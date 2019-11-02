Запорожский “дедушка” городских микрорайонов на пути к ЮНЕСКО

«Город в городе», «Поселок-музей», «Шестой поселок» и «Соцгород» - все это об одном из районов Запорожья, у которого есть шансы получить престижный статус

Один из районов Запорожья может попасть в ЮНЕСКО. Получить престижный статус имеет все шансы запорожский “Соцгород”. Краеведы называют его “изюминкой” промышленного города. Говорят, он привлекал иностранных туристов более чем полстолетия назад, пользуется популярностью и сегодня. Эксперты в свою очередь твердят: это идеал городской застройки советского времени.

Корреспонденты “Укринформа” прогулялись по улочкам Соцгорода и узнали, почему именно он может стать восьмым украинским объектом ЮНЕСКО.

«Город в городе», «Поселок-музей», «Шестой поселок» и «Соцгород» - все это о Запорожье, точнее об одном из его районов, который 90 лет назад начал отчет истории современного градостроительства на территории советской тогда части Украины.

Соцгород – это уникальный архитектурный ансамбль, объединивший конструктивизм, советский ар-деко и послевоенную неоклассику (в народе – «сталинский ампир»). Эксперты называют его идеалом городской застройки советских времен. Говорят: Соцгород - это “дедушка” всех микрорайонов, в которых живет большая часть городского населения Украины. Сейчас представители городской власти Запорожья работают над включением этого “музея” в Предварительный список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО.

АРХИТЕКТУРНЫЙ КУРС

Известный запорожский краевед Роман Акбаш уже много лет проводит экскурсии в разных районах Запорожья. По “Соцгороду” у него есть сразу два экскурсионных маршрута.

“Один маршрут — чуть больше 3 часов, второй - 2,5. Казалось бы, район не очень большой, но тут можно ходить даже 6 часов и рассказывать много интересных деталей. Все архитектурные течения, которые были распространены в 30-50-е годы прошлого столетия, отображены в Запорожье. Соцгород - это одна из причин посетить наш город. Я считаю, что быть в Запорожье и не увидеть “Шестой поселок” - это все равно, что посмотреть не весь город”, - говорит Роман.

По его словам, “Шестой поселок” - это одна из самых интересных историй, которая произошла с городом за все годы его существования.

“Молодые советские архитекторы получили полигон для своей работы. В 20-30-е годы им позволили делать то, что они хотят. В результате, в начальный период, мы получили интересную архитектуру - конструктивизм, позже он попал в опалу, и мы получили интересные здания, выполненные в стиле так называемого советского ар-деко. Из-за войны многое было разрушено, многое изменилось и появился еще один стиль - сталинский ампир. Тут, на небольшой территории получился архитектурный заповедник или архитектурный музей под открытым небом. Гуляя по этой части города, можно рассказать и наглядно показать архитектурный курс страны конца 20-х — начала 50-х годов”, - рассказывает краевед.

МИНИМАЛИЗМ, КОММУНАЛКИ И БОГАТАЯ ОТДЕЛКА

Соцгород появился благодаря Днепровской ГЭС и промышленному комплексу при ней – так называемая «площадка А». Стройка капитального поселка началась в 1929 году. Тогдашние власти понимали: рабочих нужно расселить. Больше того, понимали также, что жилье должно строиться быстро и быть компактным.

“Идея минимального жилья – малометражные квартиры с маленькими прихожими и кухнями, низкими потолками – все делалось для того, чтобы произвести, как можно больше “ячеек” (квартир - авт.) и организовать индивидуально-квартирное расселение. Именно первый этап строительства Соцгорода концептуально был нацелен на максимальное расселение рабочих, инженерно-технических работников”, - говорит главный специалист по вопросам историко-культурного наследия департамента культуры и туризма Запорожского городского совета Павел Кравчук.

Дом, с которого начинался поселок, сохранился до нынешних времен. Он находится на проспекте Соборном, ему присвоен номер 183а. Если стоять лицом к киноконцертному залу им. Глинки, то он будет сразу за ним. Это самый старый дом Соцгорода. 90 лет назад район, фактически, был заложен с этого дома - тогда это был 7-й квартал.

“Первым комплексно решенным кварталом стал 8-й - он находится через улицу Добролюбова от филармонии. Его проектировал главный архитектор Днепростроя Виктор Веснин. Через проспект Соборный от него - 5-й квартал (с семиэтажным домом-башней), чья планировочная структура сохранилась – это один из редких образцов советского градостроительства первой пятилетки. Архитектор - Сергей Андреевский. Первый квартал - это спорткомплекс, на месте которого находится современный стадион “Славутич-Арена”. Спорткомплекс Соцгорода проектировал архитектор Николай Джемсович (иногда – Яковлевич) Колли. Он был одним из самых больших специалистов по строительству спорткомплексов в Советском Союзе. Если бы стадион сохранился в первозданном виде, то это, безусловно, был бы памятник архитектуры”, - говорит Кравчук.

