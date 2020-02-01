Нескучный лес и музей-усадьба Немировича-Данченко

"Говорят, что у нас пахнет не музеем, а домом, такая здесь хорошая аура"

Мемориальный музей-усадьба Владимира Ивановича Немировича-Данченко и Николая Александровича Корфа находится в селе Нескучное Великоновоселковского района Донецкой области. В настоящее время он является памятником и внесен в Государственный реестр национального культурного достояния.

Когда знакомишься с биографиями известных людей, которые связаны с этой усадьбой в селе Нескучном, обнаруживаешь удивительное переплетение судеб, национальностей, различных сфер жизни и творчества.

Усадьба была родовым имением педагога и просветителя, земского деятеля, почетного члена Женевской Академии наук и Петербургского педагогического общества, а также Московского комитета письменности и Московского университета, землевладельца Николая Александровича Корфа, который жил здесь с 1856 по 1872 год и с 1880 по 1883 год. Сам он родился в Харькове в семье немца и украинки, первые годы детства, потом дальнейшей жизни и деятельности у него были связаны с этим родовым имением в селе Нескучное. Известно, что Николай Корф принадлежал к знатному роду баронов Корфов, происходившему из Вестфалии, что в Западной Германии. Как педагог он горячо отстаивал право украинских детей на обучение на родном языке в начальной школе.

Это имение в селе Нескучное после смерти Николая Корфа перешло его старшей дочери Екатерине Николаевне, которая вышла замуж за театрального режиссёра, педагога, драматурга, писателя Владимира Ивановича Немировича-Данченко. Сам он родился в Грузии, его отец был украинцем, дворянином Черниговской губернии, офицером, а мать – армянкой.

Как известно, Владимир Немирович-Данченко вместе с Константином Станиславским является основателем Московского Художественного театра.

Общепризнано, что именно в Нескучном творчество Немировича-Данченко достигло апогея. Здесь было написано много произведений, в том числе «В степи», «На литературных хлебах», «Ад», пьесы «Последняя воля», «Цена жизни», «Золото» и другие. Именно из усадьбы Немирович-Данченко послал Станиславскому приглашение на их историческую встречу в «Славянском базаре», здесь же получил разрешение от Антона Чехова на постановку его пьесы «Чайка».

О том, чем живет сегодня музей-усадьба, о чем рассказывают его экспонаты, какие коррективы в работу музея внесла война, которая продолжается на Донбассе, что интересует сегодня его посетителей, мы узнали от заведующей музея, который является отделом Донецкого областного краеведческого музея, Марины Глушко.

И ТЕАТРАЛЬНЫЙ, И ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ

- Когда основан музей и какова его история, в чем особенность?

- Наш музей был основан в 1992 году, и по сути говоря, он – единственный мемориальный музей областного подчинения. Уникальность его в том, что он расположен в усадьбе, которая была построена в 1850-х годах бароном Николаем Корфом. В эту усадьбу потом приезжал с семьей на лето, жил и работал его зять Владимир Немирович-Данченко.

Наш музей с одной стороны – театральный, с другой – педагогический.

Усадьбу и сам дом построил Николай Корф, именно он в 1856-57 годах заложил вокруг усадьбы и села Нескучного парк. Он узнал, что здесь недалеко Великоанадольский лес, который высаживался в степи. И отправил своих крепостных - четырех человек - туда на обучение. Они там обучались, жили, потом приехали и заложили прекрасный парк. Это теперь ландшафтный заказник площадью 16 гектаров и носит название Нескучный лес.

Старшая дочь Корфа Екатерина однажды приехала с мужем по каким-то делам в эту усадьбу, и Немирович-Данченко, посмотрев на эту красоту, сказал, что здесь, в Нескучном, легко дышится и работается. Поэтому он уговаривает жену выкупить дом у ее младшей сестры. На тот момент домом около трех лет никто не пользовался, поэтому они его выкупили. Переехав, дом обложили кирпичом, потому что до этого он был деревянным.

Они приезжали в село Нескучное каждое лето до революционного 1917 года, а потом на сходе села люди попросили у Немировечей-Данченко отдать это здание под школу, и те согласились. Правда, школу открыли только в 1925 году, и она стала школа трудовой молодежи.

