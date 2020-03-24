Предлагаю жить, а не пережидать, когда пройдет

От коронавируса мы, может быть, не умрем, а с ума с непривычки спятим

Когда интересно смотреть футбол? Когда не знаешь счета.

Вот и с коронавирусом этим, подумал я, – не надо трястись и думать все время о конечном результате.

Взять голову в руки и крепко подумать – надо обязательно. Резко самоограничиться или даже самоизолироваться (по своему, покамест, разумению) – надо непременно. Помочь близким осознать и принять адекватные меры. Тщательно мыть руки, носить маску, протирать спиртом поверхности, пить теплое – святое дело!

Но все-таки, при всем этом, – жить, а не пережидать, когда пройдет. Вынырнуть мозгами из тематической гречки.

Потому что игра явно может затянуться.

И от коронавируса мы, может быть, не умрем, а с ума с непривычки спятим.

Если вдуматься, наша жизнь прекрасна не только по сравнению с Бубликовым, но и по сравнению почти со всем, что было тут на предыдущих витках – черной оспой, бубонной чумой, испанским гриппом…

Она – в наших руках.

И ее надо попробовать не потерять – ни в медицинском, ни в ментальном смысле.

Книги есть, хороших фильмов и музыки в компе – на восемнадцать эпидемий, у некоторых даже есть рядом любимые люди… Вот, кстати, неплохая возможность выяснить наконец, любимые ли они.

Короче, предлагаю пожить.

Виктор Шендерович

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