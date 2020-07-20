Павел Шеремет: белорус, открывавший нам Украину

Наиболее интересные цитаты Павла

Сегодня - четыре года со дня убийства Павла Шеремета, белорусского, российского и украинского журналиста. Мы очень надеемся, что следствие и правосудие поставят точку в расследовании этого преступления. А сегодня я хотела бы вспомнить его, как журналиста с огромным и самым разнообразным опытом.

Будет неискренним говорить, что Павла любили все украинские журналисты? Война делает картину жизни и мораль черно-белой, деление на свой-чужой становится слишком радикальным. Были те, кто не прощал его сотрудничества с радио Вести, обвиняя чуть ли не в пособничестве стране-оккупанту. Но, если читать материалы Павла вдумчиво, то возможно и власть, и журналисты на многие вещи начнут смотреть по-другому.

Его мысли не всегда совпадали с нашими мифами, стереотипами и представлениями о самих себе. Но сегодня и тому изданию, в котором он работал, да и, собственно, журналистике в целом не хватает его широты взгляда и общей эрудиции.

В начале его украинского пути некоторые вопросы Павла звучали немного неофитски, но при этом я поражалась, насколько тонкими были его замечания в серьезных политических и военных темах.

А еще мне он был симпатичен тем, что в его соцсетях мгновенно появлялось очередное видео или текстовое впечатление об Украине. Будь-то джаз-фестиваль, львовское кафе на Рождество с неожиданными колядниками или замечательная гостиница под Одессой, в которой Павел честно описывал и красоту природы и… жлобство персонала.

Верный признак хорошого журналиста – способность удивляться и желание тут же об этом написать.

Я родилась в том же году, что и Павел, хотя его путь куда более и тернист, и богат, но лично мне всегда хотелось сохранять такое же жизнелюбие и влюбленность в нашу профессию.

О ЖУРНАЛИСТАХ

...В Киеве закончился Всемирный конгресс прессы. Почти 1000 гостей из 90 стран мира. Все должны быть довольны. Все, кроме президента Украины Виктора Януковича… Личная охрана его просто опозорила.

Что вспоминают участники конгресса об Украине? Конечно, дискуссии о будущем медиа, три ужина, два концерта и... нападение охранников президента Януковича на журналистов во время открытия форума.

…Если бы охранники не кидались на женщин и не вырывали у них из рук плакаты, то сама акция протеста не произвела бы большого впечатления, потому что западного человека протестом удивить сложно. Представителя цивилизованной страны шокирует не гражданский протест, а дикая реакция властей на него.

5.09.2012

* * *

...В Украине журналисты пытаются сохранить трезвость разума и адекватное восприятие действительности. Они мечтают о красивой стране, а не о красивых депутатах, поэтому не жалеют никого – ни регионалов, ни оппозиционеров. Вернее, они сочувствуют оппозиции и помогают, как сочувствуют и помогают тем, кому тяжелее, но их любовь не слепа…

24.07.2012

* * *

...Есть конкуренция – есть развитие: в Киеве пять новостных круглосуточных каналов, семь бизнес-каналов... И даже создан аналог Общественного телевидения. Которое, правда, вещает в Интернете, тем не менее новости с недавнего евромайдана все смотрели по нему – доходило до миллиона просмотров в день, представляете? И я понял, что работай ты сегодня хоть на самом главном канале – это уже не имеет никакого значения. С развитием Интернета для меня пропала крепостная привязанность к телевидению.

… иллюзий у меня нет – каждую программу я делаю как последнюю. Мы стараемся, чтобы были представлены все точки зрения – и белых, и красных, но... Содержательные вещи без популизма и глупостей невозможно, бывает, обсудить: одни не верят, другие не хотят. Приходят затравленные цензурой оппозиционеры, как на последний бой, и не следят за тем, что говорят в эфире – «вырежете, если что». А мы работаем в режиме прямого эфира! Приходят представители партии власти – эти абсолютно безответственные, поскольку знают, что их за язык никто не поймает и можно говорить все что угодно.

У меня с собой всегда блокнот, диктофон, телефон с камерой: посетил событие – написал статью плюс твит, выложил фото в Facebook, разместил видео на YouTube. Снимая майдан сверху, с седьмого этажа, встретил сенатора Маккейна, поспрашивал его, сфотографировался с ним, видео снял, а фото выложил у себя в Тwitter. Так один из неоднократных гостей программы, московский общественный деятель, тут же написал мне: мол, а вы поближе общайтесь с Маккейном, тогда даже на Общественном телевидении не разрешат программы вести. А сенатор известен как максимально жесткий оппонент тоталитарных режимов.

17.01.2014.

