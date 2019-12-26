Война в Афганистане – одна из причин развала СССР

Ровно 40 лет назад началась одна из самых глупых и не логичных войн в современной истории

Эта война закончится позором и станет одной из причин развала... СССР. Ровно спустя 12 лет, 25 декабря 1991-го года президент Михаил Горбачев заявит о распаде Союза.

А 40 лет назад советские войска зашли в Афган без выстрелов – просоветский президент Амин, лидер коммунистической партии, приветствовал вступление «советских друзей». Вот только плохой знак случился сразу – при заходе на посадку в Кабул 25 декабря разбился в горах Ил-76 с десантом 350-го парашютно-десантного полка, погибло 38 человек, которые даже не успели ступить на афганскую землю.

Амин не знал, что советские вожди и генералы, с кем он общался и которые уверяли его в своей дружбе, приняли решение его уничтожить как недостаточно благонадежного и заменить на главу другой фракции коммунистов. Советское руководство оторвалось от реальности и не понимало, что Амин был на самом деле единственной крышкой кипящего котла, который с трудом сдерживал Афганистан от открытого взрыва, замешанного на вражде разных племен, разных народностей, наркомафии, на феодальных отношениях, коррупции, всеобщей неграмотности, нищете, исламском фундаментализме, иностранных спецслужбах.

27 декабря советский спецназ пошел на штурм президентского дворца и убил Амина, государство исчезло – и наступила анархия. Новый режим на штыках СССР держаться не мог, и вскоре вся страна стала зоной боевых действий, куда все враги СССР – США, Турция, Китай, Пакистан, Иран, Япония слали деньги и смерть, а миллионам афганцев терять было нечего – и война стала единственным местом работы.

"В Афганистане мы бомбили не повстанческие отряды и караваны, а наши идеалы. Эта война стала для нас началом переоценки наших этических ценностей. Именно в Афганистане изначальная нравственность нации вошла в вопиющее противоречие с антинародными интересами государства. Но неужели за прозрение нам следовало платить ценою 15 тысяч молодых жизней?!" – так написал Артем Боровик, журналист, участник войны в Афганистане, в повести "Спрятанная война".

За девять лет войны в Афганистан было направлено 620 тысяч советских военнослужащих, из них 25% – 160 тысяч, были украинцами. Погибло 15 тысяч человек, 20% жертв составили украинцы – 3 тысячи человек.

11 тысяч человек стали инвалидами, еще 42 тысячи человек получили средние и легкие ранения, травмы и контузии.

115 тысяч переболело инфекционным гепатитом, 31 тысяча – брюшным тифом, болели и потеряли здоровье почти все.

8 советских солдат и офицеров перешли на сторону врага и воевали против СССР.

21 человек попали в плен и возвращаться в СССР отказались, кто-то остался в Афгане, кто-то перебрался в США.

В этой войне сразу выяснилось, что могущество советской армии – это миф. Эта армия, несмотря на подавляющее превосходство во всех компонентах над противником, не умела воевать без большой крови. Армия могла разнести и стереть в порошок горы, но не могла уничтожить мотивированного врага, отряды пехоты, которые в горах жили как дома. СССР оказался не готов к современной локальной войне, воевать надо было не с НАТО, а с дикими феодальными племенами. Война была не нужной, а армия – не профессиональной, тактика – ошибочной. Множество операций завершались ничем, а не прицельные артиллерийские налеты и авиабомбардировки по площадям только увеличивали ненависть и число бойцов сопротивления, желающих отомстить за невинных жертв.

Боровик писал: "Время шло, и мы постепенно стали походить на Балаганова и Паниковского, которые давно поняли, что золота в гирях нет, но все равно продолжали пилить их с еще большим остервенением. Война тянулась девять долгих лет – почти одну седьмую часть всей советской истории. Чему мы, обуреваемые горделивой идеей мессианства, хотели научить афганцев, если сами не научились вести как следует собственное хозяйство? Скорей всего мы экспортировали не революцию, а застой".

Сидя в Кремле, Леонид Брежнев хотел в Афганистане – так же, как сегодня Владимир Путин сейчас в Украине, – всего лишь поменять одного президента на другого, более лояльного, и это привело к ожесточенной войне, международной изоляции, к расходам в десятки миллиардов рублей, а тысячи гробов убили доверие к государству. В политической рулетке – миллионы жизней и судеб оказались для Москвы всего лишь горстью разменной монеты. Неизвестные герои не нужной войны были не нужны своему государству. И государства не стало.

Юрий Бутусов

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