Избрание Байдена президентом США: что изменится для Украины и мира

Что происходит с подсчётом голосов в настоящее время? Чего добивается Дональд Трамп? Что в итоге изменится для мира и непосредственно Украины? Об этом смотрите в программе "Код безопасности" с ведущей Татьяной Поповой.

Гости эфира: экс-сотрудник Центра Байдена Марк Войджер, народный депутат Украины VIII созыва Сергей Лещенко, корреспондент информагентства УНИАН в России Роман Цимбалюк.

Т.П.: В Соединённых Штатах Америки прошли выборы Президента. По предварительным подсчётам, Джозеф Байден обходит Дональда Трампа. Вероятная замена в Белом доме существенно повлияет на ситуацию не только в США. Каким станет мир после инаугурации новоизбранного американского президента - представим вместе с бывшим сотрудником Пенн/Байден Центра нынешним старшим научным сотрудником Центра Европейского Политического Анализа Марком Войджером, а также бывшим народным депутатом Сергеем Лещенко - известным сторонником демократической партии Соединенных Штатов и корреспондентом информагенства УНИАН в России Романом Цимбалюком.

Т.П. Марк, а что сейчас происходит с подтверждением голосов. Байден заявил, что он выиграл выборы, но Трамп требует пересчета голосов и начал судебные процессы. Каким будет дальнейшее развитие событий?

Фото: MARIO TAMA/GETTY

М.В.: То что происходит сейчас в Америке беспрецедентно и скандально. Такого никогда не было. Это де-факто попытка подменить результаты выборного процесса. Как вы знаете, Трамп еще выборной ночью объявил себя победителем и обвинил демократов в конспиративной деятельности направленной на уменьшение численности его голосов. Как вы знаете, его сотрудники, юридические команды пытаются добиться того, что бы либо пересчитали голоса в разных штатах, либо создать такое впечатление, такое настроение у американской общественности, как будто он выиграл. Победа была ему дана, но какие-то конспиративные силы, крайне левые и другие отняли у него. Какие у него сейчас ходы будущие? Конечно, они будут пользоваться псевдоправными методами, способами. К сожалению, американская система выборов довольно сложная, она очень архаическая. Конечно, она создавалась еще в 18 веке. Поэтому можно использовать этот институт выбирателей. У нас есть 558 выборщиков и по всей Америке. Одна из возможностей, которая анализируется у нас, что он может сделать так, что сами сенаты разных штатов, там, где доминируют республиканцы, они не сертифицировали уже существующие результаты, народные голоса. Под влиянием фальшивых обвинений, что был какой-то неправильный процесс пересчитаний, то тогда сами сенаты в разных штатах смогли бы перевернуть результат. Это незнакомая территория, даже в американской правовой системе. И это несет с собой определенные риски на высшем уровне. Верховный Суд может уже занять определенную позицию, нужно считать то, что Трамп за несколько недель до выборов смог заменить судью, которая умерла.

Фото: The White House

Т.П.: Судья Верховного Суда? Но Вы думаете, что можно оспорить эти 306 голосов выборщиков, которые сейчас есть по предварительным данным у Байдена? Нужно же оспорить несколько штатов, как минимум?

М.В.: Оспорить несколько штатов, используя их как модель псевдоправового процесса. Потому что политика – это все-таки не только математика, даже не статистика, а есть довольно большой процент части эмоциональности. То, что республиканцы делают на данный момент – создают эмоциональную реакцию у своих подвижников, что у них украли победу. И тогда будет уже давление. Как вы уже знаете, наверное, в Вашингтоне произошла стычка между сподвижниками Трампа и Байдена. Так что я все-таки надеюсь, что демократический процесс продолжится и до этого не дойдет, но даже, если Трамп не сумеет доказать этого, то будет серьезная дестабилизация на следующие несколько месяцев, как внутренняя так и на международном плане. И это меня беспокоит.