* * *

...Важно понимать, сколько принципиальных вещей: невозможно стать хорошим журналистом, не понимая сути нашей профессии; невозможно стать хорошим журналистом и хорошим интервьюером, не понимая миссии «для чего мы все это делаем?»

20.11.2015.

О ВИНЕ

...Украина – удивительная страна. При всем разгильдяйстве, коррупции и бездорожье обязательно наткнешься на необычные рукотворные места – интересный музей, парк, хорошую гостиницу или необычный ресторан. И я всегда стараюсь поделиться с друзьями своими неожиданными и приятными открытиями.

6 .10. 2013.

* * *

...Недавно я побывал на празднике урожая в селе Шабо, что в 60 км от Одессы и в 5 км от Белгород-Днестровского. Мне отмечали праздник уборки винограда. Собирали урожай, выпивали, вкусно ели, молились за будущий урожай. Опять выпивали.

И принимала всех семья француза Кристоф Лакарен в своей крошечной, но гостеприимной винодельне "Маркиз де Лакарен". Мы Кристофа так и зовем – маркиз. Жители села обращаются к нему исключительно – месье.

15.10.2012

* * *

...24 февраля пройдет первый Форум украинских виноделов. Инициатором выступила "Украинская правда", хотя мы виноград не выращиваем и вином не торгуем. Но мы хотим внести свой вклад в спасение этой отрасли сельского хозяйства… За последние 25 лет площадь виноградников в Украине сократилась в 4 раза. Даже после горбачевской антиалкогольной компании оставалось более 160 тысяч гектаров виноградников, сейчас – 40. И это без учета аннексированного Крыма...

Можно, конечно, ничего не делать. В конце концов, чуть больше 200 лет назад Одесская область представляла из себя голые степи. Не стоило звать швейцарцев в Шабо, не выращивать виноград? Можно было не строить Одессу, порты и предприятия. Можно вообще ничего не делать. Правда, на месте заброшенных виноградников не появились буйный сады и не наблюдаем мы там бума новых сельскохозяйственных культур.

Самое ужасное, что кризис виноделия в Украине абсолютно рукотворный. Кто и для чего придумал жесткие правила, которые удушили отрасль, сейчас трудно восстановить. Но факт остается фактом – виноделие в Украине умирает. Его можно спасти, и речь идет не о тотальной отмене налогов.

24.02.2016

ОБ УМЕСТНОМ И НЕУМЕСТНОМ ПРОЯВЛЕНИИ РЕЛИГИОЗНОСТИ

...Уже в пятницу невозможно было собрать депутатов Верховной рады в зале, потому что основная часть слуг народа разъехалась по родовым гнездам есть куличи и бить яйца. Война войной, а праздники, тем более религиозные – по расписанию.

Украинский народ, действительно, очень религиозный. Намного более религиозный и богобоязненный, чем российский. Ничего плохого в этой религиозности нет, даже наоборот. Если бы не война и угроза расчленения государства.

Переговоры в Женеве мгновенно всех успокоили, словно все только и ждали повода, чтобы слинять из Киева в деревню: "Ой, все, документ подписали. Вы слышали, что сказал Лавров. Войны не будет! Вперед – на Пасху"!

Лучшего времени для удара и не придумать. Пока украинцы будут бить яйца и разговляться как истинные православные, "зеленые человечки" захватят все, что плохо лежит на юго-востоке. Причем сделают это под православными хоругвями.

Так что выбирайте – бить яйца или спасать страну.

18.04.2014

О ПРЕДАТЕЛЬСТВЕ

...Эту фотографию надо раздать всем украинским политикам, повесить в школах и учебных классах военных училищ. Так выглядит предательство.

Счастливый военный в Крыму, едва получив российский паспорт, с радостью и воодушевлением демонстративно сжигает свой украинский паспорт. Удивительное скотство…

Я понимаю людей, которые сжигают паспорт государства, которое над ними издевалось, вышвырнуло их на чужбину, лишило родины. Но здесь мы видим сытого и довольного человека, который с радостью встретил войска соседнего государства. Это довольное лицо – лицо предательства. Его символ. Представляю, как он 23 года копил свою ненависть, холил ее и лелеял. Он служил в украинской армии, явно интриговал, добивался повышения по службе, получал награды. А в душе мечтал о том, как он предаст эту страну. Это серийный предатель. Когда то он присягал на верность Советскому Союзу. Потом принял присягу на верность Украине. Теперь предал и Украину, присягнул России.

Российские военные опьянены своей молниеносной победой в Крыму. И рвутся дальше в бой, уверенные, что встретят на своем пути таких же горе-вояк, как на полуострове.

Но я считаю предателями военных, которые потом перебежали в российскую армию. Они не уехали из Крыма, не уволились из армии, а просто переоделись и дали новую клятву.

Вчера еще клялись умирать за Украину, сегодня уже – против.

