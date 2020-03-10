Признание Православной церкви Украины в мире: Кипр наш?

Вопреки всем усилиям официальной Москвы, признание Православной церкви Украины поместным церквями мира продолжается

В воскресенье во время патриаршей службы в Константинополе Вселенский патриарх Варфоломей и прибывший на Фанар предстоятель Кипрской церкви архиепископ Хризостом, провозглашая имена предстоятелей поместных церквей диптиха, помянули имя митрополита Киевского и всея Украины Епифания.

Давайте представим Кипр, государство с многочисленной российской диаспорой, Кипр – до недавнего времени оффшорный форпост в том числе российского бизнеса, Кипр, тотально облюбованный российским туристом, в котором кажется все работает на него, Кипр, где российские спецслужбы не только проводят свои официальные конференции, но и, не отходя от кассы, засылают лжемитрополитов для россиян, чтобы попытаться «отжать» приходы Кипрской церкви. Представили? И церковь этого самого острова, древняя и гордая, устами своего предстоятеля сказала, что не видит проблем в признании ПЦУ, и в самых искренних умных и глубоких выражениях поддержала патриарха Варфоломея в его праве предоставлять автокефалии.

Поминовение киевского митрополита Кипрским архиепископом проложило череду признаний Православной церкви Украины. (До сих пор в число официально признавших поместную Православную церковь Украины, кроме Вселенского патриархата входили Элладская и Александрийская церкви). Это если не упоминать епископов других поместных церквей, которые сослужили с епископами поместной ПЦУ, не дожидаясь решения своих синодов, и таким образом признавая их высшим, молитвенным образом.

Ну, для полноты финала хотелось бы дождаться письма Синода Кипрской церкви (выглядит так, что признание будет идти по образцу Элладской церкви), которым будет подтвержден факт признания и отсутствие преград евхаристического общения. Но даже те мессиджи, которые прозвучали из уст главы кипрской церкви, не оставляют сомнения в твердости решения киприотов. Кто-то называет это гибридным признанием, кто-то турборежимом, но мы охарактеризуем это так: признание идет по-гречески, медленно, осторожно и… основательно, в конечном итоге, не оставляя никаких маневров для двояких трактовок.

Напомним, что год назад после получения Украинской церковью Томоса синод Кипрской церкви первым начал рассматривать вопрос украинской автокефалии. Тогда синод покритиковал россиян, поддержал стремление украинцев, но вопрос признания «подвесил», не сказав ни да, ни нет, – предпочли посмотреть, что будет происходить.

За этот год утекло много воды… ПЦУ выдержала экзамен на зрелость, готовность развиваться и пользоваться экспертизой и опытом матери церкви, делегации украинского священства в Элладу были успешными, приходилось слышать, что греческие клирики были немало удивлены, как в изоляции смогла вырасти такая интересная церковь.

А россияне, в свою очередь, продолжали играть свою неловкую роль то ли слона в посудной лавке, то ли купца. Беспрецедентным давлением на епископат Элладской церкви, которая уже признала украинскую автокефалию, попыткой собрать совещание в Аммане, которую многие восприняли, как попытку оспорить первенство Вселенского патриарха, РПЦ подтверждала у греков свой неофициальный статус «варваров», руководимых Кремлем.

В общем, поместная Православная церковь Украины, которую пытаются оболгать с использованием всего ресурса Газпрома, завоевывает свое место в созвездии православных церквей.

Аналитики не без волнения делают ставки – кто следующий признает Украину: румыны, грузины, болгары? Логика церковной геополитики далеко не всегда совпадает с мировой геополитикой. Я же задаюсь другим вопросом: при каком патриархе РПЦ закончится эта дикая, далекая от Евангелия история их борьбы с украинской церковью? Уверена, что рано или поздно это произойдет. Впрочем, это уже совсем другая история.

Лана Самохвалова, Киев