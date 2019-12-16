Детский буллинг. Кто виноват?

Буллерами чаще всего становятся те, кому не хватает внимания, чуткости и уважения родителей

Общался с одним умным человеком, который является сооснователем частной школы. Оливке в мае 2020 исполнится 6 лет, и мы с женой решаем – когда ей лучше пойти в школу – в 2020 или 2021. И ещё мы ездим и разговариваем с управляющими и директорами разных школ с целью понять, что из себя представляет то или иное учебное заведение.

И понятно, что один из важных вопросов – это буллинг. Впервые, мы на практике узнали, что из себя представляет детский буллинг когда нашей дочке было 4 года. В одном из кружков, куда она была записана, несколько детей периодически издевались над ней, толкая её, смеясь над ней и показывая пальцем. В последний раз это произошло прямо на “выпускном экзамене”, в присутствии преподавателя и родителей. Родители, сидящие тут же в зале и ухом не повели, продолжая вести себя как парнокопытные во время глубокого сна. Преподаватель тоже сделала вид, что ничего не происходит. Мы дождались конца действа и подошли к преподавателю с вопросами. Не буду пересказывать все оправдания в стиле: «У нас буллинга нет», но уверен, что суть наших претензий, как и сам диалог – вылетели из головы этого преподавателя примерно через 30 секунд после его окончания.

Случаи насилия среди учеников украинских школ всегда были частью нашего образовательного процесса. И сейчас, судя по многочисленным примерам, они становятся всё заметнее. Я читал, что на сегодняшний день в Украине жертвами буллинга становятся 8 из 10 детей. На буллинг есть запрос со стороны общества, которое всеми силами старается самоутверждаться за счёт других. Есть абсолютное принятие буллинга людьми, которые привыкли жить в агрессивной среде, хамить друг другу и чуть что переходить на личности.

Буллерами чаще всего становятся те, кому не хватает внимания, чуткости и уважения родителей. У большинства таких детей – ярко выраженный нарциссизм, им всё время хочется самоутверждаться за счет других, доказывая собственное превосходство. Особенно это работает, когда другие, в том числе учителя, не обращают внимание либо, что ещё хуже – молча за этим наблюдают. Хуже – потому что буллеру нужны зрители, чтобы максимально проявить демонстративное поведение.

Буллинг сопровождает маленького человека почти всю его детскую жизнь и со временем переходит в другие формы психологического насилия. Одной из таких форм, например, является газлайтинг, цель которого – заставить человека сомневаться в адекватности своего восприятия окружающей действительности. Что такое газлайтинг я знаю не понаслышке – мой бывший партнеришко занимался газлайтингом практически весь период нашего партнёрства, отравляя жизнь не только мне, но и большинству наших сотрудников. В итоге, выждав удобный момент, он отрейдерил у меня компанию, чтобы единолично управлять бизнесом. Предшествовал этому длинный период газлайтинга.

Вернёмся к детскому буллингу. В ситуациях, когда травят детей, виноваты не дети, а родители и учителя. Ни те, ни другие, в большинстве своем, не хотят и не имеют желания и времени заниматься разбирательствами в поиске доказательств “как всё было на самом деле” и “кто виноват”. И это происходит несмотря на то, что в Украине права детей защищают законы «Об охране детства» и «О предупреждении насилия в семье», а нарушившие закон несут административную, гражданско-правовую или уголовную ответственность.

Илья Кенигштейн

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