Антиолигархический закон или революция сверху

Это та революция сверху, которую мы не можем не осуществить

Критики законопроекта Президента №5599 любят ссылаться на Аристотеля, вспоминая всуе его деление политических режимов на монархию, аристократию и политию (в т.ч. демократию) и отмечая, что нам-то уж, твердо ставшим на путь демократии, чего уж вспоминать давно отжившие свое формы правления, типа олигархии, которые даже по свидетельству самого Аристотеля являются извращением выведенной им триады политических режимов. Достаточно просто соблюдать наш демократический закон, привлекая к ответственности преступников за совершаемые ими преступления.

И все будет хорошо.

Примечательно, что такую позицию занимают преимущественно те политики и «эксперты», которые являются если не архитекторами олигархической системы власти в нашей стране, то уж точно ее созидателями и радетелями, с придыханием, вожделением и легкой испариной произносящими имя самого… того, чье имя не произносят, применяя тот самый демократический закон, однако таким странным образом, что эффект от его применения оказывается прямо противоложным.

В праве это явление называется злоупотребление правом или шикана. При чем, под правом понимается субъективное право, используемое обладателем во зло. Однако, что делать, если во зло используется не субъективное право на что-то, а вся система права, как таковая?..

Допустим, чиновник, попавший на службу в 1990-х - нулевых, чудом завладел определенным не своим активом (заводом, монополией, правами и т.д.), приносящим доход. Впоследствии, использовав креативное мышление толковых юристов, «легализовал» (слово-то какое прекрасное!) актив, закрепив за собой (своими компаниями) право собственности на него, а получаемый доход направил на то, чтобы избраться (назначиться) на более высокую государственную должность, которая принесла ему контроль над новыми активами, позволившими ему уже не только остаться во власти самому, но и наполнить ее сотнями своих аватаров, бережно и умело расставленных деятелем во всех нервных сплетениях государственного организма. А теперь предположим, что такой деятель не один. Их сотни разных мастей и калибров, иногда противостоящих друг другу в борьбе за активы, однако крепко связанных между собой понятиями, негласными правилами, прошлым и будущим, но самое главное – тонким классовым вороньим чутьем. Предположим – и получим картину нашей страны. Картину как она есть. Это и есть наша страна и наш правящий класс, обслуживаемый политиками, юристами, судьями, правоохранителями, экспертами, медиа. Класс, формирующий повестку дня, позволяющую ему удерживать власть, конвертируемую в собственное обогащение, а затем снова во власть.

Назовите хотя бы одну успешную страну в мире, которая была бы успешной на основании нашего олигархического уклада экономики. Их нет. Потому что в отличие даже от олигархии Аристотеля (вспомним философа всуе) наша олигархия – это не политический режим, в котором правители какие б они не были, несут ответственность за будущее управляемых. Это – способ грабежа. Грабежа, прикрытого внешним соответствием закону и от этого еще более наглого и циничного. Грабежа целой страны в пользу нескольких сотен «уважаемых людей», их детей и внуков, давно живущих за границей.

В чем проблема с олигархической экономикой? Почему она крадет будущее у народа? Все просто. Она генерирует доход не от развития, а от сохранения собственного статуса-кво. Это может быть доход от монополии, от льгот в налоговых законах, от контроля над государственной собственностью… Но так или иначе – это всегда сохранение статуса-кво. Олигарх получает доход не от внедрения новых технологий, инвестирования в развитие, а от не честных схем, генерирующих рентный доход. Олигархическая экономика – это не экономика инноваций, это не бизнес, который с целью выжить в свободной конкуренции изобретает что-то новое, чем двигает вперед всю страну, все общество. Олигархический бизнес, наоборот, заставляет общество стагнировать, получая свои барыши (ренту) именно от стагнации страны в целом.

