Хорошая работа: Украина выдаст Израилю Сильвера

Несколько раз писала о засилье рекламы торговли наркотой, которой «украшены» все стены зданий, лавочки, а в последнее время даже асфальт.

Но даже предположить не могла, что создатель этой мировой схемы — чувачок с умными еврейскими мозгами и двойным гражданством, с марта этого года находится в киевском СИЗО! Наручники на злого гения наркотрафика Амоса Дов Сильвера надели прямо в номере киевской гостиницы. И в ближайшее время экстрадируют в Израиль.

Все вы наверное видели надписи на стенах: «Шиш, фен, соль», а далее следует интернет адрес, где можно заказать любое одурманивающее вещество. Его привезет курьер на оговоренную точку после того, как клиент перечислит деньги на отправленный ему по електронке адрес.

Бороться с таким способом распространения наркоты было очень сложно; это как радиация Чернобыля, она не видна, но свое смертельное дело делает.

О том, что главу израильской криминальной сети наркотрафика "Телеграсс" Амос Дов Сильвер задержали в Киеве, первой сообщила пресс-служба чрезвычайного и полномочного посла Израиля в Украине Джоэла Лиона, поблагодарив украинских партнеров за оказанную помощь и добросовестно выполненную работу. “Это еще одна демонстрация высокого уровня наших двусторонних отношений между Израилем и Украиной", - отмечается в сообщении.

Сеть накрывали масштабно. Одновременно, по словам Лиона, в Израиле были задержаны 42 человека - участника группировки.

Операцию проводила полиция Израиля совместно с СБУ.

Тогда же в СБУ подтвердили задержание руководителя группировки и уточнили, что "12 марта на основании ходатайства о международной помощи украинские правоохранители задержали главу наркокартеля в Киеве, куда он прибыл для налаживания «бизнес-связей» с представителями местных криминальных кругов. Сейчас иностранца передали работникам Национальной полиции для организации его экстрадиции", - говорится в сообщении.

Группировка "Телеграсс" использовала для приема "заказов", а также координации действий производителей и поставщиков популярный мессенджер Telegram. На площадках "Телеграсса" продавались гашиш, марихуана, кокаин, "экстази" и MDMA. Предполагаемый объем сделок составляет сотни миллионов.

"Зарплата" участникам группировки выплачивалась наличными, криптовалютой или наркотиками. Члены организованной группы действовали под вымышленными именами и псевдонимами.

Telegrass только в Израиле насчитывает более 100 000 членов, и эта сеть активно проникала во все страны мира. Ее создатель чувствовал себя очень даже уверенно и строил большие планы. Незадолго до ареста Сильвер дал интервью Ynet, в котором заверил, что ему ничего не угрожает, а полиция не в состоянии ничего сделать с системой "Телеграсс".

Но в Украине случился облом.

Интересно, что будучи уже арестованным в Киеве, Сильвер попытался обжаловать в Шевченковском суде свою экстрадицию. Но суд отказал в удовлетворении жалобы его адвоката.

Кстати, в украинском СИЗО господину Сильверу очень не понравилось. В записке, переданной адвокату, он жаловался, что над ним издеваются, дают только чай и хлеб. Но судя по попытке избежать экстрадиции, чай с хлебом для него лучше сытой тюрьмы в Израиле.

Радуясь блестящей работе СБУ и принципиальности суда, хочу пожелать, чтобы силовики положили конец и украинской системе продажи наркотиков через мессенджер Telegram. Оказываетя, это вполне реально. Было бы желание!

Ольга Коростелева, Fb