Хотя до этого школа в селе Нескучном была, она работала с 1895 года. Мариупольский уезд тогда решил, что необходимо в честь барона Корфа, который был известным педагогом, построить памятник. И было решено, что лучшим памятником будет открытие школы. Выбирали несколько мест, но семья Немировичей-Данченко отдала под строительство школы часть своей усадьбы, где было крокетное поле. Эта школа начала строиться уездом в начале лета, а уже в ноябре приняла учеников, то есть, достаточно быстро. В строительстве школы участвовало все село, многие давали свои подводы, чтобы ездить за обожженым красным кирпичом в Мариуполь. Многие, кто не имел подвод, ездили грузчиками, чтобы помочь загрузить и выгрузить кирпичи. Каждый, как мог, помогал в этом строительстве.

Это здание сохранилось до наших дней. Школа функционировала до 1970-х годов, пока в 1969 году колхоз «Украина» не построил в селе рядышком новую двухэтажную школу.

А в прошлом году часть здания старой школы 1895-го года постройки один из меценатов выкупил и передал нам. Мы сейчас ищем возможности, средства для того, чтобы сделать там перепланировку, убрать перегородки, укрепить потолок и открыть экспозицию, посвященную Корфовским «трехзимкам». Как известно, «трехзимка» Николая Корфа – это созданная им земская школа с учебным курсом в три зимы и с тремя отделениями при одном учителе. Дети тогда учились с 15 ноября по 15 марта, это и был учебный год, то есть он приходился на зимний период, отчего школа и получила такое название.

Мы уже начали готовить экспонаты, сделали уже парты по чертежам Корфа, есть шкаф для книг. Пока экспонируем это в нашем основном здании мемориального музея.

В ДОМЕ-МУЗЕЕ ВСЕГО ШЕСТЬ ЗАЛОВ И СЕДЬМОЙ - ДЛЯ ВЫСТАВОК

Вообще в нашем доме-музее всего шесть залов и седьмой для выставок. Есть еще кабинет-коворкинг, где проводятся занятия с детьми – и поделки изготавливаем, и украшения, все, в чем возникает необходимость на том, или ином этапе работы.

Первый зал, с которого начинаются экскурсии в музее, посвящен Николаю Корфу. Там представлено очень много его документов, книг о педагогике, о школах. Он кроме того был мировым судьей, землевладельцем.

Следующая комната – это комната его дочери Екатерины Николаевны, жены Немировича-Данченко. Она была восстановлена по воспоминаниям женщины, которая в детстве жила в этой усадьбе. Здесь есть личные вещи Екатерины, которые были переданы из Москвы. Также есть вещи, принадлежавшие и семье Корфа, и семье Немировича-Данченко, которые сельчане при открытии музея принесли сюда для экспозиции. Просто в 1917-19 годах усадьбу грабили, поэтому часть вещей ушли по рукам в село. А когда музей создавался, очень много вернулось в этот дом.

Следующей у нас экспонируется театральная комната, где собраны костюмы с первого МХАТовского спектакля «Царь Федор», а также представлены другие костюмы МХАТа из различных спектаклей. Здесь же много фотографий тех лет.

Затем у нас комната-кабинет Владимира Немировича-Данченко. Этот кабинет восстановлен до мельчайших деталей благодаря многочисленным фотографиям.

У нас, кстати, в музее хранится фотография, с тех времен, когда приезжал сюда его внук Василий Михайлович Немирович-Данченко в 1990-х годах. Он сфотографировался на том же месте, в той же позе, как это делал его дед. Василий Михайлович приезжал с женой и здесь давал спектакль «Семь жизней Владимира Ивановича Немировича-Данченко».

Внук бывал у нас дважды – первый раз тогда в 1990-е годы, а второй – в 2005 году.

Следующая комната в музее – это комната Миши – сына Владимира Ивановича Немировича-Данченко и Екатерины Николаевны. А затем зал-гостиная. В этом зале в разное время, когда приезжал Немирович-Данченко, бывали многие театральные деятели, актеры, музыканты, художники. Приезжало также много молодых актеров, чтобы усовершенствовать свои актерские способности, здесь же проходили репетиции. А во времена Корфа сюда приезжали многие учителя, и в этом зале в свое время прошел первый съезд учителей. Поэтому сейчас часть этого зала посвящена театру и Немировичу-Данченко, а часть – людям, которые работали с Корфом, педагогам.

