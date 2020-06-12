Состоится ли Чемпионат Европы по футболу?

12 июня должен был начаться Евро-2020, а 14 июня нас ждал бы матч с Голландией

В пятницу, 12 июня, в Риме матчем Турция – Италия должен был начаться Чемпионат Европы по футболу. Атмосфера праздника, яркая церемония открытия, гимн турнира в исполнении автора – голландского диджея Мартина Гаррикса и некоего известного певца (имя которого для интриги держится в тайне). Потом – еще три увлекательных встречи в субботу. И вот в воскресенье, 14 июня, главная наша интрига – фантастическая игра Нидерланды – Украина. Все СМИ были бы заполнены портретами противостоящих главных тренеров, звезд Рональда Кумана и Андрея Шевченко.

Тысячи наших фанов из Украины, Европы, да и всего мира потянулись бы в Амстердам, гуляли бы по городу в ожидании матча, поиска билета подешевле или места поудобней перед экраном в фанзоне. А перед тем под славное местное пиво говорили бы, что мы, конечно, любим все поколения нашей сборной, но вот такой прочной и «играющей» команды у нас, пожалуй, еще не было…

Увы, «як бідному женитись, то й ніч коротка». Из-за пандемии COVID-19 чемпионат был перенесен на следующий год, 2021-й, с сохранением бренда Евро-2020. И сейчас самое время посмотреть, какая ситуация с этим долгожданным турниром. Каковы шансы на то, что он все же состоится. А если да – то как и где.

ПЕРЕНОС ЕВРО-2020 – НА ГОД ИЛИ НАВСЕГДА?

Итак, примерно три месяца назад, 17 марта, руководство УЕФА сообщило, что в этом году турнира не будет: «УЕФА переносит Евро-2020 на 12 месяцев». С последующим объяснением, что дай бог бы уже идущие турниры этого года закончить. При этом глагол «переносит» никого не должно обманывать, УЕФА лишь надеется, что Евро-2020 состоится на год позже, однако никаких гарантий дать не может. Но так, конечно же, звучит лучше, спокойней для партнеров европейского футбола. Представьте себе, сколько контрактов (спонсорских, по продаже прав на трансляцию и т. д.) и на какие суммы заключено. УЕФА и так уже понес из-за коронавируса гигантские убытки – более 2 миллиардов долларов. В этих условиях он изо всех сил будет стараться, чтобы турнир состоялся. (О заботах болельщиков, покупавших билеты на матчи, авиабилеты и бронировавших проживание, я и не говорю).

Для этого пришлось договариваться с ФИФА, поскольку на 2021 год в те же сроки планировался Клубный чемпионат мира по футболу. Турнир не так, чтобы очень популярный (из-за очевидности фаворитов – европейских и латиноамериканских команд). Но в этот раз он должен пройти в новом формате, с большим представительством европейских (8) и южноамериканских клубов (6). В сумме 14 – то есть более половины из 24 команд-участниц. Впрочем, в данном случае переговоры с ФИФА были не очень сложными, поскольку Кубок Америки 2020, который должен был проходить в одни сроки с Евро-2020, также отменили, точнее перенесли на год. А значит, европейские и южноамериканские футбольные ассоциации выступили одним фронтом, и ФИФА трудно было им отказать.

Стоит отметить, что точные сроки Клубного чемпионата мира до сих пор не известны – говорят и о 2022 годе и о 2023-м. Во-первых, потому что этот турнир и так не очень нужен богатым клубам (европейские гранды даже призывали к слаженному бойкоту). (https://www.bbc.com/sport/football/47586593) Во-вторых же – внимание! – турнир планировался… в Китае! А КНР, хоть и добилась того, чтобы новый коронавирус перестали называть «уханьским», хоть «масочной дипломатией» и постаралась сгладить скверные впечатления от его появления, но доверия к себе, своей статистике и поставляемой на мировую арену информации не завоевала.

Так же пришлось подкорректировать даты отборочных матчей следующего Чемпионата мира по футболу – 2022. Но это уже вопрос технический, тут попроще.

