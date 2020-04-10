Будет время, сладкое и шелковистое, как грядущее лето..

Время, когда утихнут все споры...

Время, когда в окружении веселых людей, где-то на веранде летней кафешки, Вы воткнете ложечку в недоеденный шарик мороженого, возьмете бокал вина и, щурясь через него на диск садящегося солнца, со смехом скажите собеседнику что-то вроде:

- А я, кстати, и сейчас считаю, что обязательные маски на улице при карантине ввели с нарушением моих конституционных прав, разве не?..

Вино в вашем бокале - белое! - будет слегка искриться на солнце, погода будет шептать Вам нежным ветерком, и Вам захочется по-доброму вспомнить о пережитом совсем недавно…

..А я, если я буду сидеть напротив – я не буду спорить - тоже сделаю глоток вина – зажмурюсь на секунду от чистоты момента и немедленно соглашусь:

- Сатрапы! – скажу, - полные кретины! – у меня от резинок масочных до сих пор уши оттопыриваются :)

И мы будем смеяться и говорить о пустяках, обсуждать новый фильм Тома Круза и растянувшийся на все лето футбольный сезон, наслаждаясь моментами повседневной жизни…

Так будет! И будет скоро. Но не завтра.

Пока надо терпеть и держать карантин! Нет ничего важнее.

Не надо обманываться и никого обманывать. Мы взрослые и ответственные. Мы прошли очень сложный начальный период атаки вируса.

Девять дней назад я писал, что нас ждут важнейшие несколько дней, определяющих сценарий развития событий в Украине.

Эти дни мы- все вместе - прошли – со спорами и колебаниями, политиканством и дезинформацией – разгильдяйством кого-то из нас и подавляющей ответственностью большинства! Спасибо!

Эти несколько дней, наши меры, наша дисциплина показали – мы, по большому счету сделали то, что смогли – правильно и своевременно.

Лично у меня, как пишут в серьёзных чопорных газетах - появился осторожный оптимизм!

Мы видим, что кривая распространения вируса у нас на сегодня одна из самых приемлемых в Европе.

Пока так! Важно, очень важно «держать строй», не сорваться - и через режим карантина окончательно разорвать все цепочки распространения опасного вируса.

И не нужно говорить о том, что цифры статистики не объективны. Объективны.

Количество тестирований на вирус наращивается. В напряг, но уже практически нет дефицита тестов по стране.

Да, как и в Италии и Испании, как во Франции или в Великобритании далеко не все попадают на тестирование – везде этот показатель колеблется, но примерно одинаков – и у них и у нас.. Картина примерно понятна.

Все с синдромами пневмонии уже проверяются пцр-тестами, в отношении каждого теста медики принимают решение, МОЗ и МВС проводят короткое эпидемическое расследование, информируют, проверяют людей в зоне риска – направляя их на самоизоляцию, обсервацию или лечение.

Контрольный реестр МВС и МОЗ содержит десятки тысяч людей на контроле.

Если бы статистика врала, если бы власти врали вам – больницы были бы завалены телами погибших от вируса – это все бы видели..

У нас свободная пресса и свободные люди – тут лгать нельзя и такое не скроешь.

Потому - текущая картина и динамика развития эпидемии плюс-минус – объективна.

Важно делать то, что дОлжно – поддерживая медицину и создавая систему «разрыва цепочки вирусного заражения» через карантин.

Параллельно с каждым днем – мы все более готовы к удару пандемии, а значит сможем сохранить здоровье и жизни большего количества заболевших..

И все же у нас на сегодня 1890 заболевших из которых 57 погибших..

Эпидемия в Украине ещё не на пике.. даст Бог – обойдёмся может и без выраженных пиков.. но ещё впереди много новых заболевших и увы трагических случаев.

Теперь сверлящий всех вопрос – КОГДА???

Сколько еще сидеть в четырех стенах? Деньги подходят к концу, бизнесы рушатся.. ДОКОЛЕ?!

Поговорим, отвечая на вопросы честно.

1. КОГДА? ..Я очень информированный по роду своей работы человек и даю вам ЧЕСТНЫЙ ответ – Когда? - я не знаю, никто не знает. И если кто-то уверенно говорит, что знает – не верьте.

МОГУ, тем не менее ПРЕДПОЛОЖИТЬ – и надеяться, что страна начнет возвращаться к нормальной жизни в мае, а оправится окончательно на этом этапе, - к лету.

Трудно предрекать ход эпидемии, природа которой так мало изучена, но мы в правительстве надеемся, и все делаем для того, чтобы первые шаги «перезапуска экономики» были бы возможны в конце апреля. В ряд этапов, ослабляя карантин, сначала для молодежи, потом для старших.. во второй половине мая.

Вот такие, как мне кажется, возможные ориентиры – если не сорвемся с текущей модели сопротивлению вирусу, если удержим порядок и дисциплину. Если споры отложим на потом, а сейчас твёрдо будем держать карантин..