Т.П. Скажите, а если все-таки будет доказано, что Байден побеждает, какие будут отличия в системе коллективной безопасности между тем, что было при Трампе и что будет при Байдене? Сергей, этот вопрос также и к тебе.

Фото: Getty Images

С.Л.: Мне кажется, что ситуация институционально не сильно поменяется. Потому что важно пояснить зрителю, институция американская Министерства обороны – оно не сильно меняло свою даже доктрину при нынешнем президенте, который требовал у американцев, американских вооруженных силах, концентрироваться на Америке и не помогать НАТО. Уменьшать поддержки через инструменты НАТО, через другие площадки, где Америка всегда доминировала. Но, все равно, Министерство обороны США достаточно было, скажем, настроено на те программы, которые вырабатывались десятилетиями. Я не думаю, что что-то сильно с ног на голову перевернется в случае победы Байдена. Но важно, что в целом будет дружеская атмосфера, мне кажется в отношении Украины теперь в Белом доме. Это рано или поздно найдет в последующих шагах свою позитивную реакцию. То есть, если например, украинский президент будет все-таки приглашен в Белый дом, у него будет возможность на высшем уровне представить идеи, которые есть в украинской нынешней власти и чтобы привлекать больше американских инвестиций, больше американского внимания на борьбу с коррупцией и которая часто имеет даже американское проявление. Например, известный случай, когда деньги вкладчиков перекладывались из украинских ПриватБанка и других банков на недвижимость в Америке и сейчас это расследуется в Америке. Дело Коломойского, так называемое. Это позволит Украине привлечь опять же на свою сторону больше голосов партий правящей, даже оппозиционной, если она будет в оппозиции для того, чтобы утверждать больше поддержки на уровне бюджета США. Это может касаться и оборонного бюджета.

Сергей Лещенко

Т.П. И всех остальных.

С.Л.: И главное «Северный поток» тоже нельзя забывать. Почему главный? Потому что Украине это дает огромный поток денег для существования от транзита российского газа через украинскую ГТС. И напрямую зависит от того будет ли «Северный поток-2» достроен. «Северный поток-2» на сегодняшний день заморожен на финальной стадии. Там не достроено буквально около 100 км благодаря тому, что был принят американским парламентом, Конгрессом, то есть 2 палатами – палатой представителей и сенатом принята Оборонная доктрина, которая заблокировала строительство «Северного потока». Наложив санкции на швейцарскую компанию, которая обладает технологиями глубоководного проложения труб. И на сегодняшний день российские спецслужбы, финансовые круги, власть бросают огромные ресурсы, чтобы снять санкции или хотя бы найти технологию, как их обходить. Украина в свою очередь пытается расширить санкции, чтобы сделать «Северный поток» вообще невозможным никогда. Потому что, повторюсь, это миллиарды долларов, которые мы теряем. И на сегодняшний день как раз происходит последнее утверждение поправок в Оборонную доктрину, которая может расширить очень санкции на десятилетия и погубить «Северный поток». Потому что кроме технологий глубоководной укладки трубы будут санкции на страхование суден.

Т.П.: И ты думаешь, что демократы это поддержат?

С.Л.: Поддержат это все, просто я надеюсь, что это стабильность какая-то политическая, которая настанет. Она позволит этим санкциям быть введенным в действие и сохранит Украине огромный финансовый поток, который обеспечивает транзит газа через украинскую трубу.

Т.П.: Марк, а Ваше мнение?

М.В.: Как Вы знаете, уже 4 года Трамп является подвижником политики изоляционизма. И он даже настроил американских союзников по НАТО, даже европейцев против себя. И в результате этого, когда уже появились какие-то сомнения относительно возможности либо скорее готовности Америки защитить Европу в случае российской агрессии. Они, может быть, не были настолько реальными эти страхи, но все-таки в международной политике восприятия становятся реальными и они очень важны. Де-факто Трамп уничтожил доверие, серьезность намерений по отношению к Европе. Вы знаете тоже, что он очень восхищался авторитарным диктатором, обидел многие северно-западные демократичные страны. В качестве президента Джо Байден, конечно, воспринимается этими лидерами демократических стран как серьезный и ответственный политик, он никак не равнодушный к стабильности Европы и, конечно, он очень ответственно относится к вопросам трансатлантической безопасности.

