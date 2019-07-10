Нужны ли армии парады? А независимый, гражданский парад?

Тем, кто тоскует по параду, могут провести в День Независимости свой парад – независимый, гражданский

Нужны ли парады армии? Теоретики войны отвечают на этот вопрос по-разному. Одни – что парады это прихоть генералов, чтобы покрасоваться перед народом во всем блеске своих мундиров. Другие – что это военная традиция, в основе которой лежит желание каждого воина – совместить смерть с красотой. Отсюда – знамена, аксельбанты, военные оркестры...

В любом случае, решает верховный главнокомандующий, которому лучше знать чаяния своих солдат.

Можно сэкономить на парадах, уменьшив траты из и так скудного военного бюджета. Вот только лучше бы деньги не раздавать на премии воинам, как предложил Зеленский, а потратить на дополнительные военные учения. Для укрепления обороноспособности они полезнее парадов.

Я на парады на Крещатике 24 августа ходил ежегодно все эти пять лет. В 2014-м это была боль. Смотрел на пареньков в камуфляже, которым завтра будет отдан приказ идти в неравный бой с оккупантами – и слезы сами текли по щекам. В 2015-16 уже было ощущение, что армия наша – есть. В 2017-18 – напрягал излишний официоз...

Тогда искренне писал, что в первых шеренгах военного парада должны идти инвалиды войны, на протезах, а тех, кто не может идти сам, должны везти в колясках. И высокое руководство с трибун должно отдавать им честь. Должны идти солдатские вдовы, и дети, оставшиеся без отцов, должны идти выжившие и вышедшие из-под Иловайска. Потому что у каждой страны есть свой Дюнкерк – поражение, которое сплотило нацию.

Но все это могло снизить градус патетики, испортить праздник – так, наверное, думали организаторы официального парада...

И так появилась Хода нескорених, шедшая своим маршем по Крещатику через полчаса после официального парада. Там были и добровольцы, и волонтеры, и вдовы и родные военнопленных, и инвалиды без обеих ног, шедшие всю эту дистанцию на протезах. Там были и радикалы, пребывавшие в оппозиции к власти, и пацифисты, капелланы и феминистки, ратующие за равные права женщин в армии... Им аплодировали не меньше, чем парадным подразделениям.

Тем, кто тоскует по параду, мой совет – давайте проведем в День Независимости свой парад – независимый, гражданский, где найдется место каждому с его победами и поражениями, новыми мундирами и новыми протезами, со слезами, памятью и тоской о погибших и безвозвратно потерянном в прошлом мире...

Давайте, вернем Ходу нескорених.

Пусть по Крещатику пройдут беженцы или "временно перемещенные лица", как их теперь называют, – шеренга из Крыма, шеренга из Луганска и Донецка. Пусть придут и пройдут вместе с нами освобожденные из вражеского плена и родные тех, кто ждет освобождения. Пусть пройдут все-все ветераны этой войны, как бы их ни было много.

Неужели необходим какой-то указ, чтобы провести парад на Крещатике 24 августа?

Какое-то особое разрешение?

Евгений Якунов

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