Неспортивные итоги чемпионата мира по хоккею в Латвии

Спорт может быть вне политики, но не может – вне морали

Закончился Чемпионат мира-2021 по хоккею, который проходил в Риге 21 мая - 6 июня. Первый турнир ковидной эпохи стал, пожалуй, самым политизированным в новейшей истории. А еще – не очень звездным, но чрезвычайно интересным, самым сенсационным по результатам.

Так что тут есть, что вспомнить, и есть, о чем поговорить.

ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ И «ДЕЛО ЧЕСТИ»

В мире, в Европе, да и в Украине тоже, часто противопоставляют внешнеполитические вопросы экономическим. Иногда справедливо, иногда не очень. Одно дело, когда речь идет о принципиальном решении, которое может обрушить экономику. Другое дело – когда решение может быть финансово невыгодным, затратным, но не критическим. Да еще при этом оно является, что называется «делом чести». Именно таковым было для Риги проведение Чемпионата мира-2021.

Но чтобы понять это в полной мере, нужно вспомнить предысторию. Латвия – не самая богатая страна Евросоюза. При этом в прошлый раз она принимала хоккейное первенство в 2006 году. И, конечно же, учитывая безумную любовь латвийцев к хоккею, к своей сборной, назревало решение вновь пригласить турнир к себе. Но при этом не было желания слишком уж тратиться. Поэтому в заявке Беларуси и Латвии, победившей в 2017 году – главная роль, большие траты и главные матчи плей-офф доставались именно Беларуси. Это понятно – единолично правившего Лукашенко траты не пугали, возможность засветиться в мировых СМИ в качестве хозяина авторитетного турнира была для него намного важнее.

При этом также нужно подчеркнуть, что тогда был период оттепели в отношениях Лукашенко с Западом, и он в те посткрымнашевские годы любил повторять, кивая в сторону Кремля, что перестал уж быть последним диктатором Европы. Но после 9 августа прошлого года все поменялось. Лукашенко стал действительно, без преувеличений, кровавым диктатором.

Реакция Латвии была энергичной – еще в прошлом году правительство заявило, что не будет проводить турнир вместе со страной, за считанные месяцы превратившейся в одно большое СИЗО. И, как ни странно это звучит сейчас, но тогда еще оставались варианты, что турнир останется в Беларуси. И Лукашенко был рад полностью забрать первенство под себя. Тем более, что президент Международной федерации, швейцарец Рене Фазель, правящий IIHF ровно столько же, сколько «Лука» Беларусью, с 1994 года, был бы не против. Но также обговаривались и варианты переноса ЧМ-2021 в другие страны – Финляндию или Россию.

Однако бюрократические структуры (и спонсоры) очень не любят радикальные перемены, вроде переноса турнира в совсем другую страну. Поэтому важным для оставления диктатора без «хоккейного праздника» было заявление Латвии, что она, в свою очередь, также готова принять весь турнир у себя. Это решение требовало дополнительных расходов и большого организационного напряжения, поскольку готовой инфраструктуры к проведению всего турнира, от первого матча до финального, у Риги не было. Но город, страна, с честью прошли это испытание.

ФЛАГИ, ФЛАГИ И РИЖСКАЯ «ПЛОЩАДЬ ПЕРЕМЕН»

В прессе очень широко освещался скандал с заменой на рижском флагштоке официального красно-зеленого флага Беларуси на национальный бело-красно-белый. После этого Минск и Рига зеркально обменялись высылкой посольств. Но за этими шумными событиями прошли малозаметными некоторые важные детали, расцвечивающие эту историю яркими мазками.

Флаги стран-участниц первенства, задействованные в этой истории, крепились не на официальных флагштоках IIHF где-то возле ледовых арен, а на круглой металлической конструкции напротив гостиницы Radisson Blu Hotel Latvija, где проживали приехавшие сборные, в том числе белорусская. (На этом месте, где в 1950-1991 годах стоял памятник Ленину, власти частенько ставят какие-либо объекты «со смыслом»).

При этом нужно отметить, что изначально, до инцидента с Протасевичем, флаги устанавливались рижскими властями с подчеркнутой толерантностью. К примеру, среди прочих был установлен и российский триколор, что, вообще-то, противоречило регламенту турнира. Дело в том, что из-за не заканчивающихся допинговых скандалов, в ЧМ-2021 собственно сборная России не участвовала, а играла роковая команда ROC, то есть – атлетов Russian Olympic Committee.

Вероятно, российский и белорусский флаги так бы и провисели до конца турнира, если бы не авиапиратство Лукашенко 23 мая. Лишь после этого в знак поддержки народа Беларуси лукашенковский флаг был заменен на исторический БЧБ – на специальной церемонии с участием министра иностранных дел Эдгара Ринкевичса и председателя Рижской думы Мартиньша Стакиса (24 мая). А на следующий день, уже без специальных церемоний, – заодно и российский триколор заменили на стяг ROC.

