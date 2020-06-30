Центр Одессы превращается в руины. Как спасти архитектуру?

Сохранить уникальную архитектуру Одессы — это тест на любовь к родному городу

Центр Одессы – это историческое и архитектурное наследие. Именно отсюда началось развитие города. Сегодня он исчезает на наших глазах. На обветшалых зданиях появляются все новые трещины, дряхлые крыши сыпятся, балконы обваливаются, а порою дома разрушаются в один миг, попадая в кольцо безликих высоток.

Как результат, богатое культурное наследие стремительно беднеет. А с ним теряется и туристический потенциал, являющийся важной составляющей экономики и жизни города. Не говоря уже о том, что падение камней, лепнины и штукатурки на головы прохожих несет прямую угрозу жизни людей.

За последние два с половиной месяца в городе случилось шесть обвалов домов. Только чудом волна обрушений не привела к трагедии.

Обвал дома-памятника архитектуры 1890 года постройки на улице Торговой.



Обвал дома-памятника архитектуры 1893 года на улице Канатной.



Обрушение постройки 1912 года на улице Ясной.



Обрушение части дома 1920 года постройки на улице Среднефонтанской.

Что дальше? Страшно представить.

С каждым днем проблема становится все масштабнее. Поэтому активисты, журналисты, историки и просто небезразличные граждане города «кричат» о ней не первый год. Но чиновники, такое ощущение, не могут или не хотят увидеть стратегическую важность сохранения архитектуры. В их глазах историческое наследие является нерентабельным и невыгодным. Намного проще дождаться разрушения (естественного или ускоренного искусственно) и отдать кому-то территорию под застройку. Схемы не новые и вполне очевидные.

В результате, так называемый, исторический ареал, который может претендовать на внесение в список наследия ЮНЕСКО, становится все меньше. И будет ли, что передать будущим поколениям — однообразные высотки и уродливые строения?

Но, ведь приняли же Программу сохранения исторического центра города на 2019-2021 годы, — скажет кто-то в ответ. Да! Приняли! С общим плановым бюджетом 1,2 млрд грн. На деле же, из городского бюджета в 2019 году выделили лишь половину от намеченного. Соответственно, темпы и масштабы реставрации существенно меньше того, что необходимо.

К слову, даже ту часть денег, которую выделили на реставрацию, вполне возможно, частично «разделили». Полиция в начале года расследовала факт присвоения бюджетных средств в особо крупных размерах во время ремонтно-реставрационных работ в исторической части города.

Но, ведь Одесса не единственный город на Земле, где есть большое архитектурное наследие. Как сохраняют исторические здания в цивилизованных странах? Там это привычное дело. В Германии, например, успешно применяется модель с налоговыми кредитами, когда жильцы получают от государства скидки по уплате налога на недвижимость после реставрации дома. А в Италии практикуется модель паевого финансирования, когда реставрацию оплачивает частично государство, частично — жильцы.

Сегодня в Украине, увы, нет эффективных законодательных механизмов для стимулирования реставрации зданий. Но, кто не хочет — ищет отговорки, кто хочет — ищет возможности. В том же Львове отношение к старинным зданиям в центре совершенно другое. Там привлекают средства фондов и специальных программ для восстановления зданий. Все реально, если прикладывать усилия.

Сохранить уникальную архитектуру Одессы — это тест на любовь к родному городу.

Бездеятельность в этом вопросе — путь к дальнейшему инерционному уничтожению исторического центра Одессы. Если ничего не предпринять, старинные здания, которые проектировали всемирно известные архитекторы, останутся только на архивных фотографиях. До точки невозврата остается всего несколько шагов.

Сегодня необходимо обеспечить полноценное финансирование Программы сохранения исторического центра. Создать карту, где будут обозначены все памятники архитектуры с данными об их реальном состоянии. Разработать или воспользоваться уже существующими моделями восстановления исторических зданий. И, конечно, проследить за тем, чтобы средства использовались по назначению и в полном объеме. Неужели это так сложно?

Денис Неймиллер, основатель НГО «Одесситы вместе»