Т.П.: Марк, подождите. То есть Вы считаете, что другие страны НАТО не должны увеличивать свои взносы как это требовали республиканцы Трампа?

М.В.: Конечно, что должны, и это требовали не только республиканцы Трампа, это давным-давно обсуждалось в рамках НАТО, но это не означает, что нужно ради этих математических формул. Все-таки 2% примерно, Германия может быть и ниже этого, но зато она обеспечивает доступ к своей инфраструктуре и множество других методов, через которые можно компенсировать эти 2%. Да, конечно. Да, они должны увеличивать в рамках того, что договорились в НАТО, просто Трамп не понимал, что это не какой-то рэкет, который Европейские страны платят, чтобы Америка их обороняла, а это просто такой процент, который вкладывает из бюджета каждой страны. То есть это не оплачивается Америка. Действительно, да, многим нужно увеличивать, нужно инвестировать в обороны. Я думаю, что у Байдена действительно все-таки Америка вернется к такому курсу поддержки демократических реформ и уважения просто к международным организациям, тоже оппозиции разным диктаторским режимам, так как это было на протяжении 20 века. Я ожидаю более стабильности. Конечно, нужно знать, что в 21 веке очень часто международная политика и внешняя политика связано с внутренней. Байдену впервые нужно объединить американскую нацию, показать, что он будет президентом всей, а не только для демократов и таким образом стабилизировать Америку внутренне и соответственно в внешнем плане. Когда Америка разделена, как было во время Вьетнамской войны, и так нестабильна, как было 40-50 лет назад, то она фокусируется на себя и тогда силы как Россия, Китай поднимают голову и воспользуются этим в очень негативном плане.

Т.П.: Сергей, Вы были в группе «Еврооптимисты». А как Вы считаете, как будет развиваться дальше отношения США и Европы?

С.Л.: Я не думаю, что прям сильно все поменяется.

Т.П.: Просто если они будут продолжать «Северный поток», например, блокировать и санкционировать, то навряд ли с Германией отношения могут улучшится.

С.Л.: Я думаю, что будут больше попытки объяснить Германии, что это не против них направлено, а против страны-агрессора. Потому что, мне кажется, Байден испытывает некие сантименты в отношении Украины. Байден находился на посту вице-президента при президенте Бараке Обаме и в это время была аннексирована территория Крымского полуострова и случилась агрессия России на Востоке. И при этом часть американского экспертного и украинского, конечно, политического ведомства обращали внимания, что Украина имела гарантии по Будапештскому меморандуму. Но Обама, в отличие от Байдена, не испытывал к Украине сантиментов. Как президент, был сфокусирован на американских внутренних процессах, и он как политик формировался уже когда закончилась холодная война в отличие от Байдена, который как раз активно принимал участие..

Фото: АА

Т.П.: Еще с Громыко встречался

С.Л.: Встречался с советскими лидерами, которые уже даже давно умерли, а он с ними встречался. Вопрос в том, что Обама, как президент США, он не соглашался на активное военное участие США в украинско-российской конфликтной истории. Но Байден был всегда на стороне Украины и теперь он уже не будет связан мировоззрением с его президентом. То есть у него есть свой взгляд на это и он сможет реализовать свой взгляд. Но это не значит, что завтра высадится десант американский или будет какая-то активная фаза войны. Конечно, я хочу наоборот это опровергнуть. А скорее будет со стороны США больше политики сдерживания в том плане, что возможно больше совместных учений, возможно больше присутствия, например, в Чёрном море какого-то американского флота, который необходим Украине чтобы начать разработку месторождений, которые найдены давно. Но Украина не может приступить в силу того, что российские войска захватили Крым. Отошли под российский контроль эти месторождения, которые были у нас и которые сейчас соприкасаются с теми, которые относятся к нашим территориальным водам.

