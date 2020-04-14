Что известно на сегодня о пожарах в Чернобыльской зоне?

Утешительная новость – содержание цезия-137 не превышает допустимых санитарных норм. Неутешительная – дышать продуктами горения все равно плохо

Решила на несколько минут включить диванного эксперта и поведать свое частное мнение о пожарах в Чернобыльской зоне, чтобы кого-то успокоить, а кого-то напрячь.

Что известно по состоянию на сегодня?

1. Ночью прошел неплохой ливень. Помогло ли это делу, сложно утверждать. Но надеемся, что да.

2. Зона отчуждения подверглась серии поджогов. Как только удавалось локализировать одни очаги возгораний, тут же появлялись другие. Кто это делал: нелегалы, представители дружественных республик и федераций, дурные селяне или божья искра, – теории заговора пока строить не будем.

3. Бетон не горит. Что это означает для нас с вами? При прочих равных, для станции и хранилища радиоактивных отходов угроза значительно меньше, чем для травяного настила леса.

4. Рыжий лес горел. Увы.

5. Фоновые уровни радиации на прилегающих территориях и в Киеве не повысились и не повысятся.

Опасность гамма и бета облучения представляется для пожарных, которые находятся в эпицентрах возгорания, но не для нас с вами. Что именно там происходит, утверждать не буду, поскольку сделать какие-либо замеры я не могу.

Пожарные во время ротации проходят необходимые обследования и на данный момент превышения количества цезия в организме у них не выявили.

При горении "грязного" леса образовываются продукты горения и цезиесодержащие аерозоли. И все это уносит на жилые территории, да. Хорошая новость в том, что содержание цезия-137 в таких "облачках" далеко не превышает допустимых санитарных норм. Плохая – дышать продуктами горения все равно плохо.

6. Да, ущерб для животного мира и природы огромен. Оценивать его будут экологи – когда весь этот ад получится потушить.

Если почитав это, вы захотели чем-то помочь, вы можете это сделать. Пишите в личку на ФБ, расскажу вам, как.

Если вы бы хотели помочь, но не можете, сделайте самое главное: не перепощивайте очевидно провокационные фейки, которые распространяют некоторые граждане и СМИ, сознательно или неосознанно участвующие в информационной войне против Украины. Помним главное правило: если что-то вызывает слишком много эмоций, это требует проверки.

Самоизолируемся и верим в лучшее!

Руслана Чечуліна

FB