ПОДАРОК ОТ ПЛАТИНИ. «ОТКАЗНИКИ» ВРОДЕ БЫ СОГЛАШАЮТСЯ

Есть вопросы намного сложнее. Евро-2020 впервые в истории должно было состояться во многих городах (12) многих стран (тоже 12, если считать Англию и Шотландию, входящих в Соединенное Королевство, разными странами – в футболе, по крайней мере, у них разные сборные). И эта нововведение, само по себе симпатичное, в условиях короновирусной пандемии и ее не вполне еще ясных последствий ужасно осложнило жизнь футбольным функционерам. Если бы турнир проходил, как раньше, в одной или двух странах, то и субъектов для переговоров было меньше. Тут же – с каждой страной, с каждым городом нужно разговаривать отдельно. Отчего можно впасть в отчаяние и проклясть Мишеля Платини (знаменитого футболиста и бывшего главу УЕФА), придумавшего такое нововведение.

Мишель Платини

Но и это еще не всё. Каждый крупный стадион – многофункциональный объект, в котором жизнедеятельность расписана далеко вперед. И это не только спортивные соревнования, но и, скажем, концерты мировых звезд. То есть для проведения турнира в 2021 году планы деятельности стадионов нужно переверстывать уже сейчас.

Изначально проблемы были с четырьмя городами – Римом, Бильбао (что понятно, если вспомнить, как пострадали от пандемии Италия и Испания), Амстердамом и Лондоном. Переговоры продолжались, но в планируемый срок не уложились. Встреча Исполнительного комитета УЕФА для корректирования футбольного календаря планировалась на 27 мая. Однако за неделю до заседания его перенесли на июнь. Как сообщила The Times – из-за того, что до тех пор так и не был решен вопрос с лондонским «Уэмбли» и «Йохан Кройф Ареной» в Амстердаме. (https://www.thetimes.co.uk/article/wembley-yet-to-be-confirmed-as-venue-for-re-scheduled-euro-2020-mf7nltmx2)

Особенно болезненной для всех была ситуация с легендарным «Уэмбли», поскольку там были запланированы аж семь матчей, включая два полуфинала и финал (!). Для Украины же не менее важно решение Амстердама, где должны была играть Украина. Министерство здравоохранения, социального обеспечения и спорта Нидерландов настороженно относится к проведению крупных массовых мероприятий, пока COVID-19 так слабо изучен и вакцины от него не существует. Правда, позже голландские власти подтвердили, и даже несколько раз, свое согласие (последний раз – 11 июня). Под вопросом остался только Лондон.

А ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ ПРИДЕТ «ВТОРАЯ ВОЛНА» COVID-19?

Однако очевидно, что и эти решения в значительной степени условные (примерно как в ситуации с «подвешенной» Олимпиадой-2020 в Токио, которую также перенесли на год, но одновременно говорят о возможности ее «урезания» или отмены). Если в каких-то регионах, странах ситуация вновь начнет ухудшаться, если придет планируемая многими «вторая волна» коронавируса, то нынешние подтверждения на участие будут мало что значить.

И тут нужно вспомнить, что в проведении Евро-2020/2021 участвует и Россия с Петербургом, где должны были пройти четыре матча (в том числе один четвертьфинал). Российский футбольный союз и Петербург дали гарантии на проведение игр в обновленные сроки одними из первых (чему не стоит удивляться, глядя на решение о проведение Парада победы 24 июня и всенародного голосования за обнуление президентских сроков Путина 1 июля, – причем не следующего года, а текущего).

Более того, из России звучат прозрачные намеки: если будут «отказники», то РФ готова принять как можно больше матчей Чемпионата Европы. И даже ВЕСЬ турнир, аргументируя это готовностью инфраструктуры после ЧМ-2018 (там, правда, некоторые стадионы изрядно пообтрепались, но это можно залатать).

И вот эти варианты, в условиях продолжающейся войны, украинской спортивной (да и не только спортивной) дипломатии нужно держать в уме, быть готовыми к ним, особенно с учетом долго сомневавшегося Амстердама.

В итоге – ждем заседаний Исполнительного комитета УЕФА (естественно, в формате видеоконференции). Они должна пройти 17 июня (12:00–15:00, CET) и 18 июня (09:00–11:00, CET). Судя по всему, в первый день будут решаться вопросы по клубным турнирам (за этим стоит следить фанам донецкого «Шахтера», играющего в Лиге Европы), во второй – по турнирам для сборных. (https://ru.uefa.com/insideuefa/news/newsid=2642125.html).

Ждем с тревогой и надеждой. Причины есть и для того, и для другого.

Олег Кудрин. Рига