Т.П.: То есть больше санкций, больше захода кораблей американских, больше учений, возможно, какая-то специальная современная техника?

С.Л.: По поставке оборудования военной техники – это тоже важно для того, чтобы опять-же не проводить агрессивную войну, а просто проводить политику сдерживания. На сегодняшний день у нас нет пограничного флота, как такового. Мы даже не можем контролировать тот периметр, который у нас есть в территориальных водах и в случае если мы начнем газовую разработку в Черном море, нам необходим флот, чтобы защищать свои буровые установки, как минимум.

Т.П.: Спросим мнение Марка. Марк, а Вы как считаете?

М.В.: Я совершенно согласен с вами, Сергей. Конечно, Байден будучи вице-президентом в период администрации Обамы, он не смог проводить свою независимую политику, а политику президента. Но, как вы отметили очень правильно, таким образом, он был ограниченным. Конечно, тут еще важно знать и помнить, что расчленение премиальных уполномочий никогда не являлось только финансовым вопросом, скорее всего политическим вопросом. Но, все-таки, когда есть политическая воля на верху, то помощь можно легко увеличить, особенно если Россия продолжит свою агрессивную политику против Украины.

Т.П.: Марк, весь мир ждет, а какие же будут кандидатуры, Госссекретарь, кто возглавит резервную систему силовые органы ФБР, ЦРУ, Пентагон, Минюст, Генеральный прокурор? Если Вы знаете что-то?

М.В.: Мое мнение основано на информации, которая поступает из команды Байдена по средствам массовой информации. То есть не то, что какая-то секретная внутренняя информация.

Т.П.: НО вы же до сентября работали в Байден Центре.

М.В.: Так что сформируется первоначальный список людей, из которого после вступления Байдена на пост президента 21 января, то тогда номинируется Госсекретарь, Министр обороны США. Скорее всего аналитики считают, что на пост Госсекретаря может быть номинирован Энтони Блинкен, который занимал должность советника национальной безопасности у Байдена во время администрации Обамы. У него солидный опыт в международных отношениях, часто связано с международной безопасностью. Также ставки делаются на бывшего посла Уильяма Бернса, он является тоже опытным дипломатом с большим опытом в разных странах, международный опыт. Тоже на пост министра обороны ставки делаются на Мишель Флурной, которая раньше работала тоже в Пентагоне на высшей должности во время Обамы. Я думаю рано еще предполагать кто будет занимать должность Главы органа разведки безопасности и тоже, конечно, Генпрокурора – на такие должности будут выбирать претендентов, у которых конкретный опыт в этой области. Конечно, Генпрокурора, скорее всего, заменят быстро уже. Потому что после Нового года, он сейчас занимает очень жесткие протрамповские позиции и таким образом как-то вмешивается в избирательный процесс. И еще хочу отметить, что уже известно, что половина переходной команды Байдена состоит из женщин – 50% почти и темнокожих меньшинственных групп – около 46%. Таким образом, Байден демонстрирует, что его будущая команда будет отражать и соответствовать населению Америки.

Марк Войджер / Фото: Sander Ilvest / Postimees

Т.П.: Спасибо большое Марк. Напомню с нами был экс-сотрудник Центра Байдена, старший научный сотрудник Центра Европейского Политического Анализа Марк Войджер.

Т.П.: А сейчас мы узнаем как относятся в России к возможной победе Байдена и что ожидают от его администрации. Для этого мы связались с корреспондентом информагентства УНИАН в России Романом Цимбалюком. Роман, здравствуйте!