КАЖДЫЙ ПОСЕТИТЕЛЬ МОЖЕТ НАПИСАТЬ ПЕРОМ И ЧЕРНИЛОМ ПИСЬМО СВОЕМУ ДРУГУ

Мы в музее проводим корфовские уроки, посетители у нас читают книгу Корфа «Наш друг», статью «Школа», где рассказывается о системе образования в XIX веке. Прочитав этот текст, мы раскрываем формат нового типа школы и даем возможность написать письмо. Эта статья – как бы письмо ученика к своему брату. Поэтому каждый посетитель может написать письмо своему близкому человеку о своей школе, если это дети, а если военные, а к нам сейчас часто они приходят, предлагаем написать письмо домой - раздаем конвертики с изображением усадьбы Немировича-Данченко. Причем написать письмо пером и чернилами, как это делали в те далекие годы. Эти письма потом, кто желает, оставляет нам, некоторые даже отдают и просят сохранить, обещая, что через несколько лет к нам вернутся. Некоторые, конечно, с собой забирают. Конверты запечатывают, кто отсылает их, кто нет.

ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ МУЗЕЯ ПЕРСПЕКТИВНО

Вообще педагогическое направление нашего музея перспективно, у нас интересные планы. Так, мы в прошлом году возобновили дружбу с Бердянским педагогическим университетом и с Донбасским государственным педуниверситетом в Славянске. Из Бердянска к нам приезжали, подарили карты, которые фундаментально подходят к изучению работ Корфа. Они говорят о том, что нынешняя «новая украинская школа» - это по сути воплощение все тех же идей, которые проповедовал барон Николай Корф в XIX веке. Он, например, говорил, что природу нужно изучать только в природе, то есть, не стоит изучать строение травы, сидя за партой, а нужно выйти на природу. Корф говорил, что вся информация, которую получают дети в школе, должна быть необходимой и отвечать на те вопросы, которые ставит жизнь. Обучение должно быть интересным, и нужен индивидуальный подход к каждому ребенку.

ТЕАТРАЛЬНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ: ВОЙНА ЗАКРЫЛА ОДНИ ДВЕРИ, НО ОТКРЫЛА ДРУГИЕ

- У музея Немировича-Данченко всегда была тесная творческая связь с МХАТом, со школой-студией Немировича-Данченко в Москве, с Домом Чехова в Ялте...

- Сейчас этих связей нет, никаких отношений не поддерживаем. Все прекратилось с началом войны.

У нас сейчас немного другие задачи. Мы хотим немножко ближе поработать с нашими театрами, с тем же киевским театром им. Леси Украинки. Потому что родная сестра Немировича-Данченко Варвара Ивановна служила в театре Соловцова. А по некоторым данным труппа театра Соловцова и создала театр русской драмы имени Леси Украинки. Мы сейчас проверяем эту информацию и пытаемся наладить связи. К тому же известно, что первые свои гастроли МХАТ провел именно в Киеве, и здесь есть возможность нам поработать.

Так, с одной стороны мы можем сделать экспозицию, пусть она будет и временной, которая посвящалась бы сестре Владимира Варваре Ивановне. Она тоже была в этой усадьбе, приезжала сюда. С другой стороны, мы рассматриваем идею о выставке театральных костюмов к спектаклю чеховской «Чайки». Как бы там ни говорили, все-таки в Киеве открыли «Чайку» Антона Павловича Чехова. Потому что первое выступление с чеховской «Чайкой» было в России, но там оно провалилось. А в Киеве «Чайка» шла с достаточным успехом постоянно. Но это пока только в задумках. И еще у нас есть такая идея – сделать театрализованные экскурсии, посвященные театру.

То есть, война с одной стороны закрыла нам какие-то двери, но открывает совсем другие. И, возможно, если бы этой ситуации не было, мы бы не направили свою работу в это русло.

Также мы сейчас ставим целью найти какие-то гранты, чтобы выкупить еще часть здания этой школы, построенной в 1895 году (о ней говорили выше). И, если в одной части, как я уже говорила, сделать экспозицию Корфовской «трехзимки», то в другой – интерактивную экспозицию на основе книги Корфа «Наш друг» для чтения в школе, соединить эти тексты с «новой украинской школой», найти точки соприкосновения. Чтобы некоторые уроки «новой украинской школы» проводились именно здесь. Это такое корфовское направление. Потому что много лет, на мой взгляд, Николай Корф находился в каком-то забвении, хотя именно он превратил некогда забитое село в степи в педагогическую мекку. Ведь это село Нескучное было известно не только по всей территории тогда еще Российской империи, но и далеко за ее границами.

