Надо что-то делать с нашим имиджем и комплексами

Надо что-то делать с нашим имиджем и комплексами

Борислав Береза Борислав Береза
Укринформ
Правда ли, что украинцы не хотят создавать сами, а хотят лишь пользоваться уже готовым – созданным кем-то?

Минут десять объяснял своему старому другу из Канады, который уехал отсюда в 2005-ом, почему я не хочу и не буду уезжать из Украины. Объяснил, вроде, все. В итоге он согласился с единственным моим аргументом. 

- Вот то, что ты любишь Украину, я тебе верю. Потому что это объяснимо. На уровне чувств и эмоций. Тут нет логики. Только эмоции. А ты человек эмоциональный. В это поверю. Потому что логических причин не уезжать нет, а опыт подсказывает, что шанс на построение успешного государства – крайне мал.

- О! Мал, но он есть. А значит им надо воспользоваться.

- Я же говорю, что ты эмоционален. Это опять эмоция. Надежда. А включи логику. Не хотят украинцы создавать. Хотят пользоваться.

- Просто никто не смог показать – как надо. У одних не было возможности, у других – плана, у третьих – команды, у четвёртых – желания. И так все время. А нужно все это – для получения позитивного примера. Этим и занимаемся.

А еще могу сказать, что надо что-то делать с нашим имиджем и комплексами. Первый улучшать, а от вторых избавляться. Потому что иначе оправдаем скепсис моего друга. И не только его. А нам необходим другой результат.

Борислав Береза
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