Первый вопрос к Вам. Роман, на прошлых выборах Российские власти откровенно подыгрывали Трампу, максимально дискредитируя кандидата от демократов - Хиллари Клинтон. Что подтвердило и последующее расследование спецпрокурора Мюллера. А что происходило на этих выборах? Как в России относятся к Байдену и к Трампу? И предпринимали ли какие-то действия Россия в американском информационном пространстве?

Р.Ц.: Здравствуйте! В части симпатий ничего не изменилось. Здесь все равно симпатия на стороне Трампа. На фоне того, что победил альтернативный кандидат, здесь принята такая политика – делать вид, что ничего не происходит и если так образно выражаться, «притворится мертвыми». Здесь ждут результатов выборов официально, ничего не говорят и высшие должностные лица подчеркивают, что мы готовы работать и с тем и с другим, но главное не поздравляем, потому что нет официальных результатов. То есть, с точки зрения буквы и юридических всяких моментов все выверено очень точно. Объяснили, что Байдена не поздравляют по той причине, что идут судебные разбирательства, а до этого соответственно ни в коем случае этого делать нельзя. Хотя мы помним другие страны, где поздравления звучали в первом, во втором и даже в третьем туре пытались это сделать. Это не мешало. Что касается вмешательства, мне кажется, сейчас Москва выводы сделала, и они если это делали, то не настолько активно и соответственно ограничились российскими информационными ресурсами, которые вещают на английском языке.

Фото: Getty Images

Т.П.: Да, у них там даже, кстати, у Вашингтоне есть станция. Сергей, а ты что-то слышал о возможном каком-то вмешательстве, какие-то части процессов?

С.Л.: Нет, я обратил внимание на другое – на происходящее в Украине, происходящее то, что творится руками пророссийских медиа, телеграм-каналов и так дальше. У нас в Украине за последние 2-3 года создали настоящую такую инфраструктуру в создании фейков и продвижении этого фейка в массы с влиянием, во-первых, на массы, во-вторых, формирования политического поля для выращивания уже политиков, которые будут нести как политическую повестку. То есть Медведчук купил три телеканала: «Zik», «112», «NewsOne». Плюс есть сетка телеграм-каналов. Некоторые из них анонимны, некоторые подвязаны под Шария, младшего партнера Медведчука. В повестке дня – продвижение пророссийских интересов. И вот эта вся машина сейчас работает на то, чтобы дискредитировать Байдена, чтобы назвать его победу нелегитимной, поддерживать Трампа. Они постоянно публикуют, что нельзя было поздравлять Зеленскому Байдена.

Т.П.: Напомним, что там поздравлял уже и Трюдо, и Меркель. Он был не самым первым, но и не последним.

С.Л.: Он был как раз в тот момент, когда нужно было это сделать. Потому что он был признан мировым сообществом победителем, а все попытки Трампа сейчас это как-то обжаловать, оно никакого успеха вообще не имеет. Вопрос не в этом. А вот меня всегда интересовал вопрос – почему так активно эта инфраструктура, которая была создана Медведчуком и русскими (телеканалы, Шарий, телеграм-каналы) продвигает этот нарратив. Зачем? Вопрос понятен. Ответ для себя я такой нашел. Это создать информационное поле, в котором выращивать буквально в информационном инкубаторе политических экспертов, а потом и политических лидеров, которые будут проводить антиамериканскую повестку дня. Если вы включите, например, канал Медведчука, вы там увидите людей, которых вы год назад в лицо не знали, фамилии вам ни о чем не говорили, но они изо дня в день сидят, присутствуют в их студиях и продвигают нужные Медведчуку и Путину информационные месседжи. Потом эти месседжи ложатся на почву общественного восприятия, а потом с этими месседжами уже в народ идут политики и говорят: «Мы идем, чтобы то, что говорили эксперты полгода назад воплотить в жизнь в политике». И продвигать, таким образом, антиамериканских политиков, чтобы они пришли к власти сперва на местном уровне, потом в парламент, а потом уже в восполнительную власть, а последний этап – это геополитический разворот в Украине в сторону России. Таким образом, они как бы используют Байдена и всю историю выборов в Америке, которую раскачивает Трамп просто как способ достижения своих пророссийских целей.