При этом, олигархи – как вершина айсберга, навязывают свои принципы жизнедеятельности всей остальной экономике. Ты, как средний бизнесмен, понимаешь, что не можешь стать успешным, если не будешь на своем уровне реализовывать те же практики, что и сверхкрупный, олигархический бизнес, возможно несколько другими методами. Ты по-другому, но с таким же результатом уклоняешься от налогообложения. Ты нарушаешь закон, не платя НДС, вместо лоббирования правки о льготе в 14% НДС для своего бизнеса. Ты также платишь взятки, коррумпируя готовых к «сотрудничеству» чиновников низшего звена. Ты конкурируешь с себе подобными не инновациями, не трудом, а преференциями, связями, мастерством уклонения. Ты не продуктивно тратишь свою энергию. А вся система общественных отношений десятилетиями цементируется этими связями. Даже твои дети конкурируют не знаниями, а дипломами. При этом твои достижения, как и достижения олигарха – не результат труда, а результат хитрости. Перераспределение благ в таком обществе происходит не справедливо. В этом обществе превелирует дефектная, не правильная мораль, мораль несправедливости. Поэтому олигархат – это не зло в виде конкретных фамилий. Олигархат – это зло, как явление, болезнь, пронизывающая общество в целом, представляющее основную угрозу национальной безопасности страны. Скажите, в таком случае, какой еще орган, кроме высшего органа в системе национальной безопасности страны, должен составлять реестр олигархов?

Что происходит в такой стране с правом? Об этом говорил А.Кауфман, когда определял, что становление права происходит в три ступени. Первая – правовые принципы, вторая – позитивное право и третья – это решение в конкретной ситуации. Может ли формальное соблюдение второй и третьей ступени становления права быть правовым (т.е. становлением именно права) в случае, если оно противоречит первой ступени – принципу справедливости и самой идее права? Очевидно, что нет. Может ли закон, применяемый во зло, порождать правомерность последствий его применения? Опять нет! Как это происходит, когда-то очень ярко продемонстрировал вице-премьер правительства РФ И.Шувалов в ответ на обвинения в незаконном использовании частного самолета: он заявил, что обладает достаточными знаниями и хитростью для того, чтобы использовать право и его не нарушать. Нет, господа, право так не работает! Как раз такое «использование права» – это абсолютно не правовое, антиправовое явление. И да, это то, чем пользуются олигархи, прививая культуру такого «использования» всей стране. И да, это то, с чем мы должны покончить.

Итак, у нас в стране практикуется применение закона, обеспечивающее внешнее соответствие по форме, сочетаемое с полным несоответствием его целям и идее. Это состояние законного неправа имеет ту же природу, что и незаконное право, о котором говорил Радбрух в своей знаменитой статье, посвященной законам нацизма. И если в отличие от нацизма, наш неправопорядок не забирает жизни у конкретных людей, он не менее опасен, ведь он забирает будущее у целого народа. Класс, цементирующий состояние законного неправа, лишающий общество будущего, имеет свое название – олигархат. И это конечно не только несколько десятков семей, объединяющих в себе крупную собственность, влияние на медиа и политические связи. Это и более мелкие бенефициары системы, обслуживающие ее: юристы, политики, журналисты, псевдо-экперты в соцсетях. Это и подонки, которые, исповедуя те же ценности на менее масштабном уровне, льют левую водку, продают табак без акциза или скручивают НДС. Но это и те, с чьего молчаливого безразличного одобрения система существует и сохраняет статус кво… – т.е. это мы с вами…

И именно на разрыв, разрушение этих связей, порождающих и питающих существующую параллельную праву реальность, и направлены действия власти, объединенные общим треком антиолигархической политики. И именно потому антиолигархический законопроект Президента есть возвращение к праву, возрождение его идеи...

Мы не можем состояться как нация, не уничтожив худшие последствия советской двойной реальности: фактической власти партноменклатуры и юридической (якобы) власти советов, адаптировавшиеся у нас под рыночные отношения и реализовавшиеся в форме олигархии. И именно отказ от такой практики, отказ от двойной реальности, т.е. честность каждого перед собой и нас всех друг перед другом – и должен стать условием рождения украинской нации, которая, давайте будем откровенны, рождается в муках и имеет все шансы не состояться, повторив прошлый исторический опыт.

