Еще пару дней и начнутся баталии по 8 Марта

Традиционно думала, что составлю рейтинг: тройку женщин, явивших пример гражданской силы и сумевших повлиять в чем-то на общественную ситуацию. Но в этом году рейтингов вышло два - они короткие, всего по три позиции в каждом

Итак, первая тройка..

1. Лана Зеркаль. (Как бы все понятно).

2. Евгения Закревская (она оказала колоссальное сопротивление попыткам ревизии Портнова-Лукаша и заодно дала неослабую встряску нашей памяти.

3. Таня Черновол. (Мое отношение к ней очевидно (она стала явлением при том, что ей никто ничем никогда не помог) и можно было б не упоминать. Но одновременно несколько моих коллег, просматривая видео ее перелазки в ДБР заметили: одни расследователи в УЗ и Укроборонпроме, а Таня по-прежнему ищет правду и рискует.

И ещё одна тройка.

Важная. Ведь жизнь проходит не только в правительственных кварталах, будь-то власть или оппозиция.

В стране эпидемия рака. Короновирус это ужасно, но от него умирают быстро. А 65 тысяч жителей Украины ежегодно уходят медленно, целый город мужчин и женщин, стариков и детей, богатых и бедных умирает. Но уход богатых не сопровождается финансовыми потрясениями или обнищаниями семей. Бедные, особенно в областях, не имеют даже части средств на лечение, не имеют квалифицированной помощи в период между курсами химиотерапий, не имеют возможности умереть достойно. Поэтому моя тройка выглядит так.

1. Организаторы Фейсбук-аккаунта «Афина. Женщины против рака». Это закрытое сообщество женщин в диагнозе, где они обмениваются советами, лучами надежды, информацией. Это невероятно тёплая и важная группа, помогающая тысячам украинок пережить болезнь.

2. Леся Литвинова и фонд «Свои», занимающийся паллиативной помощью онкологическим больным. Лесю надо было бы отксерить для каждого региона Украины. Огромное количество нюансов возникает у родных больного в стране с таким важным и неразвитым направлением. Леся умеет предоставить важную домашнюю инфраструктуру для больного, а умеет сказать очень важные слова, которые именно надо услышать.

3. Алла Мазур, сказавшая о своём диагнозе и призвавшая женщин проходить обследование. Ее поведение - чистой воды желание помочь людям, ведь она имела возможность скрыть болезнь.

Вот, пожалуй, и все. Всем плодотворного Поста, который украшает надежда и весеннее солнце.

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