Т.П.: Но мне кажется, Роман, подскажи мне, пожалуйста, то, что сказал Сергей по поводу того, что специально дискредитируют саму идею честных выборов, говорят о том, что Байден не легитимный – это то же происходит и на российских каналах?

Р.Ц.: Естественно. Если мы говорим о российских телешоу и различных таких продуктах, то это самое главное, главная мысль, главный месседж, который они крутят – показывают, как кто-то вбрасывает бюллетени. То есть продемонстрировать, что все там на самом та деле нечестно и как минимум не все однозначно. И здесь я солидарен с Сергеем в том плане, что Москва эту историю в контексте Украина-США, они как раз рассматривают в таком геополитическом раскладе и естественно они заинтересованы, чтобы создать предпосылки для того, чтобы был потерян контакт между Украиной и Соединёнными Штатами. И они прекрасно понимают, если мы останемся одни с таким сильным противником, то будет еще тяжелее. Я так дипломатично отвечу.

С.Л.: По сути да, это создание общего информационно-политического поля. Как раньше они могли манипулировать, когда транслировались российские телеканалы в Украине – «РТР», «Первый канал», «НТВ». Потом их запретили и они пошли другим путем. Они создали клоны, но уже под украинскими брендами «112», «Zik», «NewsOne», которые проводят такие же..

Т.П.: Скупили, не создали даже, а скупили.

С.Л.: Скупили Медведчук и его партнеры по парламенту. И они, по сути, транслируют тоже самое, только как бы сидят в студии не Скобеева, не Соловьев, а аватары их, какие-то украинские ведущие, Пиховщики какие-то там, не знаю, Кужеевы – аватары этих же Скобеевых и Соловьевых и транслируют тот же самый смысловирус, но уже под украинских брендом, под украинским флагом. А информационное поле создается одно и тоже. И таким образом вот они пытаются, тоже самое они делают на Америку запустив «Russia Today». В Америке «Russia Today» не очень популярна. Вот в Украине эти каналы создают единое информационное пространство, с которым потом выгодно и легко манипулировать..

Т.П.: У нас просто вообще мало информационных каналов. Это самый крупный холдинг информационных каналов.

С.Л.: Да, и легко манипулировать из Москвы. Грубо говоря, нажимаешь кнопку в Москве, и эта лампочка зажигается не только во Владивостоке, но и в Киеве, в Харькове, в Одессе, в Днепре и маленькая тусклая лампочка светит в Вашингтоне. Потому что их пропагандистская площадка..

Т.П.: Она там недостаточно сильна.

Т.П. Скажи, Роман, мы с Сергеем уже обсуждали это, а побаиваются в Москве блокирования строительства «Северного потока-2» после прихода в Белый дом демократов? Или наоборот рассчитывают, что санкции будут сняты, можно будет спокойно достроить?

Р.Ц.: Вот этот вопрос санкций, он наверно больше всего дискутируется на различных площадках – как будет новая администрация себя вести по отношению к России? Все приходят к выводу основному, что будет сложно, что санкции будут усилены, но усилены на таком, скажем так, маскарадном уровне. То есть риторика агрессивная, но каких-то реальных шагов сделано не будет. Потому что если идти по этому пути, то соответственно сами Соединённые Штаты будут нести финансовые потери, потому что тут надо атаковать нефтегазовый сектор Российской Федерации. Здесь очень много интересов связаны. Что касается «Северного потока-2», то с одной стороны, вроде как был Трамп почти наш друг, но сейчас все больше звучат таких надежд, что с Байденом у связи с тем, что он захочет и он уже об этом говорил, вернутся к евроатлантическому единству, наладить и восстановить контакты с Европой и соответственно с Германией, то вполне возможно они могут в качестве шага жеста доброй воли сделать так, что проект в конечном итоге будет реализованный. Американские санкции против этого проекта не будут введены или будут введены в таком объеме, чтобы его все-таки можно было достроить. То есть об этом говорят и как раз ставят с одной стороны на одну чашу весов евроатлантическое партнёрство – США и Европа, а тут соответственно труба.