Я очень хочу, что б Украине не умирали от вируса сотнями человек в день, как это происходило в Италии, Испании, Франции, США и опоздавшей с карантином, как по мне, Великобритании с сегодняшними 940 (!!) погибшими за сутки..

Поэтому, КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН - решим, пройдя путь целиком – а не вывалимся посредине, потому что надоело.

Будем взрослыми и последовательно чёткими – вы, дорогие мои, видите – это работает. И мы сбережем себя, выдержав выбранный путь!

2. ЗА ЧТО ЖИТЬ? Как пережить карантин? Как содержать семью?

Вчерашние социологические исследования показали нам - из опрошенных людей:

45% - не потеряли в зарплате; работают как прежде или дистанционно.

11% - работают в сокращенном режиме.

17% - людей вынуждены быть в отпуске за свой счет.

8% - безработные, и до карантина

7% - домохозяйки, в декрете и не работали до карантина.

6% - уволенные, потерявшие работу.

6% - не работающие пенсионеры, студенты - не работавшие до карантина.

Таким образом как минимум 55% украинцев оказались в зоне риска!

А 73% опрошенных сознались, что запасов сбережений у них максимум на месяц!

ЧТО С ЭТИМ ДЕЛАТЬ? КАК ГОСУДАРСТВУ И КАЖДОМУ ИЗ ВАС ОТДЕЛЬНО выйти из такой непростой ситуации.

Не буду говорить, что хотим ещё сделать - скажу о том, что – на этот момент - уже решили Президент и Кабмин:

СИСТЕМА ПРЯМОЙ ФИНАНСОВОЙ ПОМОЩИ:

- ПЕНСИОНЕРАМ работающим и нет будет выплачиваться ( +1000 грн у кого сумма начислений в месяц менее 5000грн; +500 грн старше 80 лет. Все будет проведено автоматически).

- БЕЗРАБОТНЫМ, потерявшим работу – будут прямые выплаты пособия по безработице через Центы занятости.

Тут нововведения.

Во-первых выплаты будут насчитываться сразу, с 1-го дня подачи Вами заявления по упрощённой процедуре.

Во-вторых – не нужно никуда идти – в связи с карантином, заявку можно будет отправить онлайн, не выходя из дома. С вами по телефону свяжутся и вы будете получать пособие.

Сколько? Минимальная, «голая» сумма на сейчас 650 грн/мес. Но реально с учетом страхового стажа и прочих факторов реальная минимальная выплата составит около 1800 грн/мес. Максимум 8408 грн/мес. Сколько будет ваша сумма пособия в промежутке 1800 – 8400 гривен - вам насчитает по вашим данным работник ЦЗ по телефону.

Правительство отдает себе отчет о огромных суммах, которые надо будет направить на эти расходы. Поэтому, в БЮДЖЕТ УКРАИНЫ закладываются изменения и резкое увеличение финансирования в числе прочего и упомянутых статей.

Много еще и других категорий людей, которые получат субсидии и дотации по разным направлениям. Эти решения возможны будут к реализации сразу после принятия изменений в бюджет.

Надеемся, что в понедельник Верховная Рада примет внесенные правительством изменения со своими правками – и тогда все будет четко и понятно – и обо всех дополнительных мерах будет объявлено дополнительно и официально.

КАК ПОДДЕРЖАТЬ МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС, оказавшийся в трудном положении??

Сегодня упомяну о УЖЕ реализующейся программе. Другие еще в работе.

Утверждена новая доступная кредитная программа помощи государства - малому и среднему бизнесу. Называется она «5-7-9».

5% 7% 9% годовых до 1,5 млн.грн, сроком до 5 лет..

Интерес предпринимателей к программе - уже громадный - за несколько дней сумма поданных от малого бизнеса заявок на кредиты уже около 10 млрд. грн.

Такой государственный шаг помощи может серьезно подержать небольшой бизнес, на котором много держится в стране.

Государственные банки – Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, а также приватные банки: Львов, Кредобанк, ПУМБ – уполномочены на оформление.

Пока Вы вынуждены карантинить, Господа предприниматели - думайте о скором рестарте – подробности тут: 5-7-9.gov.ua

Будут еще новости и ответы на вопросы, которые ставит жизнь – их будет много.

Ждем заседание парламента в понедельник. По факту многое определится – от решений по помощи со стороны международных финансовых организаций до параметров поддержки людей и бизнеса в период эпидемии и сопутствующего экономического кризиса.

Время будет непростое, но никто сдаваться не собирается.

И выживем и экономику сохраним.

Прорвемся!

..И да, когда потом, после всего будете пить вино и улыбаться в хорошей компании – позовите – я может приду со своей бутылкой монтраше и буду жаловаться вам на резинки от маски, из за которых уши оттопыриваются

Берегите себя!

Украина замечательна, а с Вами - прекрасна!

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