Но это еще не все. Напротив отеля Radisson находится маленький парк (или большой сквер) Эспланада. И там чуть в стороне с тыльной части Национального художественного музея 28 мая был возведен арт-объект «Площадь перемен», увенчанный национальным флагом Беларуси. Это копия с трансформаторной будки на минской «Площади перемен», которая была одним из культовых мест сопротивления режиму. На торцевой стороне будки, как и в Минске когда-то, появился мурал «Диджеи перемен», а с трех других сторон – фотографии минского протеста. Это было сделано в рамках идущего сейчас «Рижского фотомесяца», но так уж вышло, что совпало и с текущими около-хоккейными эксцессами.

НЕЛЬЗЯ ПОЛИТИЗИРОВАТЬ СПОРТ? А УБИВАТЬ – МОЖНО?

Возможно, в этом месте кто-то скажет: а не слишком ли? Ну, может, и правда, это излишняя политизация спорта. Что тут отвечать: спорт может быть вне политики, но не может быть совсем уж вне морали…

Как объясняет белорусская оппозиция, режиму Лукашенко важно было повязать своих близких служителей кровавой порукой. Вечером 11 ноября прошлого года на минскую «Площадь перемен» приехали 6 мужчин и 3 женщины в штатском, в масках и начали срезать вывешенные жителями этого двора белые и красные ленты. Живущий здесь Роман Бондаренко вышел во двор, чтобы поговорить с пришедшими, но был избит ими и увезен в микроавтобусе с тонированными стеклами. На следующий день Бондаренко умер вследствие травм, полученных при побоище… Через несколько дней телеграмм-канал НЕХТА (в котором, кстати, Протасевич уже не работал) опубликовал телефонные переговоры главы Федерации хоккея Республики Беларуси Дмитрия Баскова с чемпионом по тайскому боксу Дмитрием Шакутой, а также переговоры Баскова с лукашенковским пресс-секретарем Натальей Эйсмонт. Суть общения позволяет заподозрить этих людей и их подельников в организации репрессивных «рейдов» по минским дворам и, в частности, в убийстве Бондаренко.

Рене Фазель во время визита в Минск в январе 2021 фотографировался с Дмитрием Басковым. Фото с Instagram игрока сборной ОАЭ Артема Кракоцкого (слева) было удалено

Против главы ФХБР, вроде бы, начиналось в IIHF какое-то расследование. Но о результатах его что-то ничего не слышно. Более того, когда Рене Фазель в январе приезжал в Минск, пообщаться с Лукашенко, то он и Баскова не сторонился. И даже сфотографировался с ним. Дмитрий Басков и сейчас возглавляет Федерацию. На чемпионат, правда, приехать не смог, потому что ему, как и Шакуте, въезд в Латвию запрещен.

Но вот общий фон ко времени захвата Минском самолета компании Ryanair был таков. А после этого – новая и новая все более наглая ложь Лукашенко и его подручных. Так что действия латвийских властей понятны и оправданны: нельзя бесконечно, без единого жеста, терпеть подобные выходки диктаторов.

ХОККЕЙ: КАНАДА С ЛЮБЫМ СОСТАВОМ – ЭТО КАНАДА!

Российская пропаганда, когда-то колебавшаяся в отношении «трехпроцентного», давно уж полностью встала на сторону Лукашенко. И во время этого турнира она громко кричала о бессовестной политизации со стороны Латвии. Но при этом почитаем-ка умеренный на фоне других изданий «Спорт-Экспресс»: «15 лет назад в Олимпийском электрум-центре проходил саммит НАТО. Наверное, даже он был большим раздражителем для России, чем нынешняя сборная Канады». Это, в общем-то, традиционные шуточки российской спортивной прессы, ну, правда ж – ни грамма политики?

А вот как говорится о сборной хозяев турнира, всухую (2:0) победившей в стартовом матче будущего чемпиона: «Они – родоначальники хоккея. Они могут проиграть Латвии, могут проиграть Танзании, но против России соберутся, пожертвуют всем, чтобы не дать нам пройти дальше». Тоже, так по-доброму похохмили в адрес хозяев.

Вот еще смешная шутка, выглядящая, впрочем, как-то подозрительно серьезно: «Мы теперь еще больше взъелись на латвийцев с немцами – что, не могли договориться и слить Канаду?» (если бы ФРГ и Латвия в последнем матче группового турнира сыграли в основное время вничью, обе сборные могли бы пройти дальше, а вот Канада в четвертьфинал не попадала). Это было в вопросе российского интервьюера известному канадскому телекомментатору Горду Миллеру. И самое поразительное, что тот в ответе начинает терпеливо объяснять россиянину, словно непонятливому ребенку: «Знаете, все-таки это должно быть сказано: когда ты надеваешь форму национальной команды, в тебе появляется гордость».

Уже по приведенным цитатам видно, что поражение от Канады в четвертьфинале стало для России незаживающей травмой.

Суть ее хорошо разъяснил Виктор Шендерович: «Не про хоккей, собственно, – про привычный вывих нашей ущемленной гордости... Несколько последних дней прошли в публичном и сладострастном предвкушении того, как наша "Красная машина" раздавит немощных канадцев. Этот национальный праздник даже решили показать по Первому каналу…».