3-й и 5-й кварталы сегодня имеют особенную ценность, они сумели пережить военную перестройку и “устояли” перед перестройкой современной - варварской. Чего нельзя сказать о 2-м квартале, который называли “квартал коммуна”.

“Квартал коммуна” - это комплекс домов, построенных в стиле конструктивизма (лаконичные формы, плоская кровля, ленточное остекление). Говоря современным языком, это что-то вроде большого общежития или коммунальной квартиры.

Архитекторы попытались совместить ансамблевую и строчную традиции застройки. Строчная - предусматривала хорошую инсоляцию, проветривание, но вместе с тем и чрезмерную открытость. Следить за происходящим внутри жилых комплексов можно было даже с магистралей. Ансамблевый вариант - более уютный, комфортный - все внутридворовые пространства закрыты. От строчной застройки быстро отказались, людям нужен был комфорт.

РОЗОВЫЙ КАМЕНЬ ИЗ АРМЕНИИ

По словам Акбаша, сегодня туристов привлекают здания, построенные из армянского туфа. Это такой розовый камень. В конце 20-х годов его привезли в Запорожье для строительства машинного зала и административного здания ДнепроГЭС.

“Здания из армянского туфа - это наша запорожская “фишка”. В Украине больше нет объектов из этого камня, ну, разве только армянские церкви. Насколько я знаю, по традиции, они должны строиться именно из этого материала”, - говорит краевед.

В Запорожье розовый камень завезли в достаточно большом количестве. Он удобен в обработке, имеет оригинальный цвет и форму. Многие считают, что это отделка, но на самом деле нет - это огромные блоки.

“Советский союз хотел поучавствовать в ударной стройке. Туфа осталось много после возведения машинного зала, а строительные материалы - тот же кирпич - были дефицитны. Видимо, потому и построили в Соцгороде несколько зданий из туфа”, - рассказывает Роман.

ЖИЛЬЕ ДЛЯ «КОМАНДИРОВ ПРОМЫШЛЕННОСТИ»

Концепция строительства Соцгорода резко изменилась в 1932 году. Стандарт “минимального жилья” сменился стандартом улучшенной планировки. Социальное жилье больше было не нужно.

“Нужно было строить мобилизационную экономику, которая подразумевает иерархию, то есть квартиру нужно было давать только тем, кто заслужил. А для того ограниченного числа уже не нужны были малометражные квартиры с низкими потолками и маленькими кухнями”, - рассказывает Павел Кравчук.

Тогдашние “командиры промышленности” получали улучшенный тип квартир: с большими кухнями, рядом вспомогательных помещений. Все это было в 3-м квартале. Он известен благодаря “круглому дому”.

Существует легенда, что дом построили в форме буквы “С” не случайно. Мол, планировали написать слово “Сталин”, но это всего лишь легенда.

По словам главного специалиста по вопросам историко-культурного наследия департамента культуры и туризма Запорожского городского совета Павла Кравчука, “круглый дом”- это не буква “С”, это дань той самой нарочитой иерархизации общества, которая стала широко входить в язык советской архитектуры после 1932 года.

“Было важно функционально отобразить в ансамбле квартала актуальное социальное устройство с его иерархичными типами. Замкнутость - это ключевой посыл не только сталинской архитектуры, но и зодчества других исторических обществ со сложной иерархической структурой управления”, - уверены специалисты.

“Круглый дом и дома на подходе к нему - это древний Египет. Круглые отверстия будто «срисованы» с древнеримской гробницы Эврисака, балконы похожие на древнюю трибуну”, - рассказывает краевед Акбаш.

К слову, если в “круглом доме” жили тогдашние “командиры промышленности”, то дома упрощенного типа предназначались сотрудникам рангом пониже, но они также находились на инженерно-технических должностях. Это были 2-х комнатные квартиры с отдельными туалетами, но без ванны и душа. Говоря о социальном статусе их жильцов отметим, их составляли категорию тех, кто еще мог мыться в тазиках, но уже заслуживал отдельную кухню. Дома распределили между предприятиями, которые строили промплощадку. Большая часть рабочих продолжала жить в бараках.

