Сырные деньги мошенников: испытано на себе

Вместо сырной смеси, и по немалой цене - заказчик получает... маленький пакетик "манной крупы"

Налейте в кастрюлю 1 литр молока и доведите до кипения. Затем добавьте туда закваску “Домашняя сыроварня” и вылейте полученную смесь на голову мошенникам данной фирмы. Потому что за ваши честные деньги они пришлют вам пакетики с манкой. И будут смеяться над наивными людьми, купившимися на их схему “Страна дураков”.

Прежде чем купить что-то по интернету, я сто раз перепроверяю любое заманчивое предложение — похожу по сайту, почитаю отзывы. А тут то ли возгордилась (вот какая я разумница!!!), то ли и на старуху бывает проруха.

“Проруха” скрывалась на сайте “Домашняя сыроварня”, где предлагались закваски шести сортов твердого сыра. В тексте утверждалось, что в домашних условиях можно сделать шесть видов - пармезан, чеддер, пошехонский, адыгейский, дорблю и гауда. Из каждого литра молока получается 700-800 г натурального продукта. Твердый сыр готов уже спустя сутки. Продукт сертифицирован в Украине и Европе.

На сайте приводились эксперные оценки сыроваров, восторженные отзывы покупателей, в качестве “вишенки на торте” был очерк с фотографиями многодетной матери из Днепра, которая бедствовала, а потом купила закваски и сейчас имеет целое мини-производство, зарабатывая более 75 тысяч грн в месяц.

Если бы мой разум не был затуманен страстным желанием освоить искусство сыроварения, я бы обратила внимание, что на сайте слишком много восторгов, нет критики, а главное, нет возможности оставить свой отзыв или задать вопрос. Нет так же адреса производителей, только окошко для заявки и два телефона.

Я уже несколько лет покупаю закваски для йогурта и с удовольствием пью приготовленный дома йогурт. Решилась поэкспериментировать с сырами. Оставила заказ на два вида — пармезан и гауду. Перезвонившая барышня была любезна и пыталась уговорить меня на комплект из шести наименований (каждый по 100 грн). “А еще два мы вам подарим просто так”, - щебетала она. Я пообещала воспользоваться такими перспективами в следующий раз.

Заказ на Новую почту пришел через пару дней. Две коробочки с надписью “Экспресс-комплекс для изготовления домашнего сыра за 24 часа” с отправкой затянули на 275 грн.

Уже дома вновь обратила внимание на отсутствие адреса на коробочках. Вызвали подозрение и два пакета с абсолютно одинаковым сыпучим порошком... Где же здесь пармезан, а где дорблю?

Инструкция в картинках пошагово показывала: доведите молоко до кипения, высыпте содержимое капсулы и тщательно перемешайте ... охладите... слейте лишнюю жидкость... образовашееся сырное зерно оберните тканью, положите на 24 часа в холодильник... наслаждайтесь...

Все сделала по инструкции, только с наслаждением не вышло. Поскольку в сухом остатке получилась манная каша... Я против каши ничего не имею, но не за такие же деньги!

Попыталась дозвониться до отправителя, приславшего мне фуфло. Но номер Юнку Владимира Ивановича из Одессы (066 440 98 15) не отвечал. По номеру 044 337 81 79, указанному на сайте ДОМАШНЯЯ СЫРОВАРНЯ, женский голос, услышав претензии, моментально потерял журчание и хамовито отрезал, что никакого заказа я им не оставляла и ничего они мне не отправляли. В их коробочках не один пакет, а пять ампул плюс закваска, сам продукт - итальянский, и конечно же, настоящий! И вообще это телефон интернет-магазина.

Липовым оказался и адрес сайта. Точней, по адресу г. Киев, пр-т Соборности, д. 2/1, располагается торговый центр “Дарница”, и ни о какой Домашней сыроварне здесь не слышали.

Уже после этого на сайте “Отзовик” я нашла более 20-ти постов, где люди со всей Украины описывали эту мошенническую схему: заказали — прислали манку — отморозились и послали подальше.

Думаю, во всей этой мошеннической схеме есть только одна правдивая информация — про 75 тыс. грн. Только зарабатывает их не домохозяйка, и не варкой сыров, а деловары, выманивая деньги обманным путем из простого и неискушенного человека. А потому очень прошу правоохранительные органы считать мою публикацию официальным заявлением и найти этих “умельцев”.

Пакетик с “продуктом” я приберегла для экспертизы.

Ольга Коростелева

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