Роман Цимбалюк / Фото: hyser

Т.П: Скажите, а как в России расценивают возможность прихода к власти Байдена и влияния на гражданское общество, на журналистов независимых, на СМИ? Потому что известно, что демократы они больше за «soft power», а республиканцы считают, что врага надо бить серьезным оружием на дальних рубежах. Какие есть ожидания у гражданского общества?

Р.Ц.: Если мы говорим о Российской Федерации, то словосочетание «независимый» давно не имеет никакого смысла, потому что ничего подобного нет. Здесь давно принято и изменено законодательство таким образом, что любое средство массовой информации или общественная организация не может существовать, если они «поют другую песню», которая сильно отличается от кремлевской. Есть законы об иностранных агентах и так далее и так далее. Фактически все лидеры оппозиции, которые критиковали действующего президента – или в могиле или переехали за границу Российской Федерации. Последняя история с Навальным тому подтверждение, что вряд ли он сможет без последствий вернуться сюда при всем своем желании. Поэтому я бы тут не делал каких-то различий, что что-то может измениться внутри страны в связи со сменой администрации в Вашингтоне. Полем битвы будет постсоветское пространство – Украина, Молдова, возможно Беларусь в меньшей степени, потому что она как бы проиграна для Запада, по мнению многих. А вот Украина тут, конечно, еще желание побороться есть. И то, что говорил Сергей про Медведчуковские каналы – это главное оружие Москвы, которое будет использовано на полную для того, чтобы альтернативная реальность поселилась в головах людей.

Т.П.: А ты как считаешь? Наверное, Роман знает больше информации нежели мы, но там есть телеканал «Дождь», все-таки есть «РБК» Навального, есть «Новая газета». Их нет?

Р.Ц.: Послушай меня, они есть, но их влияние на общественное мнение Российской Федерации стремится к нулю. Что касается телеканала «Дождь». Телеканал «Дождь» называют Крым частью Российской Федерации – это так тебе для понимания.

Т.П.: Я знаю, но они это должны делать по их закону.

Р.Ц.: По ключевым вопросам информационной повестки их взгляды ничем не отличаются от федеральных каналов. Может истерики меньше, но факт остается фактом. Что касается фонда борьбы с коррупцией и других организаций, которые откровенно оппозиционны – они все вещают из-за границы, их нет в России. Но «Новая газета» при всем к ней уважении имеет аудиторию ну чуть-чуть больше чем, вот нас трое, в них чуть-чуть больше. Но если мы говорим о «soft power», о влиянии, о геополитике, то это не является каким-либо инструментом. Вот каналы Медведчука – это действенный, эффективный очень крутой и опасный инструмент промывки мозгов в Украине. Вот, то что ты назвала, оно ни в коем образом не влияет на общественное мнение, а если будут влиять их сразу закроют.

Т.П.: Сергей хотел бы добавить.

С.Л.: Тут важно, мне кажется, понимать, что за последние десятилетия в ушах, глазах американского истеблишмента произошло разделение администрации Путина и все-таки России, которой не симпатизировали.

Т.П.: То есть не будет изменений.

С.Л.: Я думаю, что нет. Более того, мне кажется, в Байдена уникальность в том, что его команде в отличие от Обамы и тем более от Трампа больше понимающих Россию.

Т.П.: Спасибо Вам за участие в программе. Напомню с нами был бывший народный депутат Сергей Лещенко и корреспондент информагенства УНИАН из Москвы Роман Цимбалюк.

Телаканал "ДОМ".