30.03.2014

О ПАНИКЕ

...Обсуждая ближайшее будущее и ситуацию на востоке Украины в первую очередь следует избегать паники. Паника разъедает слабый монолит украинского общества. Паника стала одной из главных причин трагедии под Иловайском. На страхах о наступлении российской армии в Украине пытаются заработать разного рода деяльцы.

Но у паники есть обратная сторона – шапкозакидательноство.

Проведя в Москве почти неделю я написал статью о российской военщине, которая строит планы дальнейшего наступления на Украину.

Кремль не отказался от продолжения войны с Украиной.

Когда я пишу война – я имею ввиду не только высадку десанта с российскими флагами под Харьковом или Киевом.

Формы войны могут быть разными – под видом ДНР/ЛНР, добровольческих батальонов православных хоругвиносцев.

Проект "Новороссия" не закрыт. Никто из авторов и вдохновителей этого проекта-катастрофы даже не думал от него отказываться: слишком много денег и прочих дивидендов он им приносит.

Конечно, никакой Новороссии в нарисованных российскими империалистами и православными хоругвеносцами границах до сих пор нет, сроки сильно сдвинулись, цена проекта многократно выросла, но от безумной затеи не отказались. Неожиданно в историю вмешался украинский народ, которого по всем кремлевским раскладам не должно было быть и в помине. Однако это досадное недоразумение надеются все-таки устранить.

Сейчас в Кремле идет борьба двух группировок, которые, правда, обе выступают за войну с Украиной. Я даже не знаю, как их разделить: одни – за войну прямо сейчас, вторые – просто за войну. В Кремле сейчас нет влиятельных сил, которые отстаивали бы мир с соседями. Это условно одержимые империалисты и расчетливые империалисты.

Одержимые империалисты продвигают идею масштабного военного наступления на Украину как можно быстрее, расширения военным путем зоны, подконтрольной сепаратистам. Влияние этой группы очень велико. Зима их тоже не останавливает.

Группировка расчетливых империалистов предлагает вариант более изощренный: ударили, закрепились, чуть откатили назад, опять навалились.

Если вы считаете, что Путин проигрывает войну за Украину и все уже закончилось, то я просто призываю трезво посмотреть на факты. Причем глазами российского президента и его советников.

Российские генералы докладывают Путину о победах, а не поражениях.

Российская правящая элита не считает украинцев людьми, вернее, единым народом, тем более не видит в украинцах сильной и сплоченной нации. Украинцев презирают. Все разговоры в российских государственных медиа – только про украинскую жадность, хитрость и трусость.

Санкции Запада, с одной стороны, беспокоят. Но, с другой стороны, злят и вынуждают действовать жестко и быстро. Поставлена цель – расчленение Украины по диагонали, и эта цель до сих пор кажется выполнимой. Может быть, я сгущаю краски, но я всегда исхожу из того, что горькая правда лучше сладкой лжи.

20.11.14

О ЛЖИ РОССИИ ЗАПАДУ

...Отношения России с ведущими мировыми державами безнадежно испорчены. Конечно, Запад воевать не хочет и всячески пытается избежать даже локального вооруженного столкновения с Россией. Но что-то принципиальное сломалось в отношениях. Владимир Путин утратил статус партнера, потому что ему больше никто не верит.

Западные политики оскорблены ложью со стороны российских политиков. И больше не скрывают этого. Об этом открыто говорит госсекретарь США Джон Керри. Если дипломаты уличают Москву во лжи, значит дело зашло слишком далеко.

Вчера, во время слушаний в Конгрессе состоялся жесткий диалог между сенатором Грэмом и Керри. Вот небольшой фрагмент разговора:

Сенатор Грэм: Вы согласны с тем, что когда россияне говорят, что в Украине нет ее войск и оружия, они лгут?

Госсекретарь Керри: Да.

Грем: Почему они врут?

Керри: Вы меня спрашиваете?

Грэм: Да.

Керри: Господин председатель, Россия в течение впечатляющего периода времени ведет наиболее откровенную и всеобъемлющую пропаганду, которую мы не видели со времен разгара холодной войны. Они очень последовательны в своем искажении реальности, лжи – как бы это ни называлось – о своих действиях в Украине. Они лгали не раз мне и другим людям в лицо".

"Они лгали не раз мне и другим людям в лицо", – сказал Керри. Это ключевая фраза диалога. Лгали высокопоставленным западным политикам в лицо! Для политиков такого уровня это проступок тяжелее, чем откровенное признание в самом страшном преступлении.

Врет ли Путин или Лавров искренне или транслируют ту ложь, которую увидели по российскому телевидению? Искренне ли они верят в то, что рассказывает про "украинских фашистов", про "бесчинства Майдана" и прочую чушь?