ДОМА С ПРИСЛУГОЙ И СМЕРТЬ ОТ ГОЛОДА

Воротами к ДнепроГЭСу, по задумке архитектора Григория Орлова, должны были стать дома пропилеи. В Запорожье их называют “дома Орлова”. Несмотря на то, что строились они в 30-х годах, в них была комната для прислуги — это маленькое помещение рядом с кухней.

“Многих это удивляет. Когда я провожу экскурсию, то спрашиваю “как вы думаете в 30-е годы была прислуга?”. Люди думают, что с одной стороны - Советский Союз, и какая может быть прислуга, но раз уж я спрашиваю, то в чем-то есть подвох. Глядя на эти дома, становится понятно, что не так все однозначно было в Советском Союзе: кто-то голодал (в 1932 — 1933 гг в Доме малютки, который находится в другом конце нынешнего запорожского проспекта от голода умирало порядка 700 детей, - авт.), а у кого-то был банкет по случаю запуска ДнепроГЭСа, где люди объедались. История не только черная или белая, она разных оттенков. И все это можно показывать на примере такой архитектуры”, - делится краевед.

ЗАПОРОЖСКИЙ “КРЕМЛЬ”

Въезд в Соцгород со стороны улицы «12 апреля» украшает жилой дом с башней. Его называют “Запорожским Кремлем”. Проект дома разрабатывался при участии архитектора Исаака Леонтьевича Козлинера, чьим отличительным авторским подчерком были именно башенные композиции (дом-башня 5-го квартала и заводоуправление «Запорожсталь» - тоже его произведения). Это удачный пример оригинальной послевоенной неоклассики. Дом завершен в начале 1950-х по заказу Запорожского коксохимического завода. На башне дома до сих пор красуется аббревиатура завода-заказчика. Кстати, именно перекличка вертикальных доминант, по замыслу творцов микрорайона (Веснин, Орлов, Лавров) должна была концептуально объединить Соцгород. Эта идея родилась в творческом сотрудничестве архитекторов-рационалистов и архитекторов-конструктивистов. Перекличка начиналась с площади Запорожской и визуально-композиционно задавала единый градостроительный лад”, - объясняет Кравчук.

КТО ЗАСТРАИВАЛ СОЦГОРОД

До 1932 года Соцгород развивался как капитальный поселок при Днепрострое. После - заказчиком работ выступала другая организация - Днепрокомбинатстрой. Развитие Шестого поселка поначалу получило узкий ведомственный характер. Не случайно в 1934 году по решению политбюро Веснин был награжден орденом Трудового Красного Знамени “за город Днепрогэса”. Однако со временем капитальный поселок, запроектированный московскими архитекторами, стал сердцем большого градостроительного образования - Большое Запорожье, над идеей которого бились специалисты харьковского Гипрограда (государственного института проектирования городов). Это научно-исследовательское учреждение также занималось проектированием социалистических городов Донбасса, реконструкцией крупных исторических центров.

Проект Соцгорода в 1937 и 1939 годах был отмечен на Всемирных выставках в Париже и Нью-Йорке. Был даже плакат с изображением зданий поселка и ДнепроГЭС. Сюда приглашали туристов из Бостона, Нью-Йорка и Чикаго.

Сегодня многие живут в городах, где нет такой архитектуры. Но есть и такие города, на центральных улицах которых можно встретить точные копии некоторых зданий запорожского Соцгорода. К примеру, в Запорожье есть как минимум два здания, которые стоят на центральных улицах Харькова. Речь идет о доме, который построил харьковский архитектор Яков Блиндер в конце 40-х годов прошлого века. Через три года после того, как дом возвели в Запорожье, его «двойник» появился в Харькове на улице Сумской.

СТАТУСНОЕ НАСЛЕДСТВО

Спустя почти сто лет в Запорожье осознали ценность своего архитектурного наследия и решили: Соцгород должен быть внесен в Предварительный список ЮНЕСКО.

Сегодня силами департамента культуры и туризма горсовета заканчивается этап паспортизации наиболее ценной застройки Соцгорода. Говорят, что готовы рассказать о результатах уже в декабре этого года. После этого, новое министерство, правопреемник Минкульта, должно будет внести их в Государственный реестр недвижимых памятников. Охранный статус может получить порядка 50 объектов, а со временем – 100.

Городской совет создал специальный отдел охраны культурного наследия, которому предстоит закончить процесс внесения в ЮНЕСКО. Отдел должен разработать зоны охраны для Соцгорода и подготовить номинационное досье для ЮНЕСКО.

Краеведы тем временем мечтают о том, что было неплохо, если бы в следующем году, к 250-летию Запорожья, Соцгород стал восьмым украинским объектом ЮНЕСКО.

Ольга Звонарева, Запорожье

Фото Дмитрия Смольенко