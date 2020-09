13 факторов лидерства по Девиду Рубенштейну

Вышла книга основателя компании Carlyle Девида Рубенштейна “How to lead”.

3. Стремление к чему-то новому и уникальному (pursuit of something new and unique). Лидеры часто хотят открыть что-то новое – новый подход к управлению, новый вариант решения старых задач, придумать инновационный способ донесения идей. Новые продукты и новые модели сопутствуют лидерам. Они часто делают что-то впервые и точно не боятся этого. Лидеры изучают самый современный опыт и не боятся реализовывать его в новых отраслях или географиях.