В ПЛАНАХ – ПЕЧАТЬ И ПОЛНЫЙ ПРОЦЕСС СОЗДАНИЯ КНИГИ

Сейчас еще у нас есть аттракция – мы печатаем на прессе. Этот пресс у нас недавно, мы его сделали только прошлой весной в 2019 году. Увидели его в книге «Наш друг», там же описывается, как делалась книга, из чего она состоит, рассказывается о прессе. И этот печатный пресс мы сделали сами. Но пока печатаем только портрет Корфа, хотя со временем будем стараться сделать страничку книги, а если получится, то и всю книжку. Чтобы каждый желающий приходил к нам и выкладывал какой-то текст, мог бы напечатать. Может, сделаем так, чтобы книга потом сшивалась. То есть, полный процесс создания книги.

С этой аттракцией, с прессом мы выезжали в прошлом году на фестиваль «Дикое поле». И сейчас, если ничего не изменится, собираемся с этой аттракцией выехать уже в Киев на фестиваль «Арсенал идей».

ИЗ-ЗА ВОЙНЫ НЕ БЫЛО НИ ФИНАНСИРОВАНИЯ, НИ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ МУЗЕЯ

- Испытал ли музей какие-то последствия начавшейся в 2014 году войны?

- В принципе, весь коллектив, кроме заведующей и двух сторожей, к сожалению, полностью утратился. Зарплату работникам выплатили только в конце 2016 года, до этого не было ни финансирования, ни электроснабжения музея. Я пришла работать сюда в феврале 2017 года вместе с научными сотрудниками, но электроснабжения не было до октября 2017-го. Это было связано с задолженностью и только в октябре мы смогли подключить свет. Но несмотря на это, мы проводили достаточно много мероприятий, экскурсий. И как раз в этот период в связи с тем, что не было еще света, мы придумали театрализованные экскурсии. Это пошло именно с 2017 года, когда не хватало освещения, нам приходилось что-то придумывать, добавлять фонарики, или свечи. То есть, экскурсовод появлялся в образе то ли актрисы, то ли учительницы, то ли кузины в старинных костюмах XIX века. Переходя из зала в зал, в театрализованной подаче велся рассказ о музее и его экспонатах.

ЛЮБАЯ ТРУДНОСТЬ ПРОЯВЛЯЕТ КРЕАТИВНОСТЬ

- Какие сегодня у вас проблемы?

- Проблем хватает. Но, на мой взгляд, любая трудность, которая встречается, открывает возможность проявить свою креативность, придумать что-то новое.

Конечно, из-за войны мы потеряли постоянных посетителей, которые раньше приезжали. Но, с другой стороны, это подталкивает нас шевелиться, чтобы привлечь новых посетителей, найти новые формы. Мы вот хотим разослать по всей области приглашения, чтобы детей привезли на автобусах к нам на целый день. Предложим им театрализованную экскурсию, предложим попить чаю. Мы, кстати, многим своим посетителям предлагаем попить чаю из настоящего самовара на дровах. А чай мы собираем сами, так как у нас здесь растут и барбарис, и мята.

В прошлом 2019 году проводили семинар музейных работников, и к нам приезжали специалисты из пяти регионов Украины. Также мы проводили, как я уже упомянала, научную конференцию – «Корфовские чтения». В 2020-ом году эти мероприятия у нас также запланированы.

Семинар научный мы наметили в этом году на конец мая – начало июня, а конференцию «Корфовские чтения» - на октябрь. И еще областное управление культуры стало инициатором проведения в августе у нас в музее областного театрального фестиваля.

Сейчас в Донецкой области очень много людей из других регионов – это военные. И мы с ними постоянно сотрудничаем. Наводим контакты с военной частью, которая стоит, приглашаем их в музей. Они наши постоянные друзья, и часто сюда приезжают. Многие сами едут, услышав о нашем музее. Когда военные заходят к нам, они попадают в домашнюю обстановку и об этом сами говорят нам. Говорят, что у нас пахнет не музеем, а домом, такая здесь хорошая аура...

Елена Колгушева, Донецкая область