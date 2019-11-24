5 вопросов о выиграше российской разведки в кадровой битве против украинской автокефалии

Припозднилась с ответом. Комментарий в виде вопросов и ответов. Поехали

1. Что произошло?

Блестящая спецоперация российских спецслужб по устранению с поля политической борьбы патриота и сторонника украинской автокефалии Андрея Юраша. Вольно или невольно, но выглядит так, что провайдером интересов российского правительства стал бывший журналист газеты "Молоко", лидер партии Слуга народа Александр Корниенко. Немало преуспев в строительстве партии, он решил помочь Моспатриархии. Как именно расскажем ниже.

Андрей Юраш

Позавчера прошел финальный этап конкурс на руководителя Государственной службы по вопросам этнополитики и свободы совести (оно должно было заместить департамент религий министерства культура, став своеобразным министерством религий).Точнее, он был провален, ввиду того, что в нем абсолютно четко лидировал Андрей Юраш. В прошлую пятницу, когда стало ясно, что по количеству баллов Андрей выигрывает, состав комиссии изменили. И на последнем этапе во время финального собеседования по нашим данным именно Александр Корниенко поставил нули при оценке Андрея. А если хоть один из членов комиссии ставит нуль, то конкурс обнуляется. И объявляется новый конкурс.

Причины, почему Александр Корниенко так сделал (меня убеждали, что это сделал он) я не знаю. Но невольно вспоминаю фразу авторов Зеркала Недели, что когда свежеизбранные слуги начнуть мерять нули предложенной суммы линейкой, то слова о чести померкнут. Впрочем, деньги всего лишь один из эквивалентов силы. Я думаю, что в данном случае силы российского государства.

Александр Корниенко

2. Почему персона "министра религий" так важна?

Я бы никогда не тратила время и буквы на сохранение в должности какого-либо чиновника. И на всякий случай, мы с Андреем не друзья. Меня бы устроила на этой позиции любая кандидатура, которая склонна не мешать церкви, позитивно настроена к автокефалии и которая не возьмет российских денег. Такие люди есть в Украине. Безусловно. Но я знаю только двух религиоведов, кто точно уже отказался. Один из них Юраш. Он проверен.

В автокефалию вложены не только силы, и чаяния моих современников, за нее сто лет назад умирали и образованнейшие люди эпохи и простые сельские священники, и те, кто умел читать только псалтырь. Без нее невозможно нормальное будущее развитие церкви и страны. Но ее все еще нужно защищать.

Знаете, почему Андрей вынужден был пропускать некоторые научные конференции и семинары даже в самых престижных западных вузах. Его научную жизнь вытесняли другие поездки. Потому что на ОБСЕ на прочих форумах ему приходилось тысячу и один раз объяснять, что вопреки утверждениям россиян мы не варвары, у нас не громят церкви. Знаете почему так озверел Моспатриархат? Он впервые не контролирует процесс. Ведь в своем желании не дать отжать церковную собственность в руки епископа и закрепостить священство УПЦ МП, Андрей был очень последователен.

3. Чем чревата кандидатура Новинского на посту "министра религий"?

Выигрыш кремлевского ставленника потянет не только консервацию церковных законов. Это еще мелочи. Немелочи будут, если новый министр начнет переригистрировать уставы церковных общин по российскому образцу, фактически отдавая всю собственность в руки промосковского епископата. Немелочи будут состоять в том что каждая парафия в случае ТАКОЙ переригистрации устава превратится в Черноморский фот ВМФ России. Неприкасаемый во всех отношениях. И во всех отношениях перспективный.

Идем дальше. Посмотрите, как успешно идет признание новой церкви.

Вопреки всему. Москва платит, чтоб с нами за стол не садились, а с нами молятся, сослужат, принимают.

А я, например, легко представляю как новый министр религий начнет широко креститься и бить поклоны на международных форумах: "Простите, православные, это ничего, что вы оружие в храмах хранили, ничего, что вы Гиркина охраняли, пребывая в сане, простите нас негодников".

Что будут говорить друзья Украинской церкви в разных юрисдикциях, если сам министр свернет защиту против лжи и дезинформации.

4. Что дальше?

Дальше новый конкурс. И на него снова будет подаваться Юраш. Новинский крепок и силен. Но у меня надежда на некоторых слуг.

У меня есть основания полагать, что некоторые из них тоже чувствуют свою причастность к автокефалии.

Да и новый гуманитарный министр давал какие-то обнадеживающие месиджи.

Это проигранная битва, но еще не проигранная война.

В 2008 году глава внешней разведки РФ получил орден за то, что сорвал признание автокефалии. Признание произошло через 10 лет благодаря Богу. Но они в него не верят и хотят отыграться.

Мы выстоим, к тому же среди большинства слуг должны же быть понимающие ситуацию? А если не найдется, то подумаем о том, что делать. Подумаем завтра.

5. Почему пишу по-русски?

Так удобнее сотрудникам западных посольств, которых я консультировала на протяжении предоставления автокефалии. Правительствам дружественных стран важно знать, как начинается наступление на новую церковь. Нам нужны понимающие друзья)

Лана Самохвалова