Законопроект Президента не содержит норм внесудебной ответственности, как бы ни хотелось этого критикам проекта. Реестр олигархов – это не мера юридической ответственности, это мера превенции, мера, направленная на упреждение и препятствование объединению политических, экономических и медийных ресурсов в одной точке, в одном лице. Ограничит ли закон свободы конкретных людей? Конечно. И ограничит более того, что записано непосредственно прямо в законопроекте (участие в большой приватизации или финансирование партий). Сам факт включения лица в реестр является основанием для дополнительных ограничительных последствий как на международном уровне, так и внутри страны. Однако, такие ограничения абсолютно оправданы в процессе борьбы с политической коррупцией на высшем уровне. Борясь с коррупцией, мы вводим ограничения и делаем полностью прозрачной жизнь публичных государственных деятелей. Это понятно, справедливо и не вызывает споров. Должность обязывает. Почему, в данном случае, мы не можем упредить влияние на жизнь страны со стороны лица, которое намеренно занимается политической коррупцией, выстраивая достаточно сложные многоуровневые конструкции?

Абсолютно не состоятельны также контраргументы о том, что проблемы не было бы, если бы АМКУ работал лучше. Да, возможно, и АМКУ, и НКРЕ, и другие органы, отвечающие за демонополизацию, должны работать более эффективно. Но, к сожалению, наша украинская проблема выходит далеко за рамки АМКУ, НКРЭ, Кабмина или даже Уголовного кодекса. Проблема олигархата шире, и в нашем обществе она имеет такие масштабы и такой высокий уровень, что один из органов сам по себе вряд ли сможет эффективно с этим бороться. В конце концов, мы обязаны на правовом уровне идентифицировать, обозначить проблему, чтобы борьба с ней увенчалась успехом.

Законопроект 5599 – это лишь один из шагов нашей последовательной политики, направленной на противодействие пагубному явлению. Давайте вспомним наш антиофшорный закон 1210 (446), действие которого сейчас пытаются перенести правдами-неправдами те же олигархические группы. Реформированное нами законодательство о финансовом мониторинге. Присоединение Украины к FATCA и к международным соглашениям об автоматическом обмене налоговой информацией. Законопроект 5600, направленный на упразднение налоговых льгот, когда-то пролоббированных крупным бизнесом через ВР. 5599 – один шаг. Шаг не окончательный, но крайне важный.

Мы абсолютно отдаем себе отчет, что уровень противодействия в принятии законопроекта будет достаточно серьезным. Однако, будем честны, именно олигархи (не их лоббисты, обслуживающий политическую коррупцию персонал, а именно олигархи) как никто заинтересованы в том, чтобы начать жизнь с нового листа. Цивилизованные правила игры, закон один для всех, равные справедливые налоги, цивилизованные суды капитализируют их бизнес. Бизнес первой десятки самых богатых украинцев, если физически переместить его в Польшу, будет стоить в 10 раз дороже просто потому, что он в Польше, просто потому, что там правовая, правоохранительная, любая другая инфраструктура намного более развиты, а принцип «закон один для всех» – это не просто политический лозунг. Поэтому олигархи, которые уже давно прошли период первичного накопления капитала, более чем кто-либо в нашей стране заинтересованы в равных условиях игры, как к слову – и в справедливом перераспределении дохода, который обезопасит их от новых революций и социальных потрясений.

Убежден, что парламент найдет в себе здравый смысл и необходимые голоса для того, чтобы принять и законопроект 5599, как и другие законопроекты, направленные на то, чтобы сломать олигархическую систему. Это та инициатива Президента, та революция сверху, которую мы не можем не осуществить. И дело здесь конечно не только и не столько в том, что это инициатива Президента, а президентская партия контролирует парламент. Дело в том, что если мы не сможем найти в себе силы учредить в стране равные, справедливые правила для всех, если мы упустим уникальный исторический шанс победить олигархическую гидру в стране, в экономике, в себе, – мы потеряем свою страну. И как сможем мы после этого, даже собрав остатки совести в кулак, взглянуть в глаза своим детям?..

Даниил Гетманцев