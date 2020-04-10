Я такой же, как Чорновол – приходите ко мне, жду

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учувствовала в гражданских протестах...

Адвокат Януковича, господин Бибиков. Вы наплевали на конфликт интересов, как руководитель ДБР и инспирировали дело против Татьяны Чорновол - личного врага Януковича. Дела нет, есть только ваша жажда мести. Это недопустимо!

Таня была на Майдане, как сотни тысяч украинцев - учувствовала в гражданских протестах... Таня – талантливый журналист, эмоциональный политик. Даже друзья ее и товарищи часто злятся на нее за прямоту и жесткую риторику…

Неподсудных в стране нет - и быть не должно. Все и герои, и прокуроры должны отвечать на предьявленные обвинения. Но то, что происходит в отношении Тани – неадекватно и постыдно.

.. С начала войны Таня, проводила на передовой в самых горячих точках все время.. В Киев возвращалась только выбивать оружие для подразделений, медикаменты и оснащение .. Я подписывал приказ об отправке ее мужа на фронт. Мы все оплакивали его гибель – большого красивого человека и патриота… мы хоронили его и ставили ему памятник в родном городе.. говорили, подавляя слезы.. сыну Тани – за отца вручали орден… Таня отказалась от квартиры, как вдова погибшего – «зачем нам лишнее.. буду жить и дальше в хате с детьми и родителями»…

..Мне стыдно, что все мы допустили такое действие против Чорновол как сегодня..

Да, Таня такая - она лазит через заборы и говорит то, что думает - не выбирая слов… и за это, как взрослый человек отвечает. И нормально – но наказывать Таню подлостью нельзя!

Господин Бибиков, я был тоже на Майдане 18 февраля 2014 – я такой же как Таня – приходите ко мне, жду. Попробуйте.

А лучше пойдите к черту с госслужбы, или к Януковичу обратно. Не мешайте президенту отстраивать страну. И так не просто!

Арсен Аваков

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