Киев будет напоминать РФ о ее бесславных войнах против собственного народа

В столице Украины помянули погибших в Беслане

...Я хорошо помню события в Беслане. Я наслаждалась своим материнством рядом со своими родителями в краю арбузов и винограда. Мы с ребенком собирались возвращаться в Киев. Мои родители-учителя ушли в школу на первый звонок. И тут эта чудовищная новость о теракте, которая на протяжении двух дней притягивала к себе взгляды всех людей мира, способных испытывать какие-то чувства. Замкнутые дети в жарких помещениях школы, галлюцинирующие, без воды, без возможности выйти в туалет, рядом с профессиональными убийцами, которые тут же устанавливают взрывные устройства.

И даже кровавая развязка не принесла чувства хоть малейшей победы. Сначала сведения были слишком скупы. А потом прозвучала эта цифра - о трех сотнях погибших и восьмистах раненых. Это не была блестящая спецоперация российских спецслужб, это была кровавая бойня, где люди, дети, были расходным материалом.

3 сентября возле Российского посольства в Киеве состоялась акция памяти детей Беслана. Ее организаторы, «Агентство развития демократии и информационных свобод» придерживаются мнения, что захват заложников был спланированной операцией российских спецслужб.

Собственно акция была призвана напомнить не только о Беслане. А обо всех «подвигах» государства Российского, где в результате агрессии погибали и граждане России, и мирное население других стран. Организаторы покреативили, подготовили видеопрезентацию «День бесславия России». На экран видеопроектора выводились кадры агрессии, начиная с разделения Польши, заканчивая сегодняшними событиями в Сирии. Марши УПА чередовались с песней «3 сентября» Шуфутинского, славные украинские марши, музыкальная российская пошлость и на всю стену российского посольства кадры российской агрессией с названием «День бесславия Россия». Ну такого перформенса эти стены еще не видели. В посольстве окна были задраены, но одно светилось и пришедшие оттуда люди выглядывали. Россия, конечно, отравительница, и не экономит на больших целях ни денег, ни жизней своих сограждан, но мне никогда не приходило в голову, что Беслан это спланированная операция россиян.

Навальный, Политковская, Литвиненко, Немцов – да, это они. Но вот так уничтожать детей, это было бы слишком даже для них. Я решила высказать свои сомнения организаторам.

- Вам не кажется, что это перебор, они не способны спасать людей, но в данном случае у официальной России не было плана их убивать, – спросила я у организатора Юрия Федоренко.

- Если б речь шла о коммунальных службах, которые плохо убрали снег, если бы речь шла о продавце, который недодал сдачу, я готов согласиться. Но я не могу согласиться и поверить в отсутствие профессионализма у людей, которые десятилетиями готовились к этим событиям. Даже если принять вашу точку зрения (я ее не разделяю, но готов ее услышать), то где последствия для людей, которые не смогли выполнить поставленных задач? Может, вы знаете о последствиях для силовиков? С кого-то сняли погоны? Поскольку не было реакции со стороны РФ, то они оценили такую работу, как адекватную.

- Вы думаете Россия забыла Беслан?

- А вы изучите соцсети: Вконтакте, ФБ и вы увидите, что последние восемь лет об этом не вспоминают. Власть цинична по своей сути, но, если б существовал эталон цинизма, то это российская власть могла бы быть эталоном.

Организаторы акции планируют повторить ее возле консульств России в других городах. Наверное, это правильно.

Беслан оставил много вопросов. Что это было: теракты моджахедов? Но и Масхадов и Басаев говорили, что они непричастны к смерти детей. Более того, Масхадов был готов прилететь для урегулирования конфликта, но ему просто не дали, сначала взрывы, а потом бездарный штурм.

И дальше, я верю в материнскую интуицию, особенно когда мать проведывает могилы одновременно шести своих детей. Ведь матери Беслана так и не поверили российским властям, создав общественную организацию. А российские власти провели блестящую операцию по расколу этой организации, которая обращалась в Европейский суд, жалуясь на недобросовестные расследования.

Могла ли Россия провести это все, чтоб получить основания убить Масхадова и покрепче привязать все еще брыкавшийся Кавказ? Не знаю. Это слишком сложный вопрос, особенно когда читаешь его в день годовщины Беслана в кадрах презентации на стенах посольства Российской Федерации.

Лана Самохвалова, Киев