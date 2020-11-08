О том, насколько важны хорошие дороги. И не только дороги

Всё-таки насколько важны для государства хорошие дороги. Плохие дороги создают эффект разбитой форточки:

- Раз дороги плохие, значит при их строительстве/ремонте, государство/местная власть в сговоре с исполнителем украли деньги. А раз это так, значит воровать и обманывать – это норма. Соответственно и я тоже буду так делать, – думает среднестатистический обыватель, проезжая по убитой дороге.

- О, дорога великолепна, разметка, бордюры, ливнестоки – вот это я понимаю, сразу видно, что государство заботится обо мне и не ворует деньги, которые я плачу ему в виде налогов, – думает среднестатистический обыватель, проезжая по хорошей дороге.

Ведь это же очевидно. Сделайте хорошие дороги, и люди начнут больше путешествовать, открывать для себя нашу страну. Чем больше будет хороших дорог, тем больше среднестатистический обыватель будет видеть преимущества и недостатки нашей инфраструктуры. Нет, довольным на 100% он не станет никогда. Но в какой-то момент, количество преимуществ в его глазах перевесит количество недостатков.

Все будут видеть прогресс, движение. Причём это касается не только дорог. Это касается любой другой инфраструктурной задачи.

Идеальной власти не существует. Нет такого ни в одном государстве мира. Но есть государства, власти которых стараются. Там где власть – старается, у среднестатистического обывателя возникает уверенность в том, что всё будет хорошо.

Когда едешь по плохой дороге – ничего, кроме омерзения к власти не испытываешь. Но когда видишь, что дорогу ремонтируют – понимаешь, что власти стараются. Думают о тебе. Нужно просто немного потерпеть.

Как сказал один известный писатель: «Не надо бороться за чистоту. Надо подметать».

Илья Кенигштейн

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