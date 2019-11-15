Люблю гулять на сайте Президента в разделе “Петиции”

Предлагая к реализации свои сокровенные желания, наш народ умеет повеселить и озадачить одновременно.

Вот, например, Владислав Дюба просит “разрешить в Украине иметь больше одной жены” (№22/078310-еп). За три дня его точку зрения поддержали 18 единомышленников.

А пока пан Владислав думает о позитиве, который несут мужу несколько жен, Максим Инатенко страхуется от последствий любовных историй и требует “обов'язковий тест ДНК для визначення споріденості батька та дитини,щоб уникнути фальсифікації при виплаті аліментів”.

Среди тех, кто зарегистрировал петиции, привлекли внимание люди, желающие подправить уголовный кодекс.

Роман Зайцев предлагает декриминилизовать фальшивомонетничество, а “всі фальшиві гроші надруковані в достатньо хорошій якості вважати справжніми”. А Владимир Приходько замолвил словечко за легализацию метилендіоксиметамфетаміна (MDMA), более известного под названием экстази, поскольку, по его мнению, принимать или не принимать — личный выбор каждого!

В противовес “легализаторам” есть на сайте петиций и “запретители”. Ну, я не говорю о таких серьезных вещах, как запрет на продажу земли и т.д. Специально выбирала локальные и необычные запреты.

Виталий Заезжай требует “запретить на территории Украине сайт OLX”, чем-то ему насоливший. А тот же Владислав Дюба замахнулся на все интернет СМИ! “Предлагаю закрыть все ИНТЕРНЕТ-СМИ. именно ИНТЕРНЕТ-СМИ, так как они в большинстве случаев предоставляют искаженную информацию о происходящем”, - говорится в петиции, поданной от его имени.

Еще один “запретитель” Борис Нагорный выступает против всех акций протеста, поскольку от них хаос, ущерб и убытки. По его мнению, все участников таких действий надо преследовать в уголовном порядке. Читала его петицию и представляла портрет Сталина в его квартире... Или Путина... Им бы предложение Бориса Нагорного точно пришлось бы по душе...

Ну а приз за самую необычную петицию последних трех дней я бы вручила Руслану Мартинчуку, который предлагает дать конкретное определение, кто является человеком. “Права людини-існують, а конкретного визначення, хто є людиною - ні. Прохання прибрати цю можливість для маніпуляцій і на законодавчому рівні затвердити конкретний діапазон хімічних і фізичних показників, які будуть свідчити про те, що перед вами - людина”.

То-то мне иногда кажется, что моя котейка Шакира понимает меня лучше, чем некоторые люди. Может она уже давно — человек? А тот, который ты думаешь, что он человек — ну вы сами понимаете))))

Ольга Коростелева