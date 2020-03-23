Будем честными – большинство людей в Украине живут, не имея существенных финансовых накоплений – многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты...

А у нас коронавирус и карантин.

Многие предприятия останавливаются, карантинные меры заставляют закрываться принудительно много маленьких компаний и бизнесов.

Пройдет месяц и у людей может банально не хватать средств, чтобы поддержать себя, семью – купить еду и лекарства. Для многих это проблема и страх №1 сейчас. Это – увы факт, который нельзя не учитывать.

В правительстве, вместе с Премьером и Президентом - мы активно обсуждаем эту проблему и – убежден, будет быстрое решение.

Нет, не так, как при коммунизме – каждому по потребностям.., мы, к сожалению слишком бедны – как страна для этого – но без средств к существованию не должен остаться в это кризисное время ни один человек!

Вам уже известно о президентском предложении доплат 1000 грн пенсионерам.

Но разрабатываются и другие меры.

Моя позиция и предложения:

Мера №1

Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице.

Для тех, кто в период карантина остался без средств существования должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

Сколько? Не знаю, не уверен – нужен просчитать из возможностей бюджета и продумать всю цепочку последствий. Но, принимая во внимание льготы на коммуналку во время карантина и другие меры – о которых скажу дальше – .. полагаю государственная помощь на продукты и лекарства – как пособие по вынужденной безработице, на время карантина, должна составить около 2500-3000 грн. в месяц.

Мера №2

На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%.

Мера № 3

На государственном уровне, на время карантина, остановить начисление %% ставок по категориям кредитов для частных лиц – договорившись с банками-кредиторами в рамках механизма возможного компенсаторного регулирования фискальной нагрузки.

Остановить исполнительные производства по изъятию долгов и имущества у частных лиц на время действия карантина.

Мера №4

На государственных предприятиях и госслужбе, предприятиях бюджетного финансирования запретить увольнение работников или отправку их в неоплачиваемые отпуска. Компенсации потерь и издержек на этих предприятиях отрегулировать в межбюджетных и хозяйственных отношениях – не перекладывая это на людей.

Обратиться к предприятиям иных форм собственности – по возможности (ясно, что маленькие не смогут) – придерживаться подобных действий.

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Нет, я не коммунист, не фантазер – и реально понимаю, что у государства и сейчас бюджет трещит по швам – денег нет, а на фоне надвигающегося мирового экономического кризиса и вовсе трудности катастрофические… Придется на пару месяцев пойти на экстраординарные шаги. Макро-финансовые и экономические.

Какие? Моя позиция:

1. Верховной Раде немедленно - пересмотреть Государственный бюджет: создать специальный Стабилизационный фонд из которого профинансировать антикризисные меры.

2. Увеличить дефицит госбюджета – существенно, надо считать, но, как мне кажется, миллиардов на 200 как минимум. Не стесняясь! – таков вызов времени. Мне жаль, но придется.

3. Провести секвестр бюджета – сократив затраты на некритические по нынешним временам вложения и инвестиции. Не допуская ущерба по линии обороны и безопасности. Мне жаль, но придется.

4. Обязательно заключить соглашение с МВФ, заручившись поддержкой в антикризисных мерах и, получив финансирование по программам помощи, в том числе по программе поддержки в связи с пандемией коронавируса.

5. Немедленно, и в кратчайшие сроки, провести реструктуризацию внешних долгов Украины, существенно сократив нагрузку по выплатам %% и основного долга в ближайшие годы.

6. Жёстко пресекать спекуляции на валютном рынке и вывод антикризисной гривневой массы на валютный рынок, применяя законодательные и связующие механизмы.

6. Ни в коем случае не сворачивать крупные инвестиционные проекты по стране – сразу по окончанию карантина – и возобновить сразу по окончанию карантина те проекты, которые дают мультипликатор для всей экономики – дороги, ипотека, металлургия, энергетика, машиностроение..

7. Принять специальную программу доступных кредитных ресурсов для бизнеса – от мала до велика – по низким ставкам 5-7% годовых через рефинансирование коммерческих банков со стороны Национального банка Украины.

8. Предусмотреть специальные меры по установлению паритета во внешнеторговом балансе, стимулируя импортозамещение. …

Остановлюсь.. – это, в конце концов, не выверенная программа и точно не агитка, а лишь ключевые принципы и необходимые меры, которые считаю нужным принять, с компетентным глубоким анализом, коррекцией и комплексом иных действий..

Сегодня просто хотел сказать – без этих и других экстраординарных мер – нам будет чудовищно сложно! Людям будет очень сложно! И потому - надо действовать -защищая людей, балансируя экономику – в условиях, каких еще не было. Действовать решительно, быстро и четко.

Пандемия накатывает на Украину, у нас еще есть несколько дней, но очень скоро все силы государства будут сосредоточены на медицинских проблемах, борьбе за жизни людей, порядок и систему жизнеобеспечения каждого украинца в этот непростой период.

Поэтому самое время решить несколько ключевых структурных вопросов и честно говорить об этом с обществом. Почему и написал – важно, чтобы каждый из Вас знал, что готовится и обсуждается. И в какой все мы оказались непростой ситуации.

А впрочем жизнь, как не крути – череда непростых ситуаций)

Берегите себя! Прорвемся!

Остаемся оптимистами!

p/s Под утро Нацгвардия в сопровождении медиков - начнет доставку поступивших тест систем коронавируса по областям (авиацией и спецавтомобилями). До конца дня понедельника достаточное количество тестов будет во всех областях страны.

Арсен Аваков

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