Это еще не реванш

Волны успокоятся значительно позже – когда-нибудь, в будущем...

Проспект Жукова, 11% Медведчука, профессорство Портнова... Реванш – это когда проспект Сталина, 51% у Медведчука и Портнов – генпрокурор...

А такого не будет.

А то, что есть – всего лишь отлив. После слишком мощной приливной волны. Она исчерпала свою энергию – и откатилась назад.

Нужно ли было так стремительно идти вперед? С люстрацией, декоммунизацией, украинизацией? Не лучше ли было бы погодить?

Нужно было! Чем дальше уйдет прилив, тем короче будет откат. Туда, где были раньше, не даст вернуться сила трения.

Сила трения времени. Сила трения памяти. Сила трения совести.

А потом снова будет прилив. И все повторится.

А когда-нибудь, в будущем – волны успокоятся. Где-то посредине: между нашей самой пылкой мечтой и нашими самыми глубинными страхами. Где-то посредине.

И для мечтателей это будет разочарование. А для пессимистов – надежда.

И это будет наша жизнь.

Евгений Якунов

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