Когда врет государственная пропаганда, это можно объяснить, но как понять ложь высокопоставленных чиновников? Западные лидеры в растерянности.

Пару дней назад немецкие чиновники осторожно выясняли, есть ли какая-то основа под слухами о возможной эвакуации семьи президента Порошенко из Украины, которые распространила Russia Today. Нет, нет, они, конечно, все понимают и не верят в эту глупость, но ведь это сообщило главное государственное агентство России?! Немцы никак не могут свыкнуться с тем, что официальные структуры нагло врут каждый день.

Конечно, сейчас европейским дипломатам работать стало легче, потому что перелопатили за год тонны фальшивых сообщений российских пропагандистов. Но еще полгода-год назад они испытывали стресс чуть ли не каждый день.

Мне рассказывали, что в прошлом году немецкие дипломаты в Украине пару раз получали жесточайший нагоняй из Берлина, прямо из офиса Ангелы Меркель.

Советники канцлера обвиняли сотрудников посольства, что те скрывают правду от Берлина о событиях в Украине и не все докладывают в МИД. Обвинения более чем серьезные для сотрудников дипмиссий, а немцев подобные обвинения вообще способны довести до суицида. Ложь для немца – смертельный грех.

Например, немецкие дипломаты прошерстили все города и деревни Украины в поисках сожженных православных церквей, потому что из Берлина сообщали о бесчинствах в церквях. Пришлось проводить очные ставки между МИДом и офисом канцлера. Оказалось, по крайней мере так утверждали дипломаты, про церкви Ангеле Меркель сказал лично Владимир Путин. Меркель даже не могла представить, что российский президент солгал ей, ведь на таком уровне не принято обманывать.

Помните, Ангела Меркель сказала, что российский президент потерял адекватное восприятие мира? Что она тогда имела ввиду: что Владимир Путин врет ей в глаза или что он верит во все сказанное, пусть это не соответствует действительности? Возможно, раньше Меркель надеялась, что Путин искренне заблуждается. Последние переговоры в Минске показали, что надежд больше нет.

Западные дипломаты и западные политики находятся в легком шоке и даже растерянности. Они признаются, что сейчас работать стало намного сложнее, чем даже во времена Советского Союза…

На уровне президентов не врут! "На таком уровне не лгут! – горячо убеждал меня европейский дипломат. – Это бессмысленно".

Поэтому так важно и украинским лидерам не пытаться обманывать западных лидеров, приукрашивая свои успехи или демонизируя своих врагов. Не стоит соревноваться с российской властью в изворотливости и лжи, создавая армии ботом или блокирую критику в свой адрес. Бог не в силе, он в правде.

25.02.2015

* * *

...Никто из погибших, раненых в Украине российских десантников не будет властью признан участником боевых действий.

В результате, родственники погибших и сами солдаты останутся наедине со своими многочисленными проблемами. Никаких специальных пенсий, медицинской помощи по инвалидности и даже народной любви не будет для десантников, решивших провести тайный отпуск и пострелять в братьев в Украине.

И даже в школу их приглашать на торжественные линейки не станут, потому что трудно объяснить детям в Костроме или Пскове, что этот дядя потерял руку, когда стрелял в таких же белобрысых и православных соседей, которых принято в учебниках и песнях называть братьями.

Никак это в голове не упаковать, если не лгать, а всякая ложь рано или поздно разоблачается.

05.09.2014

О СЕБЕ И УКРАИНЕ

...Я бы хотел больше шутить о политике и о каких-то несуразностях нашей жизни, высмеивать глупости. Я бы хотел больше «рекламировать» зрителю интересных достойных личностей. Ситуация в Украине очень сложная - морально, психологически, политически, люди очень напряжены.

Иногда предлагаем гостям пошутить над какой-то темой, а они говорят: «Мы не можем над этим шутить. Сейчас время не для шуток, надо спасать страну!». Но я считаю, что ирония, смех - это то, что спасёт всех нас. Главное не сходить с ума, сохранять способность к адекватному анализу. И, надеюсь, программа в этом поможет.

Как долго я пробуду в Украине, не знаю. Но у меня совсем другая психология, чем у некоторых моих коллег, которые приезжают сюда и точно знают, что через год-два-три всё равно вернутся в Москву или в Минск. У меня взгляд не транзитного пассажира. Я смотрю на всё, что происходит в Украине, как если бы это была моя страна. Но, с другой стороны, мне немножко легче, чем украинским журналистам, потому что у меня нет ни с кем из местных политиков и общественных деятелей «личных отношений». Я на всё могу смотреть спокойно, без какой-то политической подоплеки. Я ещё не успел никого обидеть и меня никто не обижал.

26.07.2013.

Лана Самохвалова. По материалам публикаций Павла Шеремета