Лихачи не останутся безнаказанными
Система автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения – запущена в рабочем режиме!
Благодарю всех, кто вложил в неё свои силы, знания и душу.
Мы надеемся, что эта система позволит в разы снизить смертность в местах концентрации ДТП и в целом благотворно повлияет на повышение дисциплины водителей на украинских дорогах.
Предвижу, что будет очень много недовольных среди тех, кто привык лихачить и оставался безнаказанным.
Но каждый раз, когда вы разгоняетесь по городу, пытаетесь успеть проехать на желтый сигнал светофора или просто не снижаете скорость перед перекрёстком – вы создаёте угрозу жизни себе, своим пассажирам и окружающими.
Напомню, что за годы Независимости смертельные ДТП унесли жизни более чем 175 тысяч украинцев.
Только за прошлый год на дорогах погибли 3454 человека, в том числе – 166 детей.
Автоматический контроль за превышением скорости и других нарушений правил дорожного движения должен, по нашему замыслу, внести существенный вклад в безопасность украинских дорог.
Но настоящая победа над смертельными ДТП возможна лишь в случае наведения тотального порядка с дорожной инфраструктурой, с жесточайшим контролем за невыдачей водительских прав тем, кто их не достоин и, наконец, прививания уважения к участникам движения со школьной скамьи.
Надеюсь и верю, что общими усилиями мы сможем добиться снижения смертности на украинских дорогах в два раза в течение ближайших 5 лет.
Антон Геращенко
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