Шендерович ничуть не преувеличивает. Вот что говорил накануне матча Россия-Канада некогда великий спортсмен, а нынче – мальчик на побегушках в «Ночной хоккейной лиге», помогающий Путину забрасывать по 8 шайб за один «матч», Вячеслав Фетисов: «Канадцы? Тут даже говорить не стоит. Чего вы так волнуетесь? А что канадцы? Там хоть один известный хоккеист есть? Не стоит даже переживать. С хорошей долей уверенности можно сказать, что все будет нормально»…

Да уж, начав с трех поражений подряд, канадцы получили небольшое (и не столь уж сильное) подкрепление после окончания очередной стадии плей-офф в НХЛ. Проявили волю, начали набирать, хоть и с трудом, очки и чудом прошли в четвертьфинал. А вот далее поймали кураж, обыграв по пути всех и заслуженно став чемпионами.

«КРАСНАЯ МАШИНА НОВОЙ СБОРКИ» ДО ПЕРВОЙ РАЗБОРКИ

Кстати, вы обратили внимание на выражение по поводу сборной России: «Красная машина». Так когда-то западные журналисты прозвали сборную СССР. Но к ЧМ-2016, проходившем в Москве, возникла странная идея сделать это словосочетание (иногда с дополнением, красивостью – «Красная машина новой сборки»), если можно так выразиться, официальным прозвищем, брендом сборной.

Торговля символикой турнира

Извините за самоцитирование, но тогда после поражения россиян в полуфинале я спросил на послематчевой пресс-конференции: «Собираетесь ли вы и дальше использовать заявленный бренд? Или это была «Красная машина новой сборки» до первой разборки?». После этого вопроса со мной крепко задружились два журналиста, из Польши и Казахстана. А вот россияне обходили стороной. Не мудрено, самая распространенная позиция в этом виде российской журналистики – этакий спортивно-истероидный вариант победобесия. Поэтому же, кстати, мне не нравится и прием, часто используемый в рекламных роликах IIHF: безумно орущие хоккейные болельщики разных возрастов. (Но, видимо, это заразительно, а Фазель так близок Москве и Минску).

И уж если речь зашла о рекламе. В Москве сейчас поднялся крик по поводу формы украинской сборной к футбольному Евро-2020. А вот, скажем, в Украине никто не обратил внимания на один из рекламных роликов на Рос-ТВ от официального партнера «Красной машины» и спонсора ЧМ-2021 – букмекерскую контору «Лига ставок».

Суть его такова. Голос за кадром: «Екатерина Великая сама выбирала, на какого фаворита ставить». В кадре – хоккейные свитера с фамилиями «Орлов», «Зубов», «Потемкин». «И ее ставка всегда приносила победу». В кадре появляются три победных кубка с надписями: «Измаил», «Очаков», «Крым». По странному совпадению все три «приза» – в пределах международно признанных границ Украины. Понятно, что имеющаяся историческая подоплека, игривая двусмысленность делает маловероятными протесты по данному поводу. Но и не менее понятно антиукраинское гы-гы, отрыжка «крымнаша».

…Да, а мои слова пятилетней давности насчет «Красная машина новой сборки до первой разборки» оказались пророческими. С тех пор сборная России играет из рук вон плохо. И вот что говорит, по возможности мягко, корректно, тот же Горд Миллер: «Мне кажется, вокруг российского хоккея есть некий миф. И вы гонитесь за этим мифом... – Вы имеете в виду «Красную машину»? – О да. Большая «Красная машина», о ней речь». И дальше он общается с российским интервьюером как врач-психиатр с пациентом, растолковывая ему самоочевидные вещи: «Когда приезжают сильнейшие, у России не лучшие результаты… Вы преследуете цель, идею, которой не существует. Ее не было. Советские команды доминировали в 1970-е, но на чемпионатах мира, куда канадцы не отправляли так называемых профессионалов. Думаю, вам стоит переосмыслить, чего вы пытаетесь добиться».

Стадион карантинного чемпионата

А далее еще более важно: «Я не считаю Канаду хорошей страной для жизни потому, что хоккейная сборная здорово играет. А считаю потому, что мы стремимся к высокому качеству жизни, у нас хорошее здравоохранение, практически везде работает правосудие... Ну, это я так вижу Канаду. Вот мы США только что обыграли. И что теперь, сегодня США – худшее место на Земле? Это крайне опасная система ценностей».

Но, по-моему, русский журналист его не очень понимает. Поскольку в России другая атмосфера: бесконечного любования собой, своей историей, своими победами, настоящими и мнимыми. Как отражение этого в спорте – нервическое ожидание побед любой ценой (включая общегосударственную систему допинга). Величие!

И в таком случае странно слышать в ответ какие-то приземленные глупости: «высокое качество жизни», «хорошее здравоохранение», «работающее правосудие»…

Олег Кудрин, Рига

Фото – автора