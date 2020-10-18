СЭЗ на Донбасcе – вопрос проблемный и дискуссионный

Могут быть аргументы и за, и против

О втором вопросе опроса Президента Зеленского – об отношении к идее создания свободной экономической зоны на Донбассе. Вот это уже по делу. Вопрос проблемный. Есть о чем дебатировать. Могут быть аргументы и за, и против. Это вопрос о Донбассе, чего многие опасались. Но он не конфликтный, не раздражающий. Он просто дискуссионный. Но и ответить на него простым людям будет не просто.

По контексту этого вопроса очевидно, что речь идет о компромиссной, мирной форме урегулирования конфликта на Донбассе, что может прибавить голосов «за». Ну а сама тема свободной экономической зоны на Донбассе требует конкретизации и содержательного наполнения.

Офис президента Украины уже дал свою трактовку этого вопроса. Но законодательно эту проблему будут решать парламентарии. И надо, конечно, помнить, что для реализации этой идеи необходимо прекращение военных действий в зоне конфликта.

Владимир Фесенко

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