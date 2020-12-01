Она приехала

Pfizer и BioNTech прошли все стадии клинических испытаний

На CNBC вышла статья о том, что в прошлую пятницу рейсом из Брюсселя в Чикаго компания United Airlines привезла первую партию вакцины от COVID, разработанную компаниями Pfizer и BioNTech.

Как мы помним, Pfizer и BioNTech прошли все стадии клинических испытаний, показавшие 95% эффективность своей вакцины, и 20 ноября подали заявку на ее разрешение в FDA (Food and Drug Administration). Контролирующий орган планирует обсудить, разрешать ли эту вакцину 10 декабря.

Разрешения на вакцину еще нет. Однако, в связи с тем, что Operation Warp Speed (инициатива, разработанная Белым Домом для распространения вакцины) предусматривает начало поставок вакцины в сети в течение 24 часов после ее утверждения FDA, Federal Aviation Administration (FAA) разрешила «первую массовую аэродоставку вакцины». В таком формате фармкомпании смогут подготовить свои дистрибьюторские сети для вакцинирования. Особенно это важно, принимая во внимание сложные условия «холодной цепочки поставок» RNA вакцин.

Стоит отметить, что в то время, как вакцина Pfizer должна транспортироваться при -70 градусах Цельсия (-95 градусов по Фаренгейту), вакцина компании Moderna может храниться в течение месяца в обыкновенном домашнем холодильнике – значит, проблем с ее доставкой будет гораздо меньше. Но Moderna, вакцина которой также показала высокую эффективность, только еще планирует подать заявку в FDA, а значит появится на рынке позже Pfizer.

Для индивидуальной транспортировки Pfizer разработала специальный контейнер, созданный в форме чемоданчика ручной клажи, в котором также будет находиться 20 фунтов (8 кг) сухого льда. Для ускорения процессов, и принимая во внимание, что сам по себе сухой лед тоже считается сложным и опасным грузом для перевозки, FAA создала новый протокол и целую команду для сопровождения этого важного биологического груза. На базе своего опыта американский авиа регулятор планирует предоставить инструкции–советы авиакомпаниям и регуляторам других стран, которые в ближайшее время начнут перевозку вакцин по всему миру. American Airlines также уже тестирует свои протоколы для снижения рисков транспортировки.

На фото - кейс для транспортировки компании Pfizer.

Пока вакцин будет немного. В компании Pfizer уже говорили о том, что cмогут выпустить не более 50 млн вакцин до конца года. Принимая во внимание, что для полной вакцинации нужны 2 дозы вакцины с перерывом в 21 день, то до конца года вакцинировать людей (максимум 25 млн человек) не получится - год закончится. Если начнут вакцинирование с 11 декабря, то вторую дозу уже будут принимать в январе.

Однако, важно понимать, что не все вакцины попадут в США – США подписала еще в июле контракт с Pfizer на 100 млн доз, но ЕС заказал у Pfizer 300 млн доз, а Япония – 120 млн. Другие страны также подписали контракт с консорциумом Pfizer-BioNTech. Сама вакцина будет стоить 20 долларов.

Владислав Рашкован

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