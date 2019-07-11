Патриции и варвары, былое и нынешнее. Будем вместе строить Рим нового времени?

Стенания патрициев народ уже не слышит, он прислушивается к шагам варваров

Когда-то я услышал эти слова и в свой адрес: "С вашими воспоминаниями о прежних, золотых временах вы похожи на отставленных патрициев в захваченном варварами Риме".

(Это было в начале 2000-х, когда в рейдерски отжатой Медведчуком и Суркисом газете мы, те, кто стоял у ее колыбели, предавались воспоминаниям о том, как нас все когда-то уважали...)

Это были обидные слова, но справедливые. Потому, что надо всегда чувствовать, когда уходит прежняя эпоха и приходит новая – эпоха варваров, которым ничего не стоит потоптаться по былому величию Рима.

Вожди уходящей власти, призванной когда-то Майданом, ведут себя сегодня так же, как отставленные римские патриции.

Скрупулезно перечисляют свои заслуги перед народом Рима. С ужасом глядят, как бесценные святыни их храмов циничные пришельцы переплавляют в банальные слитки золота. Как сохраненный в памяти их, патрициев, богатейший опыт управления римской цивилизацией оказался варварам на фиг не нужным – и умрет вместе с последними аристократами Вечного Города...

В их призывах к народу сквозит высокая скорбь и обида на неблагодарный, дебильный народ, который не понял и не оценил. В их речах саднит предчувствие близкого Конца Света под названием Реванш. И они пытаются убедить всех, что его не допустят...

Но их стоны народ уже не слышит, он прислушивается к шагам варваров.

А что варвары? Молодые и жестокие, они в свое время были злом лишь для загнивающей Римской империи.

А с точки зрения Истории – их приход был добром. Потому что именно они, тогда еще варвары, на руинах Рима построили современную Европу. Долго, правда, строили, пришлось пройти и через Темные времена, но ведь построили...

Рим погиб не из-за варваров. Он загнивал 500 лет, и был разъеден изнутри коррупцией и тщеславием – когда преторианцы ставили на императорский престол любого, кто даст больше денег, а национальный продукт создавали и бессловесные рабы.

Рим пал от праздности, сытости и лени, от привычки жить на всем готовом...

В одном из своих романов Умберто Эко пишет, как один из варварских вождей (условный Атилла) взял Рим в осаду и выставил его гражданам ультиматум. А те в ответ огласили ему свои условия: они готовы сдать Рим, если варвары не тронут их главные устои – привилегии патрициям, гладиаторские бои и бесплатный хлеб плебеям.

И условный Атилла был в шоке...

Современные патриции Майдана должны бы давно понять, что не они со своим величием нужны плебсу, – а бесплатный хлеб и зрелища. И если новоприбывшие гунны, готы, франки или кто там еще – пообещают их, то не такие уж они и звери. И какая, право, разница, – на каком языке говорят и в какие тоги рядятся новые патриции...

Двадцатипятипроцентникам пора перестать лить слезы об ушедшей золотой эпохе, искать предателей и давать отеческие советы молодым и агрессивным завоевателям. Советы побежденных обычно ничего не стоят.

Нам всем – и бывшим, и нынешним – надо видеть в том, что происходит, неумолимую и неотвратимую поступь истории.

Когда прошлое доживает свои последние дни и никогда больше не вернется, а будущее (как и всякое будущее, по словам Ницше) – неопределенно и малообещающе.

Но пора уже (и чем раньше, тем лучше) снимать с облысевших голов лавровые венки и – или уходить в средневековую неизвестность, или браться за плуг или мастерок – и пытаться строить всем вместе Рим нового времени.

Каков будет этот новый город – известно одному Богу.

Одно неоспоримо – он останется Вечным Городом.

Евгений Якунов

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