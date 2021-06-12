Степные “бабы” и джакузи, которому 3000 лет

В Запорожской области есть музей степной пластики, в котором собрана уникальная коллекция

Тысячи лет назад наши предки ставили на курганы "сторожей" – каменных воинов, которых называют "бабами". В Запорожской области, в городе Днепрорудное есть музей степной пластики, в котором собрана уникальная коллекция таких "баб". Среди экспонатов – бюст амазонки, торкская "капризная" баба, которая "лечит" болезни.

ОТ САМОВАРОВ ДО КОРЫТ

Часть музея расположена под открытым небом и является своего рода украшением городской улицы, часть экспонатов – в выставочном зале. Директор замахнулся на звание самого большого музея степной каменной пластики не только в Украине, но и в Европе. Экспонаты собирались в течение 7 лет на юге Украины, на территории пяти областей: Днепропетровской, Запорожской, Луганской, Донецкой, Херсонской.

В 2019 году представители Книги рекордов Украины приезжали в Днепрорудное и уже зафиксировали два национальных рекорда в музее: первый – самая большая коллекция каменных корыт XII-XVIII веков, собранных в одной локации – 117 штук. Второй рекорд – самая высокая и самая тяжелая пирамида из старинных жерновов. Скульптуру из 19 старинных жерновов расположили в центре Днепрорудного – на улице Героев Труда. Весит она свыше семи тонн.

"Это самая большая коллекция в Украине и Европе каменной степной пластики. Экспонаты собраны из пяти областей. Мы находимся в уникальном месте – тут была и есть самая большая концентрация курганов в Украине. Тут стояли царские скифы", – рассказывает директор музея Игорь Тронь.

Музей каменной степной пластики – частный. Все экспонаты Игорь собирает со своими друзьями по селам.

Говорит, раньше увлекался самоварами, но так было до встречи с третьим президентом Украины Виктором Ющенко.

Игорь Тронь

"Если бы не события 2014 года, то и сейчас бы их собирал. У меня их 80 штук, но я остановился. Встретился с Виктором Ющенко, его тогда заинтересовала одна из скульптур, которая у меня была и которую он хотел выставить в "Мыстецьком арсенале", и я показал фотографии самовара. На что Виктор Андреевич сказал, что раздавил бы их катком. Мол, история не наша, что я трачу время и ресурс на сохранение чужой истории", – вспоминает Игорь Тронь.

Он говорит, что первый экспонат в его музее появился в 2014 году.

К слову о рекордах, количество корыт за два года существенно выросло и уже их 157.

"К нам приезжали эксперты Книги рекордов Украины, шесть рекордов они подтвердили, но так как за каждый рекорд нужно заплатить, мы решили сделать новый рекорд: "Самая большая коллекция каменной пластики", – отметил Тронь.

Этот рекорд пока только в планах.

"ДЖАКУЗИ", КОТОРОМУ ТЫСЯЧИ ЛЕТ

В ходе экскурсии директор музея показывает корыта, которым не сотни, а тысячи лет. Одни сделаны из песчаника, другие – гранита. Они разные по форме, размеру и имели разное предназначение. К примеру, одни использовали для кормления скота, другие – для хранения воды, а были и корыта для приёма водных процедур.

"Вот корыто с высокими и толстыми стенками. Это купель. Толстая стенка что давала? Корыто такое ставили недалеко от костра, камень нагревался и вода в нем, соответственно, тоже. Джакузи, которому 2000-3000 лет", – рассказывает Игорь Тронь.

Если же корыта не было, а скот кормить нужно или для других нужд оно было просто необходимо, то в ход шла "баба"... та самая степная каменная скульптура.

"ХОДИТЬ ПО БАБАМ"

Было принято ставить на курганах каменные скульптуры – "бабы". По словам историка, заведующего информационно-издательским отделом Национального заповедника "Хортица" Вячеслава Зайцева, с тюркского — "баобаб" переводится, как “дед, старший воин”. Его ставили на курганах и главная функция заключалась в том, чтобы охранять тех, кто лежит под курганом.

"Баба" – это как крест на могиле. "Баба" бережёт покой того, кто похоронен под курганом. Она всегда смотрит на восток. Есть шуточное высказывание: если ночью видно звезды, а казак заблудился, то он всегда знает, что баба смотрит на восток. Вот вам и "ходить по бабам", – рассказывает Зайцев.

Половцы, скифы, торки …. – у каждого народа были свои божества.

В музее в Днепрорудном можно увидеть сарматскую скульптуру. По словам директора музея, это самый уникальный бюст, а принадлежит он амазонке.

Ещё одним не менее ценным экспонатом является "баба", которую в свое время нашли в Ореховском районе о дном из сел.

"Одну часть – нижнюю – мой друг купил в одной части села. В противоположной части нашлась верхняя часть скульптуры, она была зарыта в земле. Сама скульптура состояла из трех частей, когда-то стояла на одном кургане, потом уже по частям скульптура попала в одно село, в одном районе, но в разные семьи и каждая использовала их по-своему – это были ступы (в момент разговора Игорь Тронь показывает "спину" статуи, где чётко просматривается форма ступы – авт.) и только в нашем музее эти части соединились в одно целое", – показывает на половецкую ''бабу" директор.

Впрочем, самой загадочной является торкская скульптура. Она стоит во дворе музея. С ней связана целая история.

"КАПРИЗНАЯ БАБА"

Игорь Тронь уверен, что "пуп" бабы способен избавить женщин от бесплодия, отверстие, что чуть ниже "пупа" – уже мужчин "наделяет" соответствующей силой. Достаточно только подержаться за эти места скульптуры – и "хворь" отступает. Для пущего эффекта, Тронь рассказывает историю о знакомой женщине, у которой много лет не было детей, но стоило только наведаться к "бабе", как в семье произошло долгожданное пополнение.

Но это только лишь начало истории.

Скульптуру решили установить в специальную каменную подставку. Игорь Тронь уверен, что именно в них "баб" ставили на курганах. Правда, эту версию историки не подтверждают.

"Скульптуру подняли краном и начали опускать. Диаметр основания в подставке сантиметров на 20 больше основания самой бабы, то есть она должна была легко войти и стать так, как мы запланировали. Но она постоянно выворачивалась, словно капризничала. Она не хотела смотреть в ту сторону, в которую мы пытались ее поставить, она постоянно возвращалась в другую. Рабочие пытались ее удержать, чтобы закрепить, но она "вырывалась" и разворачивалась", – говорит Тронь.

Тогда он взял компас и решил проверить, куда же так «хочет» смотреть торкская статуя. Оказалось, что все это время она "разворачивалась" лицом на восток.

“Также тут есть и магнитная аномалия. На расстоянии 5 метров 7 сантиметров – стрелки компаса показывают на северный полюс, а вот на расстоянии каждого шага стрелка компаса отклонялась. У нас уже с десяток южных и северных полюсов. Только у нас в музее можно стоять одной ногой на южном, а другой – на северном полюсах”, – добавляет собеседник.

Директор музея предлагает всем желающим приехать и лично проверить, есть ли сверхспособности у днепрорудненской скульптуры.

В Украине таких скульптур есть еще две, они находятся в музее в Одессе. Игорь Тронь хочет попасть туда и проверить, есть ли у одесских “баб” такая же магнитная сила.

Ольга Звонарева, Запорожье–Днепрорудное

Фото Дмитрия Смольенко