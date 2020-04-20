Пасха ж уже закончилась? Ругаться можно?..
После вчерашних принятых решений – норм – по итогам работы вечером и ночью – утром совершили контрольный облет проблемных зон.
По Чернобыльской зоне из 4 небольших проблемных очагов – один локализирован. В Житомирской – из 4 активных очагов – локализовали 2. Лесники и пожарники очень хорошо отработали вечер и ночь. Спасибо им!
При этом прогноз ветра на сегодня для тушения пожара не очень хороший – возможно до 15-20 метров/сек. Это сильный ветер, огонь может распространяться рывками, прорываясь на новые участки – и это риски.
Учитываем это. В светлое время суток постоянно мониторит зоны риска вертолет и БПЛА МВС.
Наземные силы и авиация работают на полную. Справимся – буду докладывать!
А теперь… о другом.. и работа и эмоции..
Вчера, во время вечернего мониторингового облета в Чернобыльской зоне, обнаружили вот таких 4 «феномена» на площади около 100 м. (см фото)
Хорошо, что рядом были силы и удалось быстро потушить. Но.. какие же сссуки!
Каким ублюдком надо быть, что б делать такое?
Чудовищно сухая зима – уровень воды в экосистеме ушел вниз на 1.5-2 метра.. лесная, особенно хвойная подстилка легко уязвима для пожара. Высохли торфяники и это – особая проблема. И, все это, конечно, возможность для негодяев и провокаторов. Кто-то хочет подпортить жизнь в стране, кто-то спрятать огнем свои грязные делишки.. МЫ это очень ясно все понимаем. И мириться не намерены – и принимаем меры.
Прошу всех, кто располагает хоть какой-то информацией – позвоните в полицию.
Конечно, полиция уже занимается этим и другими инцидентами. Создал специальную группу МВС, Нацгвардия начала антидиверсионную операцию в лесу.. но какие ж негодники.. тысячи наших не спят на пожаре сутками, хватают пыль и радиацию .. а кто-то из-за угла.. ух попадетесь! А попадетесь точно! И штрафом уже не отделаетесь.
А пока – хочу и очень важно! – сказать СПАСИБО тысячам пожарных и лесников, которые с ротацией и без, уже который день делают то, что должны!
Прорвемся!
Арсен Аваков