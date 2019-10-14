Две новости для Офиса Президента

Две новости для Офиса Президента

Лана Самохвалова Лана Самохвалова
Укринформ
Хорошая. И плохая. Начну с плохой для вас.

Протестный потенциал общества огромен. Что вам там ни показал бы телевизор, - имеем десятки тысяч мотивированных и зрелых людей. Этого никто не предвидел, даже самые светилы социологии. Думаю, что они сами в шоке.

Не обманывайтесь, что платит Порошенко. При всём уважении, он экономный человек. Разве что там мелочи какие-то. Да и не знаю, какой должна была бы быть сумма для десятков тысяч. К тому же, я спрашивала: там были и избиратели новой власти.

Но есть хорошая новость. Важная. Я была практически весь день. Нет стойких требований свержения конституционного строя и переизбрания нового президента. Главные (первые) колонны не скандировали ничего оскорбительного для президента.

А это значит, что ещё не поздно сделать это общество своими союзниками. Как? Введите членов Стратегической Рады акции в свой Стратегический кабинет. Поверьте, что лучшие из них: Брюховецкий, Зисельс, Гончар, Квит не работают ни на какого бывшего или нынешнего президента. Они работают Брюховецким, Зисельсом, Гончаром у государства Украина.

Пусть лучшие из представителей Майдана будут принимать решения вместе с Офисом и МИДом. По-другому, мы не услышим друг друга и... лично меня пугают последствия. По-прежнему, не уверена, что Украина переживёт следующий Майдан.

Лана Самохвалова
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* Мнение автора публикации может не совпадать с позицией агентства

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