытом небе (ДОН). В Белом доме такое намерение объяснили нарушениями со стороны Москвы. Якобы Россия во время полетов над США следила за местонахождением американского президента.

Договор об открытом небе дает право государствам-участницам совершать определенное количество инспекционных полетов над другими странами на самолетах-разведчиках. Но Москва ввела ограничения на полеты над Калининградской областью и над границей России с Грузией - и, соответственно, над Абхазией и Южной Осетией. Договор об открытом небе позволяет инспекторам из одной страны-участницы "подсаживаться" в самолет другой страны - и инспектировать третью страну совместно. Таким образом, ДОН дает полезные инструменты на случай кризиса в том или ином регионе. Например, на востоке Украины.

О коллективной безопасности, о дальнейшей судьбе таких важных для мира соглашений, ведущая программы телеканала «Дом» «На самом деле: Мир» Татьяна Попова побеседовала со старшим научным сотрудником Германского Фонда Маршалла Соединенных Штатов Бруно Лете.

РОССИЯ ЯВНО НАРУШАЕТ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА ОБ ОТКРЫТОМ НЕБЕ

- Бруно, как вам видится будущее России и США без Договора об открытом небе? Или технологии настолько развились, что облеты не нужны и достаточно съёмки со спутников?

- Прежде всего, важно понять, с какого момента начинается Договор об открытом небе. На самом деле, это один из последних пунктов, который нам нужен для создания доверия между западными странами и Россией.

Сразу после «холодной войны» 35 стран согласились подписать этот договор, и это было, действительно, правильно - возобновить доверие, чтобы знать, что мы делаем в принципе. Потому что Россия не знает, что делает Запад, а Запад - что делает Россия.

Этот договор является важным инструментом для укрепления взаимного доверия. Это также юридический механизм, обязательный при создании такого договора. Если договора больше нет, это означает, что больше нет никаких законных средств сообщать о нарушениях, или чтобы правительства заявляли, что они не соблюдают пункты договора.

Конечно, сегодня у нас есть технология для наблюдения со спутников в космосе. Есть все средства, которые действительно позволят помочь нам понять действия российских военных. Но тут речь идет о шпионаже. А значит, если есть нарушения, то без договора у нас нет законных средств сказать России и ее правительству, что она нарушает условия, прописанные в договоре.

- Но, несмотря на действующий договор, это не мешало российской военной технике свободно заезжать на территорию Донбасса с 2014 года или производить артобстрелы украинской территории с территории России. Почему это настолько беспрепятственно происходило? Тогда не было облетов?

- Конечно, этот договор существует, но, несомненно, одна из причин (выхода из договора -ред) та, что договор заканчивается, а другая - что Россия нарушала этот договор. Это - одна из главных причин, почему Соединенные Штаты, президент Дональд Трамп объявил в мае, что Соединенные Штаты хотят выйти из этого договора.

Россия явно нарушает условия Договора об открытом небе, но мы видим, что это - лишь один договор, который, в основном, не активен из-за российских нарушений. Договор об открытом небе был частью договоров о безопасности в 1990-х годах, которые регулировали европейскую безопасность. Вспомните о договоре о Европе, о баллистическом договоре... «Открытое небо» было частью инфраструктуры, созданной между западными странами и Россией для обеспечения безопасности в Европе.

Мы видим, что в последние годы Россия постоянно нарушала множество этих договоров. На данный момент баллистический договор закончился. И теперь договор об открытом небе является последним объектом этих постоянных нарушений, совершаемых Кремлем.

Да, к сожалению, мы теряем «открытое небо», но нет смысла удерживать договор, в котором одна сторона - западные страны, Украина ему подчиняются, а Россия не подчиняется. Это не имеет смысла.

- Еще один договор, судьба которого под большим вопросом, - о стратегическом наступательном вооружении. Пентагон предложил включить все новое оружие России в свежий договор о Стратегическом Наступательном Вооружении. Россия же отказывается и требует продлить старый договор без каких-либо оговорок.

- Я могу прокомментировать ситуацию в целом. Сегодня мы видим, что весь режим контроля над вооружениями рушится. Уже не модно говорить о контроле над вооружениями.

Мы видим, что, есть нежелание (конечно, как со стороны России, так и со строны Франции и Соединенных Штатов) вести переговоры о новом режиме контроля над вооружениями. Европа в этом смысле имеет несколько иные перспективы.

Но мы видим позицию Москвы, которая не заинтересована в контроле над вооружениями, потому что Москва предпочитает действовать в тени, она не хочет иметь этот контроль. Поэтому Россия не пойдет на переговоры, ей это не интересно.

Но у Соединенных Штатов есть смысл озвучить (сомнения - ред): Россия не хочет вести переговоры, почему мы должны быть частью договора?

Таким образом, мы видим, что будет очень трудно достичь соглашения, когда два крупнейших игрока - Вашингтон и Москва - не заинтересованы данным режимом, контролирующим оружие. Это плохой сигнал для Европы. Потому что из истории мы видим - когда Вашингтон и Москва не договариваются о контроле над вооружениями, это оружие чаще всего направлено на Европу, включая Украину. А это ставит в очень сложные политические условия.

ПЕРЕБРОСКА ВОЕННОГО КОНТИНГЕНТА США В ПОЛЬШУ — ЭТО ХОРОШИЙ ВАРИНТ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ В ЕВРОПЕ

- Относительно действий США в Европе. Мы слышим о выводе или переброске по решению Трампа части военного контингента США из Германии в Польшу. По вашему мнению, зачем это делается? Выборы президента Польши как-то на это повлияли? Ведь мы знаем, что президент Польши Дуда был первым иностранным лидером, который встретился с Трапом лично после карантина.

- Прежде всего, нужно пояснить, что на данный момент Вашингтон только сообщил Берлину, что рассматривает вопрос о сокращении войск. Это еще не официально. Берлин только был проинформирован. И это не тот случай, когда речь идет о нарушении (договоренностей- ред.).Вашингтон рассматривает вопрос сокращения численности войск в Японии, в Южной Корее. Мы действительно видим, что Пентагон ограничивает присутствие войск.

Когда мы говорим о сокращении войск В Германии, то, я думаю, это не повлияет на первичную безопасность ФРГ. Именно Вашингтон почувствует главный эффект от этого. Германия служит важной базой для поддержки операций США в регионе. Франция и Германия также проводят много операций в Африке, на Ближнем Востоке. Сокращение войск в Германии повлияет на операции США. Это не такая большая проблема для Германии - сокращение войск. Я думаю, что больше всего почувствуют последствия Соединенные Штаты.

Войдут ли войска в Польшу? Мы видим, что НАТО и США уже находятся в центральной Европе. Во время холодной войны, когда была договоренность, что НАТО не будет вводить войска в Центральную Европу, это было